WTA Abu Dhabi 2021, le semifinali: Sabalenka contro Sakkari per la terza finale consecutiva. Kostyuk-Kudermetova, sfida inedita

Il torneo WTA Abu Dhabi 2021 è alle ultime battute. Siamo arrivati fino alle semifinali del primo torneo del nuovo anno, che si era presentato con una gran lista di partecipanti: ben quattro le tenniste in Top 10 presenti negli Emirati Arabi Uniti, ma soltanto una di loro è riuscita a superare le varie trappole disseminate per il tabellone principale e a giocarsi il primo trofeo di questo 2021.

La prima semifinale sarà quella che vedrà protagoniste Maria Sakkari ed Aryna Sabalenka. La bielorussa parte con i favori del pronostico: è in striscia positiva da tredici partite e ha vinto gli ultimi due tornei a cui ha partecipato nel 2020, a Ostrava e a Linz, e la pausa di dicembre pare proprio non aver scalfito il suo stato di forma alquanto buono. Contro però avrà Sakkari, in stato di grazia in questa settimana: la greca, numero 22 al mondo, si è presa gli scalpi di Coco Gauff, Garbine Muguruza e soprattutto di Sofia Kenin, rifilandole un 2-6 6-2 6-0 nei quarti di finale. Sabalenka sa come si batte la sua dirimpettaia: la numero 10 al mondo ha vinto in tre occasioni su quattro partite, l’ultima volta fu un pesante 6-3 6-0 negli ottavi di finale di Doha 2020.

Semifinale sorprendente nella parte bassa del tabellone tra Marta Kostyuk e Veronika Kudermetova. Entrambe sono alla prima semifinale di una certa rilevanza della loro carriera: un tabellone abbastanza comodo fino ad ora per l’ucraina, che non ha incontrato nessuna tennista fra le prime 50 al mondo. Sta di fatto che tre anni fa sorprendeva tutti raggiungendo il terzo turno all’Australian Open a soli quindici anni e adesso, da maggiorenne, vuole dimostrare di non essere un fuoco di paglia. Ciò che non è Kudermetova, anch’essa al primo risultato di rilievo nel circuito maggiore, ma il successo con Svitolina non è stato per nulla inaspettato, essendo già vincitrice in cinque su otto confronti contro delle Top 10. Quella di oggi sarà la prima partita in cui le due incroceranno le racchette.

Foto: LaPresse