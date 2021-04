Judo, qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2021: i ranking aggiornati. Alice Bellandi e Nicholas Mungai sul filo

Il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2021 del judo è ormai agli sgoccioli, con due soli eventi del World Tour (a cui si aggiungono i Campionati Africani) ancora in calendario prima della deadline del 28 giugno in cui verranno pubblicate le graduatorie definitive degli atleti qualificati per la rassegna a cinque cerchi. Restano comunque da assegnare un massimo di 3000 punti tra il Grand Slam di Kazan (5-7 maggio) ed il Mondiale di Budapest (6-13 giugno), un bottino potenzialmente decisivo in alcune categorie per strappare il pass.

In casa Italia Manuel Lombardo (66 kg) e Odette Giuffrida (52 kg) erano certi da oltre un anno e mezzo di volare in Giappone, ma adesso è arrivata anche la sentenza definitiva dell’aritmetica. Entrambi saranno teste di serie al sorteggio del torneo olimpico, con le ultime gare che stabiliranno la loro posizione definitiva e quindi i possibili incroci con gli altri grandi favoriti delle rispettive categorie.

Qualificazione in ghiaccio nei -81 kg anche per Christian Parlati, che potrebbe anche rientrare in extremis nel novero delle teste di serie a Tokyo con un ottimo piazzamento ai Mondiali di Budapest, mentre nei 73 kg Giovanni Esposito è chiamato ad un rush finale sensazionale per cercare di scavalcare il compagno di squadra Fabio Basile. Al momento il Campione Olimpico di Rio 2016 (nei 66 kg) ha un margine abbastanza rassicurante di 1115 punti, quindi resta nettamente favorito per rappresentare il Bel Paese alla prossima Olimpiade in questa categoria.

Purtroppo le certezze azzurre finiscono qui, infatti tutti gli altri dovranno lottare fino in fondo per garantire alla selezione tricolore il pass nel maggior numero di categorie possibili e, di conseguenza, la presenza nel primo team event olimpico della storia. Situazione incoraggiante ma non definitiva nei 48 kg femminili, con Francesca Milani virtualmente qualificata e Francesca Giorda a caccia della rimonta sulla connazionale tra Kazan e Budapest. La romana ha 527 punti di vantaggio sulla piemontese e 671 sulla prima delle escluse (la coreana Yujeong Kang).

Margine sempre più risicato nei 63 kg per Maria Centracchio, terzultima delle qualificate con 305 punti di vantaggio da gestire nei confronti della sud coreana Han Hee Ju, prima delle escluse dalla zona qualificazione diretta. Volata finale al cardiopalma nei 90 kg da parte di Nicholas Mungai, attualmente dentro per appena 29 punti sul kazako Islam Bozbayev e con altri avversari vicini che potrebbero ancora scavalcarlo.

Urge almeno un exploit da podio invece nei -70 kg per Alice Bellandi, distante 411 punti dalla greca Elisavet Teltsidou e da una posizione che dovrebbe valere la qualificazione diretta ai Giochi considerando il probabile forfait della belga Gabriella Willems (infortunata) ed il ritiro della colombiana Yuri Alvear. In tutte le altre categorie servirebbe un mezzo miracolo per poter pensare di rientrare in lotta per il pass diretto, mentre non è così impossibile ambire alla quota continentale nel caso in cui Mungai e Bellandi dovessero andare in Giappone dalla porta principale.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo prima del Grand Slam di Kazan 2021:

Uomini

-60 kg:

Migliore italiano: Elios Manzi, 71° con 622 punti

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

Migliore italiano: Giuliano Loporchio, 74° con 481 punti

+100 kg:

Migliore italiano: Vincenzo D’Arco, 74° con 355 punti

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

Migliori italiane: Martina Lo Giudice, 51ma con 912 punti e Veronica Toniolo, 76ma con 426 punti

-63 kg:

-70 kg:

-78 kg:

Migliore italiana: Giorgia Stangherlin, 54ma con 703 punti

+78 kg:

Migliore italiana: Eleonora Geri, 54ma con 480 punti

Foto: IJF