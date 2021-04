La FIBA ha reso noti i calendari del Preolimpico di Graz, in Austria, che mette in palio tre posti sia al maschile che al femminile per le Olimpiadi di Tokyo. Si gareggerà dal 26 al 30 maggio, e sarà la prima di due occasioni per molti, con l’altra (per chi ne potrà avere accesso) rappresentata da un secondo Preolimpico definito “Universality driven” e in programma a Debrecen, in Ungheria, dal 4 al 6 giugno.

L’Italia è presente con la formazione femminile, guidata da Andrea Capobianco, che è posizionata nel girone D, debutterà alle 17:15 di mercoledì 26 contro la Spagna, per poi ripresentarsi in campo alle 21:00 con Cina Taipei.

Diversamente, venerdì 28 le azzurre disputeranno i restanti due incontri con Svizzera e Austria, l’uno sempre alle 17:15, l’altro alle 18:30. Da notare che il programma prevede una continua alternanza di match maschili con partite femminili.

In caso di passaggio del turno (vanno avanti le prime due di ogni raggruppamento), domenica 30 ci sarebbe la giornata decisiva con i quarti e con le tre partite che decideranno chi andrà a Tokyo e chi, invece, dovrà abbandonare i propri sogni oppure, in base alla situazione, dovrà affidarsi alla competizione di Debrecen. L’Italia, ove non dovesse farcela a Graz, sa già che potrà avere una seconda possibilità in Ungheria.

