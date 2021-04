Sono passati già sei anni dal lontano 2015, quando Mikel Landa emerse prepotentemente sulla scena del ciclismo internazionale in maglia Astana andando a conquistare uno spettacolare podio al Giro d’Italia vinto da Alberto Contador (con possibilità di poter fare ancora meglio).

Sembrava solo l’incipit di una carriera che per lo scalatore iberico sarebbe potuta diventare eccezionale, invece, per un motivo o per l’altro, Landa è rimasto eterno piazzato, non ritrovando più la gamba dei giorni migliori. Sono arrivate due quarte piazze al Tour de France (2017 e quella recente del 2020), ma è venuto a mancare sempre quello spunto per giocarsi il successo in un grande giro.

Il capitano delle Bahrain-Victorious ci riproverà nella prossima Corsa Rosa che prenderà il via l’8 maggio da Torino. In salita ha ritrovato ottimo smalto, anche se soffre ancora troppo nelle prove contro il tempo, dove potrebbe perdere secondi decisivi: l’obiettivo resta quello del podio.

In ogni caso l’inizio di stagione del 31enne è stato più che discreto: piazzamenti prima in Italia, tra Laigueglia, Industria e Artigianato e Tirreno-Adriatico, poi in Spagna al Giro dei Paesi Baschi. Mancata la vittoria: che arriverà in una tappa di montagna nel Giro?

Foto: Lapresse