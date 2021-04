Ginnastica artistica oggi, Europei 2021: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 23 aprile si assegnano le prime medaglie agli Europei 2021 di ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) vanno in scena le due finali del concorso generale individuale: alle ore 13.30 si daranno battaglia le ragazze sul giro completo, alle ore 17.00 il confronto maschile sui sei attrezzi. Si preannuncia grandissimo spettacolo dopo quanto visto in qualifica, assisteremo a due gare particolarmente avvincenti e vibranti che mettono in palio i due scettri più ambiti, quelli che incoronano la ginnasta e il ginnasta più completi.

I due all-around ci terranno compagnia in questo intenso pomeriggio che spalanca le porte del weekend caratterizzato dalle Finali di Specialità. L’Italia sogna in grande con Martina Maggio, che si presenta col quarto punteggio dopo il turno eliminatorio ed è pronta per sfidare le russe Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova (favorite per l’oro), la rumena Larisa Iordache, le britanniche Amelie Morgan e Jessica Gadirova. Al maschile, invece, ci affidiamo a Nicola Bartolini e Stefano Patron per un buon risultato nella gara dove sempre tutto pronto per un duello titanico tra i russi Nikita Nagornyy e David Belyavskiy.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle gare di oggi agli Europei 2021 di ginnastica artistica (oggi venerdì 23 aprile).

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 23 APRILE:

13.30-15.30 Concorso generale individuale femminile (all-around), Finale

17.00-19.45 Concorso generale individuale maschile (all-around), Finale

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport della finale all-around maschile.

Diretta streaming su RaiSportWeb della finale all-around femminile.

Diretta streaming su Eurovision di entrambe le finali.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di entrambe le finali.

Differita tv su RaiSport della finale all-around femminile (dalle 00.15).

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: ITALIANI IN GARA OGGI

Finale all-around femminile: Martina Maggio

Finale all-around maschile: Nicola Bartolini, Stefano Patron

