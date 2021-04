Basket: CSKA Mosca alle Final Four 2021 di Eurolega per la 17a volta in 18 anni, il Barcellona espugna San Pietroburgo

Due verdetti arrivano da questa serata di Eurolega 2020-2021 per quel che concerne i quarti di finale. Il primo è legato al ristabilirsi, almeno per il momento, dei valori inizialmente in campo tra Barcellona e Zenit San Pietroburgo, il secondo è quello che ha per protagonista il CSKA Mosca nella trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce.

FENERBAHCE-CSKA MOSCA 68-85

Il CSKA torna alle Final Four per la 17a volta nelle ultime 18 edizioni, a testimonianza dell’infinità continuità ad alto livello dei Campioni d’Europa. E lo fa con una notte assolutamente da inafferrabile di Will Clyburn: 34 punti con 4/5 da 2, 5/9 da 3, 11/14 in lunetta. Dopo il 12-0 iniziale del Fenerbahce con tanto Vesely e ancor più De Colo, gli ospiti aspettano un po’ prima di lanciare la loro controffensiva. Dal 33-23 parte l’assolo della coppia Clyburn-Lundberg (22 per lui), che non lascia sostanzialmente più scampo ai turchi. Due quarti monumentali da parte degli uomini di Itoudis (che poi un po’ di commozione la mostrerà di fronte alla stampa), da 15-27 e 11-27, sono la chiave di volta per una partita che nei fatti ha un termine già molto prima della sirena finale. Ci sarà così anche un altro pezzo d’Italia, rappresentato da Daniel Hackett, a Colonia.

TOP SCORER

FENERBAHCE – De Colo 22, Guduric 10, Vesely 8

CSKA – Clyburn 34, Lundberg 22, Voigtmann 11

ZENIT SAN PIETROBURGO-BARCELLONA 70-78

Il Barcellona si riprende il vantaggio del fattore campo, riesce a venire a capo di varie difficoltà che crea lo Zenit e va a una sola vittoria dalle Final Four, soprattutto con l’elemento del pubblico avversario che, in Russia, è presente in modo più che importante. Equilibrio vero per tutti i primi due quarti, con Poythress e Baron unici in grado a tentare di dare un allungo a qualcuno (lo Zenit, nel caso), ma tutto ciò che raggiunge lo Zenit è un +7. Sono Higgins e Davies a ribaltare lentamente la situazione, ma in modo inesorabile. Il terzo quarto è quello decisivo, ma anche le difficoltà degli uomini di Xavi Pascual di segnare nel finale hanno il loro peso.

TOP SCORER

ZENIT – Baron 19, Poythress 14, Thomas e Pangos 10

BARCELLONA – Davies 22, Higgins 16, Kuric 13

Si ritornerà in campo domani, con gara-4 tra Real Madrid ed Anadolu Efes, e venerdì, con le due rimanenti gare-4. In breve, sarà una parte di settimana ancora da brividi, da vivere col fiato sospeso.

