Pattinaggio artistico: Bradie Tennell vince i Campionati Nazionali Statunitensi, Liu e Bell fuori dal podio

A distanza di due anni Bradie Tennell ha vinto nuovamente i Campionati Nazionali Statunitensi di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada); la nativa di Winfield, in un secondo segmento di gara dove non sono mancati certamente i colpi di scena, ha difeso magistralmente il primato già conquistato nello short.

L’allieva di Tom Zakrajsek ha preso il largo sfoderando un programma competitivo e pulito, impreziosito da due tripli lutz in combinazione con il triplo toeloop (uno collocato in zona bonus), due doppi axel, un triplo salchow, un triplo rittberger e un triplo flip agganciato con doppio toeloop e doppio rittberger; raccogliendo livello quattro in due delle tre trottole presentate e imponendosi anche nel secondo punteggio la pattinatrice ha così guadagnato 153.21 (79.05, 74.16) per il totale di 232.61.

Al posto d’onore si è posizionata invece Amber Glenn, autrice di una significativa rimonta dal quinto posto. L’atleta, non rischiando nuovamente il triplo axel, è riuscita a compiere l’impresa confezionando una performance priva di sbavature di rilievo, con cui ha raggiunto quota 144.50 (72.76, 72.24) per 215.33, appena un punto in più di Karen Chen, quarta dopo il segmento breve e terza nella classifica finale con 143.99 (71.11, 72.88) per 214.98.

Qualche sbavatura di troppo ha invece tenuto fuori dal podio sia la vincitrice delle ultime due edizioni Alysa Liu che, soprattutto, la grande favorita della vigilia, Mariah Bell. La prima ha dovuto cedere il passo a causa di alcune rotazioni corte ed arrivi sporchi accontentandosi di 137.03 (66.87, 70.16) per 213.39. La seconda invece, oltre che cadere nel triplo flip inaugurale, è arrivata con uno step out nel triplo rittberger, in modo falloso nel triplo salchow e ha mandato in ripetizione il secondo triplo flip, chiamato sul quarto come il triplo lutz in combinazione con doppio toeloop/doppio rittberger, defaillance che hanno inchiodato il suo punteggio a 127.58 (59.60, 71.68) per 199.85.

Nella danza rispettando le gerarchie a posizionarsi al comando dopo la rhythm dance sono stati Madison Chock-Evan Bates che, con una prova valutata 90.10 (51.66, 38.44), hanno superato di un’incollatura Madison Hubbell-Zachary Donohue, al momento distanti soli 44 centesimi con 89.66 (51.38, 38.28). Più lontani Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, saldamente al terzo posto con 85.28 (48.84, 36.64).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

1 16 Bradie Tennell, Skokie Valley SC 1 79.40 1 153.21 232.61 2 13 Amber Glenn, Dallas FSC 5 70.83 2 144.50 215.33 3 12 Karen Chen, Peninsula SC 4 70.99 3 143.99 214.98 4 15 Alysa Liu, St. Moritz ISC 2 76.36 4 137.03 213.39 5 17 Mariah Bell, Rocky Mountain FSC 3 72.37 5 127.58 199.95 6 14 Lindsay Thorngren, Ice House Of New Jersey FSC 6 62.54 7 116.35 178.89 7 6 Audrey Shin, SC of New York 10 57.74 6 119.08 176.82 8 10 Gabriella Izzo, Academy at Mitchell Johansson Method 7 62.32 9 109.44 171.76 9 9 Rena Ikenishi, SC of New York 8 60.14 8 109.75 169.89 10 11 Pooja Kalyan, Ozark FSC 9 58.29 12 99.17 157.46 11 1 Finley Hawk, ISC of Indianapolis 14 52.08 11 100.76 152.84 12 2 Starr Andrews, Los Angeles FSC 17 45.93 10 106.20 152.13 13 8 Gracie Gold, IceWorks SC 12 53.88 13 95.17 149.05 14 3 Emilia Murdock, SC of San Francisco 15 51.25 14 87.55 138.80 15 4 Violeta Ushakova, SC of New York 16 49.76 15 86.50 136.26 16 5 Heidi Munger, Academy at Mitchell Johansson Method 13 52.11 16 83.94 136.05 17 7 Hanna Harrell, SC of Boston 11 56.93 17 73.79 130.72

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

1 11 Madison Chock, All Year FSC

Evan Bates, Ann Arbor FSC 90.10 2 4 Madison Hubbell, Lansing SC

Zachary Donohue, Lansing SC 89.66 3 8 Kaitlin Hawayek, Detroit SC

Jean-Luc Baker, Seattle SC 85.28 4 9 Caroline Green, Pavilion SC of Cleveland Heights

Michael Parsons, Washington FSC 80.10 5 10 Molly Cesanek, ION FSC

Yehor Yehorov, Peninsula SC 71.11 6 5 Lorraine McNamara, Peninsula SC

Anton Spiridonov, ION FSC 65.87 7 3 Eva Pate, Strongsville SC

Logan Bye, SC of New York 64.37 8 6 Livvy Shilling, Columbus FSC

Alexander Petrov, Hershey FSC 53.81 9 1 Hilary Asher, Skokie Valley SC

Ryan ODonnell, SC of Houston 51.38 10 7 Breelie Taylor, Atlanta FSC

Tyler Vollmer, Los Angeles FSC 39.40 11 2 Cara Murphy, Arctic FSC

Joshua Levitt, Pittsburgh FSC 36.62



Foto: LaPresse