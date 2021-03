LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 72-93, Eurolega basket in DIRETTA: i milanesi sbancano Belgrado e volano ai playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Kevin Punter è il miglior marcatore con 23 punti. In doppia cifra chiudono anche LeDay (14), Shields (14) ed Hines (11).

Il +20 dell’Efes a Madrid lascia tranquilla Milano, che stacca il pass per i playoff con due giornate d’anticipo.

FINISCE QUI! L’OLIMPIA MILANO SBANCA BELGRADO! La squadra di Messina torna a battere la Stella Rossa dopo 32 anni di attesa e praticamente si qualifica per i playoff.

72-93 Lloyd con il tap in offensivo.

68-93 Due liberi di Moraschini.

68-91 Un libero per Lloyd. Due minuti alla fine.

65-91 Due liberi di Moraschini.

65-89 Lloyd segna in penetrazione.

63-89 Due punti anche per Moraschini.

61-87 Tripla dall’angolo di Uskokovic.

58-87 Altri due facili per Hines.

58-85 Hines appoggia comodo al vetro.

56-83 Punter infuocato! Ancora una tripla dell’americano.

54-80 TRIPLA DI PUNTER! Milano sta dominando.

54-77 Un solo libero per Shields.

54-76 Tripla di Dobric.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Olimpia in pieno controllo! Efes in vantaggio di dodici a Madrid e playoff che si avvicinano.

51-75 Due liberi di Tarczewski.

51-73 Tripla di Dobric.

48-73 Schiaccione di Tarczewski!

48-71 Nnoko appoggia il -23.

44-69 TRIPLA DI SHIELDS!

44-66 Shields segna buttandosi indietro.

41-64 PUNTEEEEEEEER! TRIPLAAAAAAA!

41-61 TRIPLAAAA ANCHE DI LEDAY!

41-58 Tripla di Lloyd

38-58 ROOOOOOOOLL! TRIPLAAAA! Milano scappa sul +20.

38-55 Punter trova due punti dal centro dell’area.

38-53 Due liberi di Uskokovic.

36-53 Punter ruba e vola in contropiede a segnare il +17.

36-51 Due liberi di Punter.

36-49 Movimento splendido di Leday in post.

SI RICOMINCIA!

Aggiornamento importante da Madrid con il Real avanti 42-41 sull’Efes. L’Olimpia si qualificherebbe per i playoff in caso di vittoria a Belgrado ed in contemporanea dei turchi.

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano chiude al meglio il primo tempo con la tripla di Punter (8/16 di squadra dall’arco).

36-47 KEVIIIIIIN PUNTEEEEER! TRIPLA DA 10 METRI SULLA SIRENA!

36-44 Appoggio al vetro di Nnoko. Ultimo tiro per Milano.

33-44 FINALMENTE PUNTER! Prima tripla dell’ex di serata.

33-41 Penetrazione vincente di Lloyd.

31-41 Bel canestro al centro dell’area di Shields.

31-39 Tripla frontale di Simonovic.

28-39 Rodriguez inventa per Hines che segna facile al ferro.

28-37 Lloyd si mette in proprio e segna la tripla frontale.

25-37 TRIPLA DI BROOKS! . Quattro minuti all’intervallo.

25-34 Arresto e tiro di Lloyd.

23-34 Hines appoggia facile al vetro.

21-32 Primi due punti della partita per Punter.

21-30 Tripla di Jagodic.

18-30 Ancora una tripla di Dobric.

15-30 LEDAY! TRIPLAAAAA!

15-27 Tripla di Dobric.

12-27 Tarczewski appoggia il +15.

12-25 ANCORA DATOME AD INIZIO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Ottimi dieci minuti per Milano che in vantaggio di dieci punti grazie ad una difesa durissima nei primi cinque minuti.

12-22 DATOMEEEE! Tripla del +10!

12-19 Splendido canestro di Shields buttandosi indietro.

12-17 Kuzmic appoggia al vetro il -5.

9-17 Appoggio al vetro di Tarczewski. Due minuti alla fine del primo quarto.

9-15 Gioco da tre punti di Loyd.

6-15 2/3 di Shields dalla lunetta.

6-13 Davidovac trova il sottomano di sinistro.

4-13 LEDAY! TRIPLA!

4-10 Hall segna in penetrazione

2-10 Lloyd sblocca la Stella Rossa dopo cinque minuti.

0-10 1/2 di Hines dalla lunetta.

Violazione di otto secondi per la Stella Rossa. Quasi cinque minuti senza segnare per i serbi.

0-9 Due liberi di Micov.

0-7 TRIPLAAAAA DI LEDAY!

0-4 Sottomano vincente di Micov.

Ottima la difesa milanese nei primi due minuti.

0-2 I primi due della partita sono di Hines.

SI COMINCIA! Milano si gioca i playoff di Eurolega.

18.57: Questo il quintetto di Milano. Punter, Roll, Micov, Leday, Hines

18.53: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

18.49: La Stella Rossa è già eliminata dalla corsa ai playoff, ma ha vinto comunque due delle ultime tre partite di Eurolega. Va ricordato come i serbi abbiano battuto Milano anche all’andata e addirittura in Eurolega la Stella Rossa ha vinto gli ultimi sette confronti giocati. L’ultima successo di Milano contro la Stella Rossa risale 1989.

18.44: Queste le parole di Ettore Messina prima della sfida: “La Stella Rossa non ha avuto una stagione fortunata, ma è una squadra che sa giocare, ha in Jordan Loyd un grande realizzatore e giocatori esperti, fisici, che possono mettere in difficoltà chiunque. E’ una partita per noi molto importante in cui sarà necessario controllare i rimbalzi e avere una buona circolazione di palla per non subire la loro fisicità”.

18.40: La squadra di Ettore Messina è reduce da due ko consecutivi contro Barcellona e Baskonia, ma è ancora al quarto posto di una classifica cortissima e che non permette ulteriori passi falsi.

18.34: E’ una partita fondamentale per il futuro di Milano. La squadra di Messina non può assolutamente perdere a Belgrado ed è obbligata a vincere.

18.30: Cominciamo la nostra diretta di Stella Rossa-Milano

La presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevole per la trentaduesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Milano vola a Belgrado con l’obbligo di vincere per conquistare l’acceso ai playoff.

La squadra di Ettore Messina è reduce da due ko consecutivi contro Barcellona e Baskonia, ma è ancora al quarto posto di una classifica cortissima e che non permette ulteriori passi falsi. Il momento in casa Milano non è dei migliori e la squadra sembra essere in leggero calo fisico nelle ultime settimane, come dimostra anche il ko campionato contro Venezia

I serbi abbiano battuto Milano anche all’andata e addirittura in Eurolega la Stella Rossa ha vinto gli ultimi sette confronti giocati. Una vera e propria “bestia nera” per un”Olimpia che deve ritrovare lo smalto del mese di gennaio e febbraio, per non farsi bruciare nella volata playoff.

La palla a due di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevo per la trentaduesima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

