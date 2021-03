LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Pedro Acosta detta il passo a Losail! 6° posto per Andrea Migno, il migliore degli italiani. Alle 16.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE

12.36 Grazie a tutti per averci seguito in questo turno. Appuntamento alle 16.10 per la FP2 della Moto3!

12.35 Ottimo passo per gli italiani. Andrea Migno, sesto, è il migliore dei nostri connazionali.

12.33 La classifica finale della FP1 della Moto3:

1 37 P. ACOSTA 2:05.809 2 40 D. BINDER +0.089 3 6 R. YAMANAKA +0.377 4 5 J. MASIA +0.379 5 17 J. MCPHEE +0.399 6 16 A. MIGNO +0.437 7 50 J. DUPASQUIER +0.443 8 27 K. TOBA +0.611 9 82 S. NEPA +0.624 10 28 I. GUEVARA +1.092

12.30 Pedro Acosta (KTM), esordiente in Moto3, firma il miglior crono assoluto della FP1 con il tempo di 2.05.809. Il giapponese Ryusei Yamanaka (Prüstel GP) sale al terzo posto alle spalle di Binder che nell’ultimo giro si porta ad 89 millesimi da Alcosta.

12.30 Ultimi giri per tutti i protagonisti, bandiera a scacchi!

12.28 Si migliora Jaume Masià (KTM) che strappa il secondo tempo assoluto con 25 millesimi da Toba, sempre leader della classifica.

12.26 Ottimo debutto per Guevara (Gas Gas/Aspar), secondo a 481 millesimi da Toba. Attendiamo gli ultimi riferimenti cronometrici.

12.24 Toba si migliora e si conferma al comando. Il giapponese detta il passo, ma i tempi sono destinati a crollare nella FP2 che vivremo questo pomeriggio a partire dalle 15.50.

12.23 La classifica aggiornata:

1 27 K. TOBA 2:06.554 2 28 I. GUEVARA +0.347 3 16 A. MIGNO +0.351 4 23 N. ANTONELLI +0.417 5 17 J. MCPHEE +0.579 6 50 J. DUPASQUIER +0.588 7 19 A. IZDIHAR +0.591 8 5 J. MASIA +0.630 9 99 C. TATAY +0.743 10 73 M. KOFLER +0.754

12.22 Guevara si conferma al secondo tempo, mentre Foggia firma il primo riferimento con 857 millesimi dal leader della classifica.

12.20 Kaito Toba (Green Power) detta il passo! Nuovo record della FP1 per il giapponese in 2.06.554. Attendiamo una risposta da Migno ed Antonelli.

12.18 La classifica aggiornata:

1 16 A. MIGNO 2:06.905 2 28 I. GUEVARA +0.016 3 23 N. ANTONELLI +0.066 4 17 J. MCPHEE +0.228 5 50 J. DUPASQUIER +0.237 6 5 J. MASIA +0.279 7 27 K. TOBA +0.427 8 37 P. ACOSTA +0.487 9 71 A. SASAKI +0.488 10 6 R. YAMANAKA +0.556

12.16 Si ritorna in pista! Mancano meno di 20 minuti al termine della sessione.

12.15 Sono fermi in pit lane le due moto del Team Leopard. Il nostro Dennis Foggia e lo spagnolo Xavier Artigas potrebbero prendere la via del tracciato a momenti.

12.14 Ricordiamo che tutti i piloti devono prestare attenzione ai limiti della pista. Ogni infrazione è punita con la cancellazione del tempo.

12.12 Niccolò Antonelli, terzo al momento con 66 millesimi dal leader Andrea Migno, si appresta a tornare in pista dopo aver completato 6 giri.

12.10 Jaume Masià (KTM) torna in pista. Lo spagnolo è pronto a dare spettacolo dopo le ottime prestazioni del 2020. L’iberico Pedro Acosta è il nuovo compagno di box dell’ex alfiere di casa Leopard.

12.08 Molti piloti tornano in pit lane dopo il primo tempo interessante. Il già citato Toba sostituisce Binder nel team Greed Power. Quest’ultimo sarà in pista con Sprinta accanto a McPhee.

12.06 La classifica aggiornata della FP1;

1 16 A. MIGNO 2:06.905 2 28 I. GUEVARA +0.016 3 23 N. ANTONELLI +0.066 4 17 J. MCPHEE +0.228 5 50 J. DUPASQUIER +0.237 6 27 K. TOBA +0.427 7 71 A. SASAKI +0.488 8 6 R. YAMANAKA +0.556 9 20 L. FELLON +0.569 10 5 J. MASIA +0.586

12.05 Andrea Migno al comando! 2.06.905 è il nuovo riferimento del week-end!

12.04 Il secondo turno di oggi sarà molto più indicativo in ottica Q2 e gara. Ricordiamo che l’orario attuale e le condizioni atmosferiche non sono le medesime della gara.

