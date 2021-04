Basket, Champions League 2021: Sassari perde nel finale e viene eliminata

Non basta un primo quarto dominato a Sassari per restare in corsa nella Champions League 2021. Contro il Bamberg i sardi subiscono il quarto ko consecutivo, questa volta in rimonta, e sono virtualmente eliminati dal torneo.

Primo quarto praticamente perfetto per Sassari, che parte subito con un gioco da tre punti di Bendzius, allunga con Gentile e dopo i primi punti del Bamberg porta il parziale iniziale sul 2-10 dopo tre minuti di gioco. I tedeschi sono fallosi e i ragazzi di Pozzecco li puniscono dalla lunetta più volte, allungando fino al 4-16, prima che la tripla di Lockhart dia un po’ di fiato ai padroni di casa. Ma Sassari non rallenta e da oltre l’arco è Stefano Gentile a portare il punteggio sul 9-23 a tre minuti dalla fine del quarto. È il solo Lockhart a tenere vivi i tedeschi con altre due triple e il primo quarto si chiude con la Dinamo avanti 15-28 grazie all’ultimo canestro dalla distanza di Treier.

A inizio secondo quarto le due squadre rispondono colpo su colpo, con Sassari che così mantiene senza difficoltà la doppia cifra di vantaggio. Una tripla di Bendzius e un canestro di Bilan quando mancano poco meno di quattro minuti all’intervallo danno un nuovo massimo vantaggio agli ospiti che salgono sul 23-39. Nel finale si rifà, in parte, sotto il Bamberg che torna a -12, una tripla di Bendzius riallunga per Sassari, ma i canestri di Thompson e Sengfelder negli ultimi 30 secondi mandano le squadre al riposo lungo con la Dinamo avanti 37-48.

Parte meglio il Bamberg a inizio ripresa e con una tripla di Fieler torna in singola cifra di passivo. È bloccata Sassari, come purtroppo capita troppo spesso in questa stagione ai ragazzi di Pozzecco, e nei primi 150 secondi di gioco trova un solo canestro, mentre i tedeschi colpiscono con altri due canestri da oltre l’arco, entrambi firmati Hall, e tornano a -2, obbligando il coach italiano al timeout. Prova a dare la sveglia ai suoi Stefano Gentile dalla distanza, ma una palla persa di Bilan vale il -1 per il Bamberg. Si lotta punto a punto ora, con gli ospiti che riescono comunque a tenere la testa avanti, ma al 6’ due liberi di Happ e una tripla di Massimo Chessa ridanno a Sassari un +8 che appariva insperato in questo quarto. Negli ultimi due minuti, però, un nuovo parziale di 7-0 rilancia i tedeschi che vanno all’ultimo stop sotto solo 65-67.

È Kaspar Treier a cercare di tirare fuori d’impaccio Sassari a inizio ultimo quarto con la tripla del nuovo +5. Punteggio che, così, nella prima metà del quarto va a elastico, ma con gli ospiti che mantengono almeno un canestro pesante di vantaggio sui tedeschi. Una palla rubata da Michele Vitali a 4 minuti dalla fine, però, vale il nuovo -1 per Bamberg. Ed è lo stesso Vitali, poco dopo, dalla lunetta a firmare il sorpasso. Jason Burnell ridà il pareggio a Sassari a tre dal termine e lo stesso giocatore firma il controsorpasso, subito ribaltato dalla tripla di Dominic Lockhart. A 2 dalla fine è Stefano Gentile a rispondere da oltre l’arco e il finale promette scintille alla Brose Arena. A 44 secondi dalla fine canestro di Chase Fieler per il +2 tedesco. Un fallo di Jason Burnell spegne le speranze sarde, che perdono 92-86 e dicono addio alla possibilità di qualificazione.

