22.34 L’MVP del match è Derek Willis che timbra una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi; in evidenza anche Bostic e Gaspardo, rispettivamente a quota 15 e 13 punti. A Milano non bastano i 23 punti di Sergio Rodriguez.

22.32 Grandissima impresa dell’Happy Casa Brindisi che, nonostante le tante assenze, batte l’Olimpia Milano per 80-71 e si prende la vetta della classifica di Serie A. Vittoria strameritata per i pugliesi che hanno giocato con un’intensità ben diversa rispetto ai lombardi e hanno in questo modo sopperito al divario tecnico. Continua il campionato da sogno della Stella del Sud.

FINALE: Brindisi-Olimpia Milano 80-71

FINISCE QUI!! L’HAPPY CASA BRINDISI E’ LA NUOVA CAPOLISTA DELLA SERIE A!

80-71 2/2 di Bell ai liberi.

Bell andrà in lunetta, ma sul cronometro ci sono solo 10”. L’impresa ormai è compiuta per Brindisi!

78-71 1/2 di Shields in lunetta.

78-70 2/2 di Zanelli ai liberi.

76-70 Altra tripla fenomenale di Rodriguez! 33” alla fine.

76-67 LeDay prende il rimbalzo offensivo e schiaccia comodamente.

76-65 1/2 di Krubally in lunetta.

Punter sbaglia il tiro libero, Krubally cattura il rimbalzo e subisce il fallo che lo manderà in lunetta.

75-65 Punter segna e subisce il fallo.

75-63 SCHIACCIA GASPARDOOO! Brindisi sul +12 a 1’30” dalla sirena.

73-63 Che giocata di Krubally! Ancora +10 Brindisi.

71-63 2/2 ai liberi per Shields.

71-61 Azione personale di Bostic! Brindisi di nuovo in doppia cifra di vantaggio!

69-61 Segna Bostic, l’Happy Casa ritorna sul +8.

67-61 Che canestro di Willis! Grandissima partita dell’ala brindisina.

65-61 2/2 in lunetta per Shields. Milano torna a -4.

65-59 Arresto e tiro di Delaney.

65-57 Rimbalzo offensivo di Zanelli, segna Bostic.

Timeout per Alberto Morea che oggi sostituisce Vitucci in panchina.

63-57 Ancora il Chacho! Altra tripla dello spagnolo, 20 punti per lui.

63-54 1/2 di Tarczewski ai liberi.

63-53 Delaney segna la tripla dall’angolo.

Timeout Milano.

63-50 SCHIACCIA ANCHE VISCONTI! Massimo vantaggio Happy Casa, parziale di 13-1 in corso.

61-50 Ripartenza Brindisi, Gaspardo vola sopra il ferro. +11 Brindisi!

FINE TERZO QUARTO: Brindisi-Olimpia Milano 59-50

59-50 TAP-IN DI VISCONTI A FIL DI SIRENA!

57-50 Bell firma il +7 brindisino.

55-50 1/2 in lunetta per Biligha.

55-49 UDOM DALL’ARCO! Nuovo +6 Brindisi, timeout Messina.

52-49 2/2 Gaspardo.

50-49 Ancora Rodriguez dall’arco! On fire lo spagnolo!

50-46 Tripla di Willis! Nuovo +4 Brindisi.

47-46 CLAMOROSA BOMBA DEL CHACHO!

47-43 Risposta di Rodriguez dall’angolo.

47-40 Tripla di Gaspardo!

44-40 Schiaccia Tarczweski.

44-38 1/2 di Bostic ai liberi.

43-38 Tripla di Shields.

43-35 Gaspardo a segno col layup.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.31 Ci fermiamo qualche istante, ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa.

21.29 A livello individuale, l’unico giocatore in doppia cifra è Derek Willis, trascinatore dei brindisini con 12 punti. Per Milano i top scorers del primo tempo sono il Chacho Rodriguez e Kevin Punter, entrambi a quota 8.

21.27 Grandissimo primo tempo dell’Happy Casa Brindisi che, nonostante le tante assenze (tra cui quella di coach Vitucci), è avanti di sei punti nello scontro diretto per il primato contro l’Olimpia Milano.

FINE PRIMO TEMPO: Brindisi-Olimpia Milano 41-35

Respinta dal secondo ferro la tripla di Rodriguez.

41-35 ANCHE ZANELLI DALL’ARCO! +6 Brindisi.

38-35 Palleggio, arresto e tiro di Rodriguez.

38-33 Tripla di Bostic dall’angolo!

35-33 CHE BOMBA DEL CHACHO! Olimpia a -2, timeout Happy Casa.

35-30 La tripla di Rodriguez riavvicina Milano.

35-27 1/2 in lunetta per Shields.

35-26 Contropiede Brindisi, Bell sigla il +9! Timeout Milano.

