L’Italia si appresta a disputare gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Vanessa Ferrari e Martina Maggio si presentano per andare a caccia del pass olimpico attraverso il concorso generale individuale (ce ne sono in palio due, ma massimo uno per Nazione), tra l’altro la Farfalla di Orzinuovi ha velleità importanti al corpo libero. Alice D’Amato si esibirà su tutti gli attrezzi, ma con un’attenzione particolare alle parallele asimmetriche (conquistò il bronzo due anni fa). Giorgia Villa tenterà due stoccate tra trave e staggi, specialità in cui può ambire alla finale e anche a qualcosa di molto più rilevante.

Al maschile, invece, le carte più importanti sono quelle di Carlo Macchini (sbarra) ed Edoardo De Rosa (cavallo con maniglie). Per il pass olimpico ci proveranno Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Stefano Patron, ma la missione è decisamente complicata. Gli azzurri si presentano all’appuntamento con due o tre gare disputate nel corso di questa stagione, tutte in Serie A con i body delle rispettive società civili (le tre tappe sono andate in scena tra marzo e aprile ad Ancona, Siena, Napoli).

L’Italia femminile è rappresentata esclusivamente da atlete della Brixia Brescia, che hanno dovuto saltare la seconda tappa di Serie A a causa di alcune positività al Covid-19. Vanessa Ferrari si presenta con un all-around nelle gambe (quello di dieci giorni fa al PalaVesuvio), Martina Maggio ha dimostrato grande solidità, Giorgia Villa ha piazzato due ottime prove tra parallele e trave nel capoluogo campano, Alice D’Amato era stata molto efficiente nell’esordio in terra marchigiana.

Abbiamo verificato quali sono stati i punteggi più alti ottenuti dagli italiani nel corso di questa stagione e li abbiamo riportati nelle tabelle seguenti, evidenziando anche i vari D Score. La nota di partenza riportata potrebbe essere stata ottenuta anche in un’occasione diversa rispetto a quella in cui si è ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Di seguito tutte le tabelle con i precedenti stagionali degli azzurri che parteciperanno agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Per il femminile, nell’ordine: volteggio, parallele, trave, corpo libero. Per gli uomini, nell’ordine: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra.

PRECEDENTI STAGIONALI GINNASTICA FEMMINILE

Vanessa Ferrari: 14.750 (5.7), 13.950 (5.4), 13.350 (5.3), 13.100 (5.9)

Martina Maggio: 14.500 (5.0), 14.250 (6.0), 14.050 (5.7), 13.800 (5.2)

Alice D’Amato: 14.800 (5.4), 14.750 (5.9), 13.300 (5.0), 11.800 (4.8)

Giorgia Villa: -, 14.500 (5.6), 14.700 (5.7), –

* Nell’ordine: volteggio, parallele asimmetriche, trave, corpo libero.

PRECEDENTI STAGIONALI GINNASTICA MASCHILE

Carlo Macchini: sbarra 14.900 (6.1)

Edoardo De Rosa: 11.850 (4.7), 14.850 (6.4), 13.450 (4.5), 14.000 (4.8), 14.150 (5.2), 11.850 (4.1)

Nicola Bartolini: 14.350 (5.8), 13.600 (5.2), 12.950 (4.6), 14.600 (5.2), 13.300 (5.6), 13.100 (4.5)

Stefano Patron: 14.250 (5.2), 13.350 (5.2), 13.750 (4.9), 14.100 (4.8), 14.550 (5.5), 13.150 (5.4)

Lorenzo Minh Casali: 14.600 (5.4), 13.050 (4.8), 13.500 (4.9), 14.200 (5.2), 14.700 (5.7), 13.350 (4.9)

Salvatore Maresca: -, -, 14.300 (6.2), 14.000 (4.8), 13.200 (3.8), 11.500 (3.1)

* Nell’ordine: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele pari, sbarra.