12.02 Il britannico John McPhee (Sprinta), veterano della categoria, firma il miglior crono dela sessione in 2.07.133. Terzo tempo per Andrea Migno, nuovo volto di casa Sprinta dopo l’esperienza con Sky accanto a Celestino Vietti, promosso in Moto2 accanto a Marco Bezzecchi.

12.00 Izan Guevara, nuovo alfiere di casa Aspar, guida il gruppo davanti a Kaito Toba (Green Power).

11.58 I primi riferimenti della FP1

1 28 I. GUEVARA 2:07.928 2 6 R. YAMANAKA +0.634 3 37 P. ACOSTA +0.636 4 11 S. GARCIA +0.640 5 17 J. MCPHEE +0.695 6 23 N. ANTONELLI +0.757 7 5 J. MASIA +1.016 8 92 Y. KUNII +1.122 9 71 A. SASAKI +1.464 10 16 A. MIGNO +1.540

11.56 Xavier Artigas (Leopard) si prepara al debutto in Moto3 dopo la lunghissima esperienza nel CEV.

11.54 Il francese Lorenzo Fellon si appresta al debutto in Moto3 con SIC58, compagno il giapponese box Tatsuki Suzuki.

11.52 Quasi tutti i piloti scendono subito in pista. Nei test svolti prima del Mondiale, lo spagnolo Jaume Masià (KTM) ha firmato il nuovo record del tracciato, primato non ufficiale.

11.50 Bandiera verde! Inizia il Mondiale Moto3!

11.49 Il giapponese Tatsuki Suzuki sarà al via del Gran Premio del Qatar. L’alfiere di casa SIC 58 è positivo al test del Coronavirus e potrà prendere parte al primo atto del Mondiale.

11.47 Sono 37 i gradi dell’aria, fortunatamente non c’è il vento che ha condizionato le prove che hanno limitato i protagonisti nei test della MotoGP.

11.45 Il sole splende in quel di Losail, una pista del Motomondiale ad ospitare una prova in notturna.

11.43 Dennis Foggia e Romano Fenati guidano il gruppo degli italiani, pronti a dare battaglia per tutte le prove previste.

11.41 Nella giornata di ieri i protagonisti hanno scattato la tradizionale foto di gruppo che precede l’inizio della stagione.

Can the experienced challengers keep the rapid rookies at bay? 🤔 This is your 2021 #Moto3 field! 💥#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/XlbH09DyH1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 25, 2021

11.38 Sono tante le novità alla viglia del Mondiale Moto3. Nel corso della sessione andremo a scoprire tutti i dettagli di un campionato che si prospetta molto interessante.

11.36 Lo scorso anno vinse lo spagnolo Albert Arenas, campione 2020 al termine di una lunghissima sfida con il nostro Tony Arbolino. Entrambi li ritroveremo tra qualche ora in pista nella Moto2.

11.34 Sotto i riflettori di Losail tutto è pronto per la prima delle due prove che si disputeranno nel deserto arabo. Ricordiamo infatti che, in seguito all’emergenza sanitaria, si svolgeranno due competizioni in questo speciale impianto che tradizionalmente inaugura la stagione.

11.32 Tutto è pronto per i primi metri della stagione per le giovani stelle del Motomondiale. Attendiamo l’inizio delle attività sul circuito di Losail, sede nella scorsa settimana di alcune sessioni di prove in vista del Mondiale.

11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda la Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio del Qatar, primo atto della Moto3 2021. Dopo la lunga pausa, i giovani protagonisti del Motomondiale sono pronti a scendere in pista per dare spettacolo sul circuito di Losail, impianto che tradizionalmente apre la stagione.

Ricordiamo che il circuito arabo accoglierà un doppio appuntamento in seguito all’emergenza sanitaria. Settimana prossima si disputerà infatti il Gran Premio di Doha, unico doubleheader previsto nel calendario della stagione che ci apprestiamo a vivere.

Sono molte le conferme nella Moto3 2021, pronta ad eleggere un nuovo campione. Lo spagnolo Albert Arenas, vincitore nell’ultimo appuntamento della passata stagione, lascia la categoria che vede al via tanti interessanti protagonisti.

L’iberico Jaume Masià (KTM), il sudafricano Darryn Binder (Sprinta) ed il britannico John McPhee (Sprinta) sono i favoriti alla vigilia del campionato, ma attenzione anche agli italiani. Dennis Foggia (Leopard), a segno a Brno nel 2020 per la prima volta in carriera, tira il gruppo dei nostri connazionali, pronti a dar spettacolo nelle piste di tutto il mondo.

Appuntamento alle 11.50 per la Diretta Live per la prima sessione ufficiale del 2021. Buon Divertimento!

Foto: MotoGP.com Press