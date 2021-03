LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali in DIRETTA: Guignard-Fabbri puntano in alto! Bene Moscheni-Fioretti ma la qualificazione si allontana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00

14.10: Allison Reed / Saulius Ambrulevicius (Ltu). Reed è nata a Kalamazoo e vive a Canton negli States, ha 26 anni. Ambrulevicius è nato e vive a Kaunas, ha 28 anni. Si allenano tra Kaunas, Helsinki e Montreal, guidati da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon. Sono stati 17mi agli ultimi Mondiali e undicesimi all’Europeo dello scorso anno. Si esibiscono su Foxtrot: Love Will Come And Find Me Again (da “Bandstand”) interpretato da Laura Osnes. Quickstep: You Deserve It (da “Bandstand”) interpretato da Corey Cott.

14.09: I canadesi Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sorensen con il punteggio di 77.87 (43.36+34.51) che significa primo posto provvisorio

14.06: Dolcezza ed energia si sono intrecciati nella esibizione della coppia canadese che però non è stata perfetta. Se la gioca con i russi per il primo posto

14.03: E’ il momento della seconda coppia canadese: Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sorensen. Fournier Beaudry è nata a Lasalle, vive a Montreal, ha 28 anni, Sorensen è nato a Copenhagen in Danimarca, ha 32 anni e vive a Montreal, dove i due si allenano sotto la guida di Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, Romain Hageunauer. Sono stati decimi agli ultimi Mondiali, sesti al Four Continents 2019. Si esibiscono su un medley dal film Bonny e Clyde: Foxtrot: Bonnie di Don Black, Frank Wildhom, Quickstep: This World Will Remember Us di Don Black, Frank Wildhom.

14.02: Gli statunitensi Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker si posizionano al secondo posto con il punteggio di 75.08 (41.33+33.75) ma sono vicinissimi alla vetta

13.59: Credibile Jean-Luc col capello lungo anni ’70 e grande interpretazione, prova sicuramente positiva della coppia statunitense

13.56: Prima coppia statunitense sul ghiaccio: Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker. Hawayek è nato a Buffalo e vive a East Aurora, ha 24 anni. Baker è nato a Burnley in Inghilterra e vive a Montreal in Canada, ha 27 anni. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, I.AM Coaching Staff. Sono stati noni all’ultimo Mondiale, hanno vinto il Four Continents del 2018 e sono stati sesti lo scorso anno. Si esibiscono su un medley tratto da La Febbre del Sabato Sera: Swing: Staying Alive dei Bee Gees, Swing: Night Fever dei Bee Gees, Swing: Boogie Shoes dei Bee Gees, Swing: You Should Be Dancing di West End UK Production.

13.55: I francesi Adelina Galyavieva / Louis Thauron con il punteggio di 69.99 (38.56+31.43) che significa terzo posto provvisorio

13.53: Prova tutto sommato positiva della coppia allenata da Barbara Fusar Poli, con qualche sbavatura sui Twizzle

13.49: Si prosegue con i francesi Adelina Galyavieva / Louis Thauron. Galyavieva ha 24 anni, è di Kazan e vive a Mosca, Thauron ha 25 anni è di Parigi e vive a Mosca dove i due si allenano guidati da Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola. Sono stati 12mi alle ultime due edizioni degli Europei e sono al debutto mondiale. Si esibiscono su un medley tratto dal Musical Mamma Mia: Swing: Dancing Queen, Slow Fox: I Have a Dream, Swing: Mamma Mia

13.49: I canadesi Marjorie Lajoie / Zachary Lagha totalizzano 72 punti (40.02+31.98) che significa seconda posizione provvisoria

13.47: Bene i canadesi, bella determinazione, poche sbavature ma forse non basterà per andare davanti ai russi

13.43: Inizia il quinto gruppo con la prima coppia canadese, la scuola più attesa. Marjorie Lajoie / Zachary Lagha (Can). Lajoie è nata e vive a Boucherville in Quebec e ha 20 anni, Lagha è nato a Greenville Park e abita a St.-Hubert, sempre in Quebec. Si allenano a Montreal, seguiti da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon. Sono stati campioni mondiali junior nel 2019 e quinti al Four Continents lo scorso anno. Si esibiscono su un medley da West Side Story di leonard Bernstein. Swing: Prologue, Quickstep: Dance at the Gym, Swing: America

13.33: La prima coppia russa in gara Tiffani Zagorski / Jonathan Guerreiro si portano nettamente al comando con il punteggio di 75.58 (42.33+33.25)

13.32: Si alza ulteriormente il livello: la coppia russa era attesissima ma ci sono diversi elementi sotto review, attenzione!

