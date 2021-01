Sabalenka-Kudermetova, finale WTA Abu Dhabi oggi: orario, tv, programma, streaming

Il 13 gennaio 2021 è il giorno di finali. Se ad Antalya e a Delray Beach toccherà agli uomini, per le donne il primo trofeo verrà alzato ad Abu Dhabi, con la sfida tra Aryna Sabalenka, numero 10 al mondo, e Veronika Kudermetova, numero 46 della classifica WTA. Una sfida non inedita tra le due, che si affrontarono il corrispettivo di una vita fa: era il 2015 e le due est-europee si scontrarono al primo turno dell’ITF Antalya, ad imporsi fu la Sabalenka con un doppio 6-3. Oggi la bielorussa è una tennista di estremo talento, in striscia positiva da quattordici partite e con l’obiettivo di trionfare nel terzo torneo consecutivo dopo Ostrava e Linz. Per la Kudermetova è la prima finale di un certo livello, ma è già abituata a scontrarsi e vincere con le top 10: ai quarti di finale ha fatto capitolare la numero 5 del mondo Elina Svitolina.

La finale del torneo WTA Abu Dhabi 2021 tra Aryna Sabalenka e Veronika Kudermetova inizierà alle ore 12 ora locale, corrispettive alle ore 9 in Italia. La partita sarà visibile in diretta su SuperTennis Tv, canale 64 del Digitale Terrestre, e in streaming sul sito supertennis.tv. OA Sport rilascerà tutti gli aggiornamenti sulla partita.

FINALE WTA ABU DHABI, 13 GENNAIO

Ore 9 (fuso italiano): Aryna Sabalenka-Veronika Kudermetova

In diretta su SuperTennis TV (Canale 64 DT)

In streaming su supertennis.tv

Foto: La Presse