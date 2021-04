Canoa slalom, ad Ivrea nuova affermazione di Stefanie Horn. Bene anche Colazingari e De Dionigi

Ad Ivrea, sul canale che ad inizio maggio ospiterà gli Europei senior di canoa slalom, manifestazione che varrà come ultima occasione di qualifica olimpica, con un solo posto in palio in ciascuna quattro specialità olimpiche, si è tenuta anche oggi una gara internazionale. Al termine della seconda giornata di gare il DT Daniele Molmenti ha visto delinearsi l’elenco dei convocati per gli Europei e per le prime due tappe di Coppa del Mondo di Praga (in Rep. Ceca) e Markleeberg (in Germania), in programma a giugno. Prossima occasione di selezione sarà la world ranking di Tacen, in Slovenia, in programma sabato 17 e domenica 18 aprile

La prova odierna, al contrario di quella di ieri, disputata su due discese, prendeva in considerazione il tempo di ciascun atleta su una run secca: nel K1 senior maschile vince Christian De Dionigi (CS Areonautica Militare) con il tempo di 82.36. Secondo a 0.58 Giovanni De Gennaro (CS Carabinieri), terzo posto assoluto per Jakob Weger (GS Marina Militare). Nel C1 senior maschile si impone Roberto Colazingari (CS Carabinieri) in 89.34, davanti allo slovacco Alexander Slafkovsky, secondo in 93.01. Terzo il francese Hector Combes in 93,11.

Nel K1 senior femminile vince ancora Stefanie Horn (GS Marina Militare) in 94.70, mettendo così in ghiaccio la convocazione anche per le Olimpiadi, per la quale manca solo l’ufficialità, precedendo la slovacca Eliska Mintalova seconda in 95.20, mentre è terza l’austriaca Viktoria Wolffhardt in 97.21. Nel C1 senior femminile vince la ceca Gabriela Satkova in 107.64, davanti alla slovacca Emanuela Luknarova, seconda in 109.30, mentre è terza Marta Bertoncelli (CS Carabinieri) in 110.19.

Nella categoria junior le gare di questo fine settimana sono valse come selezione per i Mondiali in programma a Lubiana (in Slovenia) ad inizio luglio. Nel C1 junior maschile ancora doppietta ceca, sempre con Martin Kratochvil primo davanti al connazionale Adam Kral, mentre è quarto Luca Rizzieri (CC Ferrara) in 117.85. Nel C1 junior femminile le sorelle ceche Tereza e Klara Kneblova sono rispettivamente prima e seconda, mentre conclude terza Sara Cignitti (Canoanium Club Subiaco).

Nel K1 junior femminile ancora vittoria ceca con Klara Kneblova, prima in 109.48, davanti alle elvetiche Jessica Duc, seconda, e Ladina Heel, terza. Nel K1 junior maschile ancora primo il ceco Martin Rudorfer in 97.40, davanti a Paul Tirler (SC Merano), secondo, e Leonardo Proietti (Canoanium Club Subiaco), terzo.