13.28: Si chiude anche il quarto gruppo con Tiffani Zagorski / Jonathan Guerreiro (Fsr). Zagorski, 26 anni, è nata a Londra e vive a Mosca, Guerreiro, 30 anni il giorno di Pasqua, è nato a Sydney e vive a Mosca dove i due si allenano agli ordini di Svetlana Alexeeva, Elena Kustarova, Olga Riabinina. Sono stati 13mi alle Olimpiadi, ottavi al Mondiale 2018, sesti lo scorso anno agli Europei. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di The Greatest Showman.

13.27: La coppia tedesca totalizza il miglior punteggio fino a questo momento: 68.37 (28.69+29.68) che significa dunque primo posto davanti ai giapponesi

13.25: Ottima la prova della coppia tedesca, che non sommette particolari errori e potrebbe andare al comando

13.22: Katharina Mueller / Tim Dieck (Ger). Mueller è nata a Nizhnevartovsk in Russia e vive a Gutersloh, ha 25 annji, Dieck, 25 anni la prossima settimana, è nato e vive a Dortmund, dove i due si allenano alternandosi con Oberstdorf e Mosca, guidati da Anjelika Krylova, Vitali Schulz, Martin Skotnicky. Sono stati 13mi all’Europeo dello scorso anno. Si esibiscono su un medley dalla colonna sonora di Easter Parade. Quickstep: Stepping Out With My Baby di Irving Berlin, Foxtrot: The Way You Look Tonight di Jerome Kern, Dorothy Fields, Quickstep: Puttin’ On the Ritz di Iriving Berlin.

13.20: Qualche sbavatura per la coppia australiana Holly Harris / Jason Chan che totalizza 60.73 (33.25+27.48) che significa settimo posto di pochissimo davanti agli azzurri Moscheni/Fioretti

13.15: Non gareggiano gli armenti Tina Garabedian / Simon Proulx Senecal (Armenia). E’ il momento di Holly Harris / Jason Chan (Aus). Harris ha 18 anni, è nata e vive a Sydney, Chan è nato e vive a Montreal in Canada. Si allenano a Montreal agli ordini di Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Hauguenauer, Pascal Denis, Benjamin Brisebois, Josée Piché. Sono stati noni lo scorso anno al debutto internazionale al Four Continents. Si esibiscono su Swing dalla colonna sonora di A Chorus Line: Opening – I Hope I Get It, Quickstep: I Can Do That, Foxtrot: One

13.14: Primo posto provvisorio per la coppia giapponese Misato Komatsubara / Tim Koleto che totalizza 68.02 punti (38.25+29.77)

13.11: Buona la prova dei giapponesi che possono dare l’assalto ai francesi per il primo posto

13.08: Si riparte con Misato Komatsubara / Tim Koleto (Jpn). Komatsubara è nata a Tokyo e vive a Okayama, ha 28 anni. Koleto, 29 anni, è nato a Montana in Usa e vive a Okayama dove i due si allenano in alternanza con Osaka agli ordini di un pool ben nutrito di tecnici: Romain Haguenauer, Marie France Dubreuil, Patrice Lauzon, Rie Arikawa, Josée Piché, Pascal Denis, Benjamin Brisebois, Ginette Cournoyer, Eva Airapetian, Samuel Chouinard, Cathy Reed. Sono stati 21mi agli ultimi Mondiali e 11mi lo scorso anno al Four Continents. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora del film Dreamgirls: Blues: Dreamgirls di Henry Krieger and Tom Eyen, Swing: One Night Only di Henry Krieger and Tom Eyen interpretata da Jennifer Hudson, Disco: I Meant You No Harm/Jimmy’s Rap di Henry Krieger and Tom Eyen interpretata da Eddie Murphy, Disco: One Night Only di Henry Krieger e Tom Eyen interpretata da Anika Noni Rose, Beyoncé & Sharon Leal

12.50: Ora pausa per il rifacimento del ghiaccio, a tra poco

12.49: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 12 esibizioni:

1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 66.80

2 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 66.54

3 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 64.59

4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 64.00

5 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 62.78

6 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 60.60

7 Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS ISR 55.57

8 Yuliia ZHATA / Berk AKALIN TUR 52.21

9 Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK BLR 51.15

10 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 50.79

11 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 46.19

12 Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS BUL 45.28

12.46: Prestazione di buon livello per i cechi Natalie Taschlerova / Filip Taschler che con il punteggio di 64 (35.52+28.48) si inseriscono al quarto posto. Azzurri sesti al momento

12.41: Si chiude anche il terzo gruppo con Natalie Taschlerova / Filip Taschler (Cze). Taschlerova e Taschler, rispettivamente 19 e 20 anni, sono nati e vivono a Brno ma si allenano in Italia a Egna, guidati da Matteo Zanni. Sono stati 19mi lo scorso anno agli Europei. Si esibiscono su Swing: Walk like a Man da Jersey Boys di Bob Gaudio, Bob Crewe, Swing: Can’t take my eyes off of you da Jersey Boys di Bob Gaudio, Bob Crewe e Swing: December 1963 da Jersey Boys di Bob Gaudio, Judy Park.

