LIVE Baskonia-Olimpia Milano 86-69, Eurolega basket in DIRETTA: netta vittoria degli spagnoli

Chiudiamo qui il nostro live. Grazie per averci seguito.

La prossima settimana doppio impegno con Stella Rossa e Panathinaikos per Milano, che è obbligata a vincere per non compromettere tutto. Sono obbligatorie due vittorie.

FINISCE QUI! Il Baskonia ottiene una vittoria pesantissima in chiave playoff, mentre Milano rimanda la qualificazione.

86-69 Appoggio al vetro di Datome

86-67 Tripla di Vildoza.

83-67 Schiacciata di Sedekerskis .

81-67 Polonara chiude la gara con la tripla.

78-67 Due liberi di Roll, ma ormai manca un minuto e mezzo.

78-65 Ancora Roll a muovere la retina.

76-61 Arresto e tiro di Roll.

76-56 Tripla di Henry. +20 del Baskonia.

72-56 Sedekerskis segna la schiacciata del +16.

70-56 Polonara segna in tap in.

68-56 Tripla di Shields.

68-53 Tripla di Giedraitis dall’angolo. Baskonia vede lo striscione del traguardo.

64-51 Dragic segna in contropiede.

62-51 Tarczewski segna appoggiando al vetro.

62-49 Ancora due punti di un eccezionale Polonara.

60-49 Due punti di Shields in contropiede.

60-47 Finalmente segna Shields. Primi due punti della partita.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Allungo probabilmente decisivo degli spagnoli.

60-45 La tripla sulla sirena di Giedraitis forse fa già calare il sipario sul match.

57-45 Tripla pesantissima di Peters per il +12 spagnolo.

54-45 Due liberi di Giedraitis.

52-45 Tripla di Polonara.

49-45 Bel canestro in jumper di Datome.

49-43 Tripla di Datome dall’angolo.

49-40 Due di Punter in penetrazione.

49-38 Giedraitis segna anche il +11.

47-38 Dragic con due facili in contropiede. Cinque minuti alla fine del quarto.

45-38 Henry continua a segnare facilmente.

43-38 Dentro anche il libero supplementare.

43-37 PUNTER! TRIPLA CON FALLO DI DRAGIC!

43-34 Henry segna sulla sirena dei 24 secondi.

41-34 Arresto e tiro dentro l’area per Rodriguez.

Parziale di 11-0 per il Baskonia considerando anche il finale di secondo quarto.

Libero sbagliato.

Tarczewski protesta e si prende anche il fallo di tecnico.

41-32 Fall trova due punti facili in post. Timeout immediato di Messina.

39-32 Ancora Henry! Sta facendo tutto il play del Baskonia.

36-32 Arresto e tiro di Henry. Si muove solo la retina.

34-32 Un libero di Henry ad aprire il secondo tempo

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Spagnoli avanti di un punto all’intervallo. Baskonia che sta dominando a rimbalzo (5 offensivi), ma sta tirando male dall’arco (1/15). Milano è andata a corrente alternata, trovando in Jeff Brooks (10 punti) un elemento fondamentale.

33-32 Dentro anche il libero supplementare.

32-32 Giedraitis prende il rimbalzo e segna con il fallo di Roll. 25 secondi alla fine.

30-32 BROOOOOOKS! TRIPLAAAAAA!

30-29 Ancora un facile appoggio per Dragic.

28-29 PUNTER! TRIPLAAA!

28-26 Splendido tiro in corsa di Giedraitis.

26-26 Tripla di Brooks.

26-23 Ottimo canestro di Brooks buttandosi indietro.

26-21 1/2 di Polonara dalla lunetta.

25-21 Polonara domina sotto canestro e trova il canestro del +4.

23-21 Altro rimbalzo offensivo degli spagnoli e Sedekerskis trova due punti facili al tabellone.

21-21 Altri due per un ottimo Dragic.

19-21 TRIPLA DI DATOME!

Gli arbitri annullano la tripla di Rodriguez. Purtroppo era suonata la sirena dei 24 secondi.

19-18 Prima tripla della partita del Baskonia con Dragic.

16-18 Arresto e tiro del Chacho.

16-16 Appoggio al vetro di Henry e parziale di 8-0 degli spagnoli.

14-16 Due liberi di Henry.

12-16 Dragic trova il sottomano al tabellone.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Olimpia avanti di sei punti dopo i primi dieci minuti. Baskonia che sta tirando 0/10 da tre punti.

10-16 Polonara strappa ancora il rimbalzo in attacco e segna buttandosi indietro.

8-16 Due liberi di Punter. 40 secondi alla fine.

Il Baskonia è 0/9 da tre punti in questo quarto.

8-14 Dragic trova due punti dopo una lotta a rimbalzo che premia lo sloveno.

6-14 Grande schiacciata di Hines. Due minuti e mezzo alla fine del quarto.

6-12 Roll segna dall’angolo.

6-10 Due facili di Fall al tabellone.

4-10 Arresto di potenza e appoggio al vetro di Brooks.

4-8 Schiacciata di LeDay.

4-6 Tripla ancora di Rodriguez!

4-3 Due liberi di Polonara

2-3 Tripla dall’angolo di Rodriguez.

2-0 I primi due punti sono di Fall che segna in rovesciata.

Due minuti senza segnare.

COMINCIA LA PARTITA!

18.58: Inno dell’Eurolega.

18.54: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

18.52: Un bilancio in parità quello nei precedenti tra le due squadre. Entrambe hanno vinto nove volte, con il Baskonia che si è imposto nel match d’andata per 84-79 con 16 punti di Zoran Dragic. L’Olimpia ha vinto due volte a Vitoria: la prima nel 2013/14 per 83-65 (17 punti di Curtis Jerrells) e la seconda nel 2017/18 per 83-82 con il canestro della vittoria di Jordan Theodore.

18.47: Le parole di Messina sulla partita di domani: “Siamo ovviamente arrivati al momento decisivo della stagione. Affrontiamo queste tre trasferte consecutive sapendo che le squadre che andremo ad incontrare sono tutte squadre che ci hanno battuto a Milano. Dovremo quindi essere molto precisi, umili, coesi per riportare a Milano i risultati che servono per raggiungere i playoff. Vitoria è una squadra eccellente, in forma, che gioca con grande disciplina secondo il costume del suo allenatore Ivanovic, quindi siamo consci della difficoltà dell’impegno”.

18.44: Milano non avrà a disposizione Jeremy Evans, che stara fuori almeno due settimane. Un’assenza pesante anche perché il Baskonia è una formazione molto fisica e forte sotto canestro, vista la presenza anche del centro di 2.20 Youssoupha Fall.

18.40: Da Vitoria si apre anche un ciclo di tre trasferte consecutive e tutte con squadre con cui Milano ha già perso all’andata. Infatti oltre agli spagnoli, l’Olimpia se la vedrà con Stella Rossa e Panathinaikos. Quella con il Baskonia è certamente la più difficile e complicata, anche perché Polonara e compagni sono in una forma straordinaria come dimostrano le sette vittorie nelle ultime otto partite.

18.34: Partita importantissima per Milano, che con una vittoria sarebbe certa di qualificarsi per i playoff. Un successo che poi permetterebbe all’Olimpia di tenere ben saldo un posto tra le prime quattro, che le consentirebbe di avere il fattore campo dalla sua nei quarti.

18.30: Buonasera e benvenuti alla diretta della sfida tra Baskonia ed Olimpia Milano

