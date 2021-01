È una gioia incontenibile quella di Bradie Tennell, atleta che ha vinto con merito i Campionati Nazionali Statunitensi 2021 di pattinaggio artistico, competizione in fase di svolgimento proprio questa settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada).

La pattinatrice, tornata alla vittoria dopo le due stagioni dominate da Alysa Liu, quest’anno quarta, non ha nascosto la sua felicità nel post gara, dove ha commentato le sue due ottime prestazioni frutto del lavoro degli ultimi mesi svolto in Colorado, dove si è trasferita lo scorso agosto: “Vincere il titolo significa tutto per me, è stato uno dei motivi principali per cui mi sono trasferita in Colorado, dandomi la forza per svegliarmi e allenarmi ogni giorno. Dicono che non sia importante il viaggio ma la destinazione, e al momento sembra abbastanza buona“, queste le parole della nativa di Winfield in conferenza stampa.

L’atleta di Tom Zakrajsek ha infine confidato di avere pronunciato una frase chiave che l’ha aiutata a tenere la concentrazione elevata prima dell’ultimo salto: “Mi sento al comando. Tom mi ha aiutato molto in questo, in realtà. Ho una frase chiave che mi dico durante l’ultimo salto e devo dire che ha fatto una grande differenza, perché è divertente per me ma mi ricorda anche di rimanere concentrata fino alla fine, quindi la trovo molto utile. Non mi sento però di condividerla con voi“.

Bradie Tennell sarà certamente della partita ai Campionati Mondiali, al momento confermati e programmati a Stoccolma (Svezia) dal 26 al 30 marzo 2021.



Foto: LaPresse