12.40: Gli ucraini Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin totalizzano il punteggio di 66.54 (36.71+29.83) e si inseriscono al secondo posto per un soffio. Molto alte le valutazioni dei giudici!

12.38: Se la giocano con gli azzurri ma potrebbero essere davanti gli ucraini che non hanno commesso particolari sbavature. Meno spettacolare il loro programma rispetto alle due coppie che li hanno preceduti

12.35: Sul ghiaccio ci sono Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin (Ukr). Nazarova ha 24 anni, è nata e vive a Kharkiv, Nikitin, 26 anni, è nato e vive a Kharkiv dove i due si allenano seguiti da Galina Churilova, Alexander Zhulin, Petr Durnev. Sono stati 21mi alle Olimpiadi, 20mi agli ultimi mondiali e 11mi agli Europei dello scorso anno. Si esibiscono su Quickstep e Blues: 42nd Street di Harry Warren, Al Dupin

12.34: La coppia finalndese Juulia Turkkila / Matthias Versluis si inserisce al secondo posto con il punteggio di 64.59 (35.79+29.80) e un punto di deduction per aver concluso l’esibizione dopo la fine della musica

12.32: Prova solida anche della coppia finlandese, con un programma molto piacevole, che però difficilmente riuscirà ad avvicinare i francesi

12.29: Tocca ora a Juulia Turkkila / Matthias Versluis (Finlandia). Turkkila è nata e vive a Helsinki, ha 26 anni, Versluis è nato a Genolier in Svizzera e si è trasferito a Helsinki, ha 26 anni. Si allenano a Helsinki sotto la guida di Maurizio Margaglio. Sono stati 16mi ai Mondiali e 11mi agli Europei nel 2019. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di Thoroughly Modern Millie. Quickstep: Overture, Swing: What Do I Need With Love, Forget About the Boy

12.27: la coppia francese Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud va nettamente al comando con il punteggio di 66.80 (38.06+28.74), gli azzurri scalano al terzo posto

12.25: Si alza decisamente il livello con la prova dei francesi che andranno sicuramente al comando grazie ad una prova convincente

12.21: Si riparte con Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (Fra). Lopareva è nata e vive a Mosca, ha 20 anni, Brissaud è nato a Limges, ha 23 anni appena compiuti e vive a Mosca, dove i due si allenano sotto la guida di Roxane Petetin, Fabian Bourzat, Ekaterina Rubleva, Ivan Shefer. Sono stati 15mi al debutto internazionale agli Europei dello scorso anno. Si esibiscono su un medley della colonna sonora di Kiss me Kate: Foxtrot: Too Darn Hot, Quicktep: Too Darn Hot, Swing: Too Darn Hot.

12.14: Ora il warm up del terzo gruppo

12.13: La coppia ungherese Anna Yanovskaya / Adam Lukacs totalizza il punteggio di 62.78 (34.32+28.46). Gli azzurri scalano al secondo posto

12.11: Un errore nel finale per gli ungheresi che dovrebbero comunque essere davanti agli azzurri

12.07: Si chiude il secondo gruppo con Anna Yanovskaya / Adam Lukacs (Hun). Yanovskaya ha 24 anni, è nata a Dubai e vive a Mosca, Lukacs, 24 anni, è nato a Budapest e vive a Mosca dove i due si allenano, sotto la guida di Svetlana Alexeeva, Elena Kustarova, Olga Riabinina. Sono stati 19mi sia ai Mondiali che agli Europei nel 2019. Si esibiscono su un medley della colonna sonora di Grease.

12.06: Volano al comando gli azzurri Carolina Moscheni / Francesco Fioretti con il punteggio di 60.60 (34.51+26.09). C’è soddisfazione al Kiss&Cry. Inizia la rincorsa alla qualificazione per la Free dance di domani! Bisogna tenere alle spalle altre sei coppie!

