Ginnastica artistica oggi, Serie A Napoli: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 10 aprile (ore 14.30) si disputa la terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Il PalaVesuvio di Napoli farà da cornice all’appuntamento conclusivo della regular season del massimo campionato italiano a squadre. A due settimane di distanza dalla prova di Siena è arrivato il momento di tornare in pedana e di proseguire in questa intensa stagione: mancano appena dieci giorni agli Europei, si intensifica la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo.

Si preannuncia grande spettacolo e cresce l’attesa per il ritorno in gara della favoritissima Brixia Brescia, assente in terra toscana a causa di alcune positività al Covid-19. Vanessa Ferrari è annunciato nel concorso generale insieme a Martina Maggio, da non perdere lo show di Giorgia Villa e Alice D’Amato. Sarà una sorta di prova generale in vista della rassegna continentale. Da seguire anche la Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito (aveva vinto due settimane fa), il Giglio Montevarchi di Lara Mori, il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti, la Juventus Nova Melzo. Tanto equilibrio al maschile.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della tappa di Napoli, terzo appuntamento della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport con aggiornamenti, cronaca degli esercizi, punteggi, classifiche in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

SABATO 10 APRILE:

09.00-13.30 (circa) Serie A2 2021 ginnastica artistica, terza tappa

14.30-19.00 (circa) Serie A1 2021 ginnastica artistica, terza tappa

COME VEDERE LA SERIE A DI GINNASTICA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming della Serie A1 sul canale YouTube della Federginnastica.

DIRETTA LIVE scritta della Serie A1 su OA Sport.

Differita della Serie A2 sul canale YouTube della Federginnastica a partire dalle ore 13.30 circa.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi