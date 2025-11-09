Canottaggio beach sprint, Cesarini/Ceccarino eliminati ai quarti dei Mondiali

A Manavgat, in Turchia, si chiudono i Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint: dopo i tre bronzi ottenuti dagli azzurrini della categoria under 19, non riesce a salire sul podio il doppio senior misto di Federica Cesarini e Federico Ceccarino, eliminati ai quarti di finale.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior misto Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (CC Napoli) nei quarti di finale vengono beffati dalla Francia di Antoine Lefebvre e Chloe Briard, che la spuntano grazie ad un miglior tuffo all’arrivo, imponendosi in 2:14.56 e bruciando gli azzurri per 0.18. Nell’ultimo atto la Lituania conquista l’oro in 2:16.71, precedendo di un soffio gli Stati Uniti, secondi in 2:16.95, a 0.24. Terzo posto per la Francia, che nella finale di consolazione regola il Portogallo.

Nel singolo senior maschile la finale vede il dominio dello statunitense Christopher Bak, che vince il titolo a mani basse in 2:33.82, battendo lo spagnolo Ander Martin, alla piazza d’onore in 3:00.77. Gradino più basso del podio per il francese Mathis Nottelet, che relega in quarta posizione il tedesco Moritz Wolff.

Nel singolo senior femminile l’ultimo atto va alla neozelandese Emma Twigg, che centra il titolo iridato in 2:42.70, distanziando notevolmente l’austriaca Magdalena Lobnig, seconda in 2:56.15. Terzo posto per la britannica Laura Mckenzie, che regola nella finalina la spagnola Teresa Diaz Moreno.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel quattro di coppia senior misto la finale premia gli Stati Uniti, che conquistano la medaglia d’oro con il crono di 2:07.24, battendo la Spagna, d’argento in 2:10.32. Bronzo per l’Australia, che nella sfida per il terzo posto supera la Turchia padrona di casa.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel doppio misto d’inclusione l’ultimo atto sorride alla Gran Bretagna, che conquista oro e titolo iridato con il tempo di 2:33.15, superando l’Egitto, che si accomoda alla piazza d’onore con il tempo di 2:38.64. Terzo posto per l’Austria, che centra il bronzo battendo i padroni di casa della Turchia.