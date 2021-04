Judo, Europei 2021 oggi: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 16 aprile

L’attesa è finita e quest’oggi si comincia a combattere finalmente in quel di Lisbona per la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di judo, evento valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. La capitale portoghese si appresta ad ospitare una rassegna continentale di grande prestigio, in cui oltre alle medaglie vengono messi in palio anche un massimo di 700 punti cruciali per i ranking a cinque cerchi.

L’Italia parte forte in questo day-1 con la bellezza di 10 atleti impegnati in 5 categorie di peso, quindi in ogni tabellone odierno sono presenti due portacolori azzurri. Fari puntati in particolare su Odette Giuffrida, che difende il titolo europeo nei 52 kg, e sul ritorno alle competizioni dopo l’infortunio di Manuel Lombardo, n.3 al mondo nei 66 kg che va a caccia della prima medaglia della carriera in un Europeo Senior. In gara quest’oggi anche Francesca Milani, Francesca Giorda (48 kg), Martina Castagnola (52), Veronica Toniolo, Silvia Pellitteri (57), Alessandro Aramu, Angelo Pantano (60) e Mattia Miceli (66).

Il programma odierno si aprirà alle ore 10.30 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il Final Block è previsto a partire dalle ore 17.00. Non è prevista copertura televisiva dell’evento in Italia, ma sarà possibile seguire i combattimenti in diretta streaming sul canale Youtube EJU. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il programma completo con gli orari aggiornati della prima giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di judo.

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2021 PRIMA GIORNATA

VENERDÌ 16 APRILE

ore 10.30 Eliminatorie 48, 52, 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili (diretta streaming sul canale Youtube dell’EJU)

ore 17.00 Final Block 48, 52, 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili (diretta streaming sul canale Youtube dell’EJU)

Foto: EJU