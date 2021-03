LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: match da non fallire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevole per la trentaduesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Milano vola a Belgrado con l’obbligo di vincere per conquistare l’acceso ai playoff.

La squadra di Ettore Messina è reduce da due ko consecutivi contro Barcellona e Baskonia, ma è ancora al quarto posto di una classifica cortissima e che non permette ulteriori passi falsi. Il momento in casa Milano non è dei migliori e la squadra sembra essere in leggero calo fisico nelle ultime settimane, come dimostra anche il ko campionato contro Venezia

I serbi abbiano battuto Milano anche all’andata e addirittura in Eurolega la Stella Rossa ha vinto gli ultimi sette confronti giocati. Una vera e propria “bestia nera” per un”Olimpia che deve ritrovare lo smalto del mese di gennaio e febbraio, per non farsi bruciare nella volata playoff.

La palla a due di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevo per la trentaduesima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo