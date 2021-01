Sci alpino, la Chuenisbärgli apre i battenti. De Aliprandini sogna il riscatto ad Adelboden

L’Università del gigante. Si potrebbe definire così la Chuenisbärgli, la leggendaria pista di Adelboden che ospita uno degli appuntamenti iconici della Coppa de Mondo maschile di sci alpino. Spettacolo assicurato su un pendio difficilissimo, con il primo dei due giganti in programma in questo lungo fine settimana sulle nevi svizzere.

Una stagione di gigante che ha visto finora regnare l’incertezza. In quattro gare si sono alternati quattro vincitori diversi: il norvegese Lucas Braathen, il croato Filip Zubcic, lo svizzero Marco Odermatt ed il francese Alexis Pinturault. Questi ultimi due sono anche i principali favoriti per la gara odierna, ma la concorrenza è davvero ampissima.

Oltre ai nomi già citati, si aggiunge assolutamente quello dello sloveno Zan Kranjec, vincitore lo scorso anno, e quello del norvegese Henrik Kristoffersen, che ha avuto un inizio davvero deludente di stagione in gigante, con il quinto posto di Soelden come miglior risultato.

In casa Italia si punta quasi tutto su Luca de Aliprandini. Il trentino ha un conto aperto con la Chuenisbärgli, visto che nella passata stagione aveva chiuso in testa la prima manche, per poi uscire nella seconda quando ormai la prima vittoria ed il primo podio in carriera sembravano ormai essere certi. Obiettivo qualificazione alla seconda manche per gli altri azzurri, in particolare Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti, che possono anche ad ambire a qualcosa di più. Curiosità nel vedere ancora all’opera il giovane Giovanni Franzoni, che ben si sta comportando in Coppa Europa.

Foto: Lapresse