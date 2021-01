Ineos Uk ha fatto saltare il banco nella prima giornata della Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. La barca britannica doveva essere la grande sfavorita della vigilia e invece oggi ha dominato in lungo e in largo: doppia vittoria contro American Magic e Luna Rossa, statunitensi travolti di addirittura 1’20” mentre gli italiani hanno tenuto botta e hanno chiuso a 28”.

Show di BRITAnnia, timonata a meraviglia da Ben Ainslie. Fino a 24 ore fa era deriso sportivamente, oggi ha dato una sonora lezione a tutti: spettacolare in entrambe le partenze (ha dominato in quei frangenti), poi incisivo in bolina e imprendibile in poppa. Il quattro volte campione olimpico ha commentato a caldo le sue prestazioni: “Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato in barca, ma soprattutto quelli che non erano in barca. Abbiamo iniziato bene, non c’è dubbio, ma manca ancora tanto tempo alla fine della Prada Cup, la strada è ancora molto lunga. Vediamo cosa sapremo fare con vento più sostenuto”.

Foto: Luna Rossa Press