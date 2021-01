Prada Cup, Luna Rossa: nulla è perduto! Barca competitiva, ma con American Magic sarà già importante

Luna Rossa ha esordito con una sconfitta nella Prada Cup: contro un’indemoniata Ineos Uk c’è stato poco da fare, l’imbarcazione italiana ha perso la partenza contro la formazione britannica e ha poi dovuto cedere il passo per 28 secondi. Una sconfitta maturata sostanzalmente per quanto si è visto al via, dove Ben Ainslie è stato decisamente più scaltro di James Spithill e Francesco Bruni, prendendo prontamente il lato destro del campo di regata e risultando più veloce. L’errore non procurato nelle manovre al via ha davvero cambiato i connotati alla gara. Spithill ha forzato un attacco troppo basso rispetto alla linea dei rivali, non ha puntato su un comodo avvicinamento mure a dritta sulla linea di destra e un salto di vento ha pregiudicato la prestazione, anche perchè Luna Rossa si è poi trovata costretta a virare in ritardo per superare la linea di partenza. Inseguimento fin dalle prime battute, ovviamente inconcludente.

Ma sono emersi segnali importanti nella baia di Auckland, perché Luna Rossa ha tenuto sempre il passo d BRITAnnia, mantenendo costantemente quella ventina di secondi di distacco che aveva già maturato nel primo tratto di bolina. Possiamo dunque affermare che l’imbarcazione italiana è veloce, sullo stesso livello di Ineos che in apertura aveva travolto American Magic infliggendogli 1’20” d distacco. La barca sponsorizzata da Prada e Pirelli ha il giusto passo, è performante e sembra essere incisiva a livello tecnico: bisognerà però essere più abili in partenza, perché è un fondamentale troppo importante in queste regate e con queste barche in acqua, prendere il vantaggio del lato più favorevole è cruciale se si vuole puntare al successo.

Luna Rossa chiude la prima giornata senza punti all’attivo, ma nulla è perduto perché questa barca sembra essere decisamente competitiva. La regata contro American Magic, in programma stanotte (ore 03.00), sarà però già cruciale: si sfidano le due sconfitte della prima giornata, sarà importante vincere per il morale e per tenere viva la classifica. Un ko comprometterebbe in parte le possibilità di agguantare il primo posto nel round robin di Prada Cup, anche se per arrivare alla America’s Cup servirà poi vincere la finale…

Foto: Luna Rossa Press