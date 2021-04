Prosegue la nostra presentazione delle tappe che caratterizzeranno il Giro d’Italia 2021. Quest’oggi vi illustreremo il percorso del primo arrivo in salita di questa edizione, ossia la quarta frazione, in programma martedì 11 maggio con i suoi 188 chilometri tra Piacenza e Sestola.

Il tutto per una tappa appenninica molto mossa, e che potrebbe regalare non poco scompiglio tra i possibili contendenti alla classifica generale. Il punto focale della giornata sarà l’ultimo GPM, il Colle Passerino. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questa quarta frazione.

PERCORSO

Tappa definita da due parti separate. La prima è completamente rettilinea e pianeggiante lungo la Via Emilia che condurrà il gruppo fino a Parma. Da qui in avanti il tracciato si farà più mosso e impegnativo. Passato San Polo d’Enza, si supererà il traguardo volante di Rossena (km 86,8), per poi affrontare un lungo saliscendi che presenta due GPM di terza categoria con pendenze oltre il 10%: Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del 9,5%, e Montemolino (km 143,4), 2 chilometri al 10,9% e punte del 13,6% in vetta.

Dopo Montecreto la corsa arriverà a Fanano (km 180,2), dov’è presente il secondo traguardo volante di giornata. Da qui avrà inizio la salita di seconda categoria del Colle Passerino con pendenze per lunghi tratti oltre il 10%, e punte prolungate del 13-14% nei suoi 4,3 chilometri totali. A 2000 metri dall’arrivo, la strada scenderà per circa 800 metri, per poi riprendere a salire leggermente. A 750 metri dal traguardo fino ai – 250, il fondo è in pavé, mentre gli attimi conclusivi nuovamente su asfalto.

ALTIMETRIA

LE TAPPE PRECEDENTI…

Prima tappa: Torino-Torino

Seconda tappa: Stupinigi-Novara

Terza tappa: Biella-Canale