Il Giro d’Italia 2021 è alle porte. L’edizione numero 104 della Corsa Rosa partirà il prossimo 8 maggio dal Piemonte, con le prime tre tappe che avranno luogo nella Regione che ospita la Sacra di San Michele. La terza giornata di corsa partirà da Biella per arrivare a Canale, in provincia di Cuneo, per un percorso di 190 chilometri: andiamo ad analizzare il percorso che verrà proposto al plotone in questa tappa, poco banale per essere ad inizio Giro.

PERCORSO

I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere superate di slancio. Dal traguardo volante di Canelli si comincia a fare sul serio: tre salite nella seconda parte di corsa, una di terza categoria e due di quarta, con alcuni tratti con pendenze difficili. Da segnalare anche lo strappo di Guarene a 15 chilometri dal traguardo, che negli ultimi 300 metri tocca anche tratti al 15%, potrebbe essere il punto di svolta della gara.

A cinque chilometri dal traguardo si supera un altro strappetto ad Occhetti, per lanciarsi verso il finale nella cittadina di Canale. Quattro ampie curve nell’ultimo chilometro che immettono sul rettilineo d’arrivo in leggerissima ascesa, che potrebbe tagliare fuori i velocisti rimasti. Ma vista la conformazione della tappa, nel comune del cuneese potrebbe arrivare una fuga o un attacco in solitaria negli ultimi venti chilometri.

ALTIMETRIA E ULTIMI CHILOMETRI

Foto: Sito ufficiale Giro d’Italia