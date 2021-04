ATP Belgrado 2021, Matteo Berrettini batte nel derby Marco Cecchinato e accede ai quarti di finale

Pronostici rispettati e Matteo Berrettini vince il derby contro Marco Cecchinato, valido per il secondo turno dell’ATP di Belgrado (Serbia). Nella casa del n.1 del mondo Novak Djokovic il romano ha sconfitto il siciliano con il punteggio di 6-4 6-3 ottenendo ponendo il primo sigillo dopo l’infortunio agli addominali nel corso degli Australian Open 2021 che lo aveva costretto a stare lontano dai campi per circa due mesi. Un risultato per questo, significativo per il n.10 ATP che nei quarti di finale attende il prossimo avversario dalla sfida tutta serba tra Filip Krajinovic (n.33 del ranking) e Nikola Milojevic (n.134 del mondo).

Nel primo set l’inizio di Berrettini è aggressivo: il top-10 si crea nei primi due turni in risposta sei palle break, ma manca sempre quel quid per concretizzare l’opera. Cecchinato, però, non sta a guardare e anch’egli ha le sue chance nel quarto game, con il romano costretto agli straordinari per annullare tra palle break. Alla lunga, però, la pressione messa dal semifinalista degli US Open 2019 dà i suoi frutti e si concretizza nel break del quinto gioco. Creato lo strappo, il n.1 d’Italia gestisce sapientemente i turni in battuta non dando modo al palermitano di tornare in gioco per questa frazione, favorevole a Berrettini sullo score di 6-4.

Nel secondo set, in maniera chirurgica, il romano carica le sue risposte, mettendo in difficoltà un Cecchinato un po’ falloso. E’ così che si spiega il break in apertura di questo parziale. Si procede on serve nel territorio preferito del n.10 ATP: tanti uno-due e servizio che inizia a fare la differenza per lui (4 ace in questa frazione). La tenuta nervosa è maggiore in Matteo e nel nono game Marco va in serie negativa, agevolando la chiosa del romano sul 6-3.

Il n.10 ATP ha fatto calare il sipario con 5 ace all’attivo, l’80% dei punti vinti con la prima di servizio e il 53% con la seconda, raccogliendo un buon 46% di punti in risposta alla seconda del siciliano.

Foto: LaPresse