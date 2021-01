Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: i risultati di giovedì 7 gennaio. Kenin, Svitolina e Pliskova avanzano, grande Bianca Turati

E’ tempo di bilanci al termine di una giornata molto intensa ad Abu Dhabi (Emirati Arabi), sede del WTA 500. Un primo turno che ha visto impegnate tante giocatrici importanti di cui vale la pena parlare.

LE BIG NON STECCANO – Partiamo dalla testa di serie n.1 del tabellone, ovvero l’americana Sofia Kenin (n.4 del mondo), vincitrice nel 2020 degli Australian Open e finalista al Roland Garros 2020. Ebbene, la statunitense nata a Mosca ha faticato più del previsto per battere la cinese (proveniente dalle qualificazioni) Zhaoxuan Yang (n.789 WTA): 7-6 (4) 6-2 il punteggio in favore di Kenin che, nel secondo parziale, è riuscita a fare la differenza. Il nome della prossima avversaria sarà la belga Kirsten Flipkens (n.86 del ranking) che ha avuto la meglio nel confronto con la tedesca Laura Siegemund (n.51 del mondo) per 5-7 7-5 6-4. Missione compiuta anche per Elina Svitolina (n.5 del mondo): l’ucraina ha liquidato in due set per 6-4 6-3 l’americana Jessica Pegula in 1 ora e 24 minuti. Buona la gestione della giocatrice dell’Est che affronterà la russa Vera Zvonareva (n.164 del ranking), vittoriosa per 6-3 6-4 contro la qualificata francese Amandine Hesse (n.289 WTA). Sempre in due set la n.6 del mondo Karolina Pliskova ha prevalso nel match che la vedeva opposta alla greca (lucky loser) Despina Papamichail (n.278 del ranking). Con il punteggio di 6-2 7-6 (4) Pliskova si è qualificata al secondo turno, dove affronterà la qualificata Anastasia Gasanova (n.292 del mondo), a segno per 6-2 6-4 contro la tedesca Mona Barthel (n.229 del ranking).

SABALENKA E GAUFF OK – Avanzano anche la bielorussa Aryna Sabalenka (n.10 del mondo) e la talentuosa americana Coco Gauff (n.48 del ranking). Sabalenka si è imposta con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 contro la slovena Polona Hercog (n.49 WTA) e affronterà l’australiana Ajla Tomljanovic (fidanzata di Matteo Berrettini), che ha sconfitto la cinese Lin Zhu (n.91 del ranking) con lo score di 6-2 7-6 (1). Per quanto concerne Gauff, l’americana ha letteralmente dominato contro la norvegese Ulrikke Eikeri (n.260 del mondo), visto il punteggio di 6-0 6-1. La statunitense affronterà in un secondo turno molto interessante la greca Maria Sakkari (n.22 WTA), che ha superato per 6-4 6-2 la russa Anastasia Potapova (n.101 del mondo). Avanza al secondo turno anche la spagnola Garbine Muguruza (n.15 WTA), impostasi per 6-2 6-4 contro la francese Kristina Mladenovic (n.50 del ranking). Nel secondo turno ci sarà per Muguruza l’incrocio con la bielorussa Sasnovich e non sarà un incontro semplice.

BRAVA TURATI – In chiave italiana, sono da registrare il ko di Lucrezia Stefanini (6-1 6-3) contro la kazaka Elena Rybakina (n.19 del mondo), e il successo della bravissima Bianca Turati (n.318 del mondo), capace di sconfiggere per 6-1 6-2 la kazaka Yaroslava Shvedova. Nel prossimo incontro ci sarà per lei la russa Veronika Kudermetova (n.46 del ranking), uscita vittoriosa dal confronto con l’estone Anett Kontaveit (n.23 WTA) per 7-5 6-1.

Foto: LaPresse