33-26 Visconti sbaglia la tripla, ma Willis arriva col tap-in.

31-26 LeDay scrive il nuovo -5.

31-24 2/2 ai liberi per Bell.

29-24 Bostic in lunetta completa il gioco da tre punti.

28-24 Gran giocata di Bostic! Canestro e fallo per il n.00 dell’Happy Casa.

26-24 Primi punti per Malcolm Delaney che piazza la tripla del -2.

26-21 Altra stoppata irregolare di Biligha, due punti per Bell.

0/2 in lunetta per Udom.

24-21 Shields assiste Biligha che schiaccia.

Infortunio per Zanelli, che è ricaduto male sulla caviglia. Brutta notizia per Brindisi, entra Visconti al suo posto.

24-19 Risponde subito Brooks.

24-17 Willis si appende al ferro! Già 10 punti per lui.

FINE PRIMO QUARTO: Brindisi-Olimpia Milano 22-17

22-17 Krubally riporta Brindisi sul +5.

20-17 Primi due punti anche per Cinciarini.

20-15 Si iscrive al match Shavon Shields.

20-13 Canestro convalidato di Bostic per via dell’interferenza irregolare di Biligha.

18-13 SUPER ALLEY-OOP SULL’ASSE BOSTIC-GASPARDO! Timeout Milano.

16-13 Risposta immediata di Zach LeDay!

16-10 Ancora Willis da tre! Stavolta dall’altro lato del campo.

13-10 Punter avvicina i lombardi.

13-8 WILLIS DALL’ARCO! Massimo vantaggio Brindisi.

10-8 3/3 di Zanelli ai liberi.

Ingenuo fallo di Delaney su Zanelli che tentava una velleitaria tripla.

7-8 Krubally in lunetta completa il gioco da tre punti.

6-8 Krubally col canestro e fallo! Oggi ha il duro compito di non far rimpiangere Perkins, buono l’inizio.

4-8 CLAMOROSA TRIPLA DI PUNTER!

4-5 Tarczewski firma i primi punti della sua partita.

4-3 Palla persa dall’Olimpia, alley-oop sull’asse Gaspardo-Willis!

2-3 La tripla di Punter apre lo score milanese.

2-0 Krubally a bersaglio col semigancio mancino.

INIZIO MATCH

20.43 QUINTETTO BRINDISI – Zanelli, Bostic, Gaspardo, Willis, Krubally.

20.42 QUINTETTO MILANO – Punter, Moraschini, Delaney, LeDay, Tarczewski.

20.40 Il bilancio attuale dell’AX Armani Exchange è 18 vittorie e 5 sconfitte, mentre i pugliesi hanno giocato una partita in meno e hanno un record di 17-5.

20.35 L’Happy Casa Brindisi, al contrario, ha dovuto digerire l’eliminazione dalla Champions League per mano del Pinar Karsiyaka però in Serie A sta attraversando un ottimo periodo di forma che l’ha sospinta letteralmente a un passo dal primato.

20.30 L’Olimpia Milano, che con il successo di venerdì contro l’Anadolu Efes ha chiuso ufficialmente al quarto posto la regular season di Eurolega, ha subito due sorprendenti ko negli ultimi due turni di campionato, per l’esattezza in casa dell’Umana Reyer Venezia e nel derby lombardo contro Varese.

20.25 Scontro al vertice in Salento, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica di Serie A. Il focolaio di Covid-19 che ha colpito il gruppo squadra brindisino sembrava aver messo in pericolo la disputa del match, che invece si giocherà comunque.

20.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brindisi-Olimpia Milano, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season della Serie A 2020-2021 di basket.

Scontro al vertice in Salento, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica di Serie A. L’Olimpia Milano, che con il successo di venerdì contro l’Anadolu Efes ha chiuso ufficialmente al quarto posto la regular season di Eurolega, ha subito due sorprendenti ko negli ultimi due turni di campionato, per l’esattezza in casa dell’Umana Reyer Venezia e nel derby lombardo contro Varese. L’Happy Casa Brindisi, al contrario, ha dovuto digerire l’eliminazione dalla Champions League per mano del Pinar Karsiyaka però in Serie A sta attraversando un ottimo periodo di forma che l’ha sospinta letteralmente a un passo dal primato.

Il bilancio attuale dell’AX Armani Exchange è 18 vittorie e 5 sconfitte, mentre i pugliesi hanno giocato una partita in meno e hanno un record di 17-5. La notizia che ha sconvolto l’avvicinamento al big match di stasera è quella relativa a un focolaio di Covid-19 che ha colpito il gruppo squadra di Brindisi: ancora non sono noti i contagiati, ma al momento il match dovrebbe disputarsi comunque. Ricordiamo che all’andata i salentini si imposero per 82-88 al Mediolanum Forum.

La palla a due del match tra Brindisi e Olimpia Milano è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

