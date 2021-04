VIDEO Bottas-Russell, bruttissimo incidente a Imola! Contatto a 300 km/h, che botto contro le barriere

Bruttissimo incidente a metà nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Valtteri Bottas e George Russell sono andati a contatto mentre spingevano le loro monoposto a circa 300 km/h. Il finlandese era in difficoltà enorme al volante della sua Mercedes, alle sue spalle è sopraggiunto l’alfiere della Williams di gran carriera. Le due vetture si sono toccate in maniera brutale, evitando l’impennata per un soffio. Le macchine sono partite per la tangente, sono finite contro le barriere e poi nella sabbia, pesantemente danneggiate e con una marea di detriti in pista, tanto che la commissione di gara ha deciso di esporre la bandiera rossa.

I due ragazzi hanno risentito sensibilmente della botta, ma sono usciti illesi dalle due vetture e hanno avuto anche modo di avere un primo piccolo chiarimento verbale. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto ed è stato compromesso soltanto il risultato sportivo, anche se entrambi erano già stati doppiati dal leader Max Verstappen. La corsa riprenderà verosimilmente con una partenza da fermi sullo schieramento non appena si ripulirà l’asfalto. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Valtteri Bottas e George Russell nel GP di Emilia Romagna 2021 a Imola.

VIDEO INCIDENTE BOTTAS-RUSSELL GP IMOLA F1 2021

Foto: Lapresse