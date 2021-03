Basket: Olimpia Milano, rinviati i propositi di quarti di finale di Eurolega. Il Baskonia vince con un grande terzo quarto

Non è ancora tempo di parlare di quarti di finale per l’Olimpia Milano. La formazione di Ettore Messina non riesce a espugnare la Fernando Buesa Arena di Vitoria, perdendo con il punteggio di 86-69, nella 31a giornata di Eurolega, contro il Baskonia di Dusko Ivanovic. Fatale il gran terzo quarto da parte della formazione basca, che si mantiene vicino alla zona dell’ottavo posto, il suo reale obiettivo per poter giocare i playoff. 19 punti per un ottimo Pierria Henry, seguito dai 17 di Achille Polonara, che aggiunge 13 rimbalzi per la doppia doppia. Dall’altra parte 13 di Kevin Punter e 12 di Zach LeDay.

Milano entra subito in campo con un buon piglio, trovando un parziale di 0-7 dopo quattro minuti di attacchi che, a dir la verità, non sono esattamente il meglio della precisione. L’Olimpia riesce ad avere qualcosa da tutti, Hines firma il 6-14, e riesce poi a concludere il primo quarto in maniera convincente, avanti 10-16.

Basta poco, però, perché la coppia Dragic-Henry accenda la luce: in un lampo è parziale 9-2 e sorpasso Baskonia, che a quel punto non trova freni e sale ancor più sul 26-21 con Sedekerskis e Polonara. Un ottimo momento di Brooks riporta a contatto Milano, che torna avanti 30-32, ma la tripla di Giedraitis manda tutti al riposo sul 33-32.

Alla ripartenza si capisce subito che il Baskonia ha un’altra faccia, mettendoci meno di due minuti e un grande Henry per andare sul 41-32. Si va a elastico per diversi minuti, con Punter e Datome che cercano di tenere a galla la formazione di Messina, ma dopo il 49-45 le cose precipitano in casa biancorossa. Arriva infatti un debordante parziale di 11-0 il cui sigillo è dato dalla tripla sulla sirena o quasi di Giedraitis per il 60-45.

Milano, almeno per i primi tre minuti, riesce a evitare di mollare con attimi di voglia di Shields prima e Tarczewski poi, ma nuovamente piovono i canestri, da qualunque parte del campo, del trio Giedraitis-Polonara-Henry. Contro questo Baskonia si capisce che c’è poco da fare, con i 20 punti di divario raggiunti in un paio di occasioni. Finisce 86-69, rimandato l’acquisto del pass per i quarti per l’Olimpia.

TDK SYSTEMS BASKONIA VITORIA-GASTEIZ-OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 86-69 (10-16, 33-32, 60-45)

BASKONIA – Raieste ne, Vildoza*, Henry, Sedekerskis*, Diop, Fall*, Peters, Dragic, Giedraitis*, Polonara*, Kurucs ne. All. Ivanovic

MILANO – Punter, LeDay*, Micov, Moraschini, Roll, Rodriguez*, Tarczewski*, Biligha ne, Shields*, Brooks, Hines, Datome*. All. Messina

Credit: Ciamillo