12.04: Buona la prova della coppia azzurra che ha realizzato un punteggio tecnico nettamente più alto rispetto alle coppie che li hanno preceduti e potrebbe andare in testa, a caccia della qualificazione

12.02: Bene i twizzle, livello 4

12.01: E’ il momento del debutto della prima coppia italiana in gara: Carolina Moscheni / Francesco Fioretti (Ita). Carolina Moscheni è nata a Bergamo e vive a Lugano in Svizzera, Francesco Fioretti è nato a Massa di Somma e vive a San Donato Milanese. Si allenano a Milano agli ordini di Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola. Sono al debutto assieme, Moscheni ha cambiato nazionalità dopo aver gareggiato con l’Ungheria. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di La La Land: Quickstep: A Lovely Night, Waltz: Planetarium, Quickstep: Someone in the Crowd

11.59: I bulgari Mina Zdravkova / Christopher M. Davis totalizzano 45.28 (25.17+20.11) e si inserisco al sesto e ultimo posto provvisorio

11.55: Mina Zdravkova / Christopher M. Davis (Bul). Zdravkova è nata a Varna e risiede a Sofia, ha 22 anni. Davis è nato a Chicago 27 anni fa ed è di stanza a Sofia dove i due si allenano agli ordini di Marika Humphreys-Baranova, Vitali Baranov. Sono stati 25mi al debutto lo scorso anno agli Europei. Si esibiscono su un medley tratto da Chicago. Blues: Funny Honey, Quickstep: We Both Reached for the Gun, Quickstep: Nowadays/Hot Honey Rag.

11.53: Si inseriscono al quarto posto gli olandesi Chelsea Verhaegh / Sherim Van Geffen con un punteggio di 50.79 (30.05+20.74)

11.47: Si riparte da Chelsea Verhaegh / Sherim Van Geffen (Ned). Verhaegh è di Nijmegen, ha 20 anni, Van Geffen è di Arnhem, ha 27 anni. Si allenano tra Helsinki e Dordrecht e sono seguiti da Maurizio Margaglio. Sono al debutto assoluto a livello internazionale. Si esibiscono su Diamonds are a Girl’s Best Friend di Leo Robin, Julie Styne interpretata da Marilyn Monroe.

11.25: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio, a tra poco per il secondo e terzo gruppo della rhythm dance

11.24: Piena di energia l’interpretazione della coppia israeliana Shira Ichilov / Laurent Abecassis che totalizzano 55.57 (31.14+24.43) e vanno al comando della classifica provvisoria

11.18: Si chiude il primo gruppo con l’esibizione di Shira Ichilov / Laurent Abecassis (Israele). Ichilov è nata e vive a Tel Aviv, ha 18 anni, Abecassis è natop a St. Germain en Laye in Francia e vive a Lione dove i due si allenano con la guida di Galit Chait Moracci. Sono al debutto internazionale come coppia.

11.17: La coppia bielorussa Viktoria Semenjuk / Ilya Yukhimuk si inserisce al posto con il punteggio di 51.15 (27.86+23.29)

11.11: Tocca ora a Viktoria Semenjuk / Ilya Yukhimuk (Bielorussia). Semenjuk ha 20 anni appena compiuti, è nata e residente a Tallinn in Estonia, Yukhimuk ha 24 anni, è nato e vive a Brest. Sono allenati a Minsk da Tatiana Beliaeva. Sono al debutto in coppia a livello internazionale, qualche presenza per lei ai Mondiali junior con Gruzdev per l’Estonia. Si esibiscono su S’Wonderful (da “Funny Face”) di George and Ira Gershwin

11.10: Prova sicuramente più convincente dei turchi Yuliia Zhata / Berk Akalin che vanno in testa con il punteggio di 52.21 (30.32+21.89)

11.04: Sul ghiaccio ora Yuliia Zhata / Berk Akalin (Tur). Zhata è nata a Dnipro e vive a Kiev, ha 20 anni tra meno di un mese, Akalin ha 26 anni, è nato a Bursa e vive ad Ankara. I due si allenano negli States a Pembroke Pines, Florida agli ordini di Alper Ucar, John Kerr. Sono al debutto assoluto a livello internazionale. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di The Mask. Quickstep: Let The Good Times Roll di Fishbone, Swing: Hey Pachuco di Royal Crown Revue.

