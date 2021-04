Il primo weekend di gara stagionale del Mondiale di F1 2021 è andato in archivio ed è già arrivato il momento di proiettarci al prossimo appuntamento, in programma ad Imola da venerdì 16 a domenica 18 aprile. Si profila una nuova battaglia per la vittoria tra Mercedes e Red Bull, due team che possono vantare un margine di sicurezza molto ampio nei confronti della concorrenza.

La scuderia campione del mondo in carica, nonostante il successo a Sakhir di Lewis Hamilton, ha fatto più fatica del previsto perdendo di fatto il vantaggio prestazionale dell’ultima annata nei confronti della casa austriaca. George Russell, pilota della Williams in orbita Mercedes, ha evidenziato recentemente una delle possibili cause delle difficoltà accusate in Bahrain dalle Frecce Nere.

“Quando si introduce un cambiamento così importante (le modifiche regolamentari al fondo delle vetture, ndr) sarebbe fondamentale riprogettare completamente la monoposto, ma non è quello che abbiamo fatto. Molte altre squadre si trovano nella stessa situazione, inclusa la Mercedes. Probabilmente è stato il team che ha maggiormente sofferto in questo weekend per il vento e non mi sorprenderei se questo scenario si dovesse ripetere in futuro“, ha spiegato l’inglese (fonte: Motorsport.com).

“Le monoposto più competitive, se paragonate alla passata stagione, sono state le Red Bull e le Alfa Romeo. In gara c’era un forte vento che spingeva a 50 km/h e questo fattore fa una grande differenza quando corri a 300 km/h – prosegue Russell, che poi descrive le caratteristiche di Imola -. E’ un circuito molto diverso dal Bahrain, direi che si trovano agli estremi opposti. A Sakhir ci sono molte curve a bassa velocità ed il tracciato è esposto al vento, mentre ad Imola sono presenti molte curve da affrontare ad alta velocità. Il circuito italiano, poi, è protetto da alberi ed edifici. Penso che la Williams potrà trovarsi bene su quel tracciato“.

Foto: Lapresse