Volley, SuperLega: Monza batte Vibo Valentia e mette nel mirino il quarto posto! Lagumdzija e Lanza al top

Monza ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (21-25; 25-21; 25-18; 25-21) nel posticipo della 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli si sono imposti tra le mura amiche e si sono prontamente rialzati dopo la battuta d’arresto al tie-break contro Trento, riprendendo così il feeling con la vittoria (otto successi nelle ultime nove partite giocate). Monza sale così al quinto posto in classifica generale con 34 punti all’attivo in 17 partite disputate e mette nel mirino la quarta piazza occupata proprio dai calabresi, distanti 4 lunghezze ma con due incontri giocati in più. Il Vero Volley continua a volare, mentre Vibo Valentia sta perdendo un po’ di smalto in questa parte di stagione anche se conserva un piazzamento ai vertici.

I padroni di casa si sono fatti sorprendere nel primo set, poi hanno alzato il ritmo e hanno messo in chiaro le cose, trascinati dallo strepitoso opposto Adis Lagumdzija (26 punti, al rientro dopo le qualificazioni agli Europei) e dal tonico schiacciatore Filippo Lanza (18 punti, 3 aces) affiancato da Donovan Dzavoronok (8), da segnalare le prove dei due centrali (19 punti con 6 muri per Gianluca Galassi, 9 marcature per il capitano Thomas Beretta). Agli ospiti non sono bastati Thibault Rossard (15) e Torey Defalco (13).

Foto LM-LPS/Luigi Mariani