11.03: Il primo punteggio di giornata è quello degli azeri Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi che totalizzano 46.19 (27.21+18.98)

10.58: La gara si apre con Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi (Aze). Kuznetsova è nata e vive a Mosca, ha 17 anni, Kolosovskyi è nato a Odessa in ucraina e si è trasferito a Mosca, ha 20 anni. Si allenano a Mosca sotto la guida di Alexei Gorshkov. Sono al debutto a livello internazionale. Si esibiscono su Charleston: Sweet Charity di CY Coleman, Dorothy Fields interpretata da Gwen Verdon, Foxtrot: Sweet Charity di CY Coleman, Dorothy Fields interpretata da Gwen Verdon

10.57: Si sta concludendo il warm up del primo gruppo, tra poco inizia la gara

10.55: Tanti anche gli outsider: dai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier agli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, apparsi in grandissima forma negli eventi interni nel corso di questa stagione, senza dimenticare i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, atleti cresciuti sensibilmente negli ultimi due anni. La sorpresa è dietro l’angolo.

10.52: A contendersi il podio, con tutta probabilità saranno quattro coppie, rispettivamente due statunitensi e due russe. Tra i favoritissimi spiccano i Campioni d’Europa in carica, Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, i quali si misureranno con Madison Hubbell-Zachary Donohue (bronzo a Saitama 2019) e Madison Chock-Evan Bates (vincitori degli ultimi Four Continents), senza dimenticare ovviamente i compagni di squadra Alexandra Stepanova-Ivan Bukin.

10.48: Assenti i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, le coppie di spicco si ritroveranno per la prima volta in stagione tutte insieme sfidandosi, considerata la mancanza totale di competizioni di rilievo internazionale.

10.42: Per l’Italia in gara anche Carolina Moscheni e Francesco Fioretti che sono al debutto internazionale dopo la divisione della coppia Tessari/Fioretti che ha rappresentato l’Italia all’Europeo di Graz lo scorso anno.

10.38: L’Italia si gioca la carta più importante per puntare al podio in questa rassegna iridata grazie a Charlène Guignard e Marco Fabbri: se riusciranno ad eseguire al meglio entrambe le performance, giurie e gerarchie permettendo, ci si potrà aspettare un balzo in avanti significativo sul personal best, ad oggi fermo ai 205.58 degli Europei 2020 di Graz e, soprattutto, qualche sorpresa anche in classifica.

10.35: Sono ben 32 le coppie che si daranno battaglia questa mattina per inserirsi nelle prime 20 posizioni che danno diritto a disputare il programma lungo (free dance)

10.33: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del programma corto della danza (rhythm dance) su ghiaccio, gara di apertura della terza giornata dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico

La presentazione della gara di danza di Stoccolma – La grande chance di Guignard/Fabbri – Programma, orari, Tv e streaming dei Mondiali di Stoccolma

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dedicata al programma corto della danza (rhythm dance) su ghiaccio, gara di apertura della terza giornata dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, in scena questo fine settimana a Stoccolma (Svezia) presso l’imponente Ericsson Globe Arena.

Sarà una partita a poker, una vera e propria sfida con mille variabili, sulla carta piena di incertezze e dal risultato finale difficile da pronosticare. Assenti i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, le coppie di spicco si ritroveranno per la prima volta in stagione tutte insieme sfidandosi, considerata la mancanza totale di competizioni di rilievo internazionale. A contendersi il podio, con tutta probabilità saranno quattro coppie, rispettivamente due statunitensi e due russe. Tra i favoritissimi spiccano i Campioni d’Europa in carica, Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, i quali si misureranno con Madison Hubbell-Zachary Donohue (bronzo a Saitama 2019) e Madison Chock-Evan Bates (vincitori degli ultimi Four Continents), senza dimenticare ovviamente i compagni di squadra Alexandra Stepanova-Ivan Bukin.

I pattinatori citati non potranno però sottovalutare avversari di estrema qualità pronti a tentare l’allungo, dai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier agli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, apparsi in grandissima forma negli eventi interni nel corso di questa stagione, senza dimenticare i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, atleti cresciuti sensibilmente negli ultimi due anni. La sorpresa è dietro l’angolo.

L’Italia potrà dire la sua grazie a Charlène Guignard e Marco Fabbri: se riusciranno ad eseguire al meglio entrambe le performance, giurie e gerarchie permettendo, ci si potrà aspettare un balzo in avanti significativo sul personal best, ad oggi fermo ai 205.58 degli Europei 2020 di Graz e, soprattutto, qualche sorpresa anche in classifica. Per l’Italia in gara anche Carolina Moscheni e Francesco Fioretti che sono al debutto internazionale dopo la divisione della coppia Tessari/Fioretti che ha rappresentato l’Italia all’Europeo di Graz lo scorso anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del programma corto della danza (rhythm dance) su ghiaccio, gara di apertura della terza giornata dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio artistico, minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.52 con il primo gruppo. Buon divertimento!

Foto: LaPresse