Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario libero femminile, programma, streaming

Oggi, giovedì 19 febbraio, si chiude ufficialmente il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l’occasione, scenderanno sul ghiaccio le atlete della categoria individuale femminile in una gara che assegnerà le restanti tre medaglie previste.

LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00

La classifica dopo lo short vede in testa la giapponese Ami Nakai, brava a volare in zona 78.71 precedendo di un’incollatura la connazionale giapponese Kaori Sakamoto (77.23), e la statunitense Alysa Liu (76.59). Attenzione però perché in lizza ci sono pure la terza nipponica, Mone Chiba, quarta cn 74.00, così come la russa, in lizza come atleta neutrale, Adeliia Petrosian, quinta con 72.89 ma con la armi necessarie per tentare una rimonta, forte di due possibili quadrupli da inserire nel segmento più lungo.

Nel secondo gruppo di lavoro spazio invece a Lara Naki Gutmann, rimasta attardata in diciottesima posizione nel corto, complice un passaggio a vuoto nel lutz singolo, ruotato solo da due giri. Per la trentina l’obiettivo sarà quello di risalire quanti più posti possibili, consapevole che non sarà facile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste oggi (giovedì 19 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 19.00 Free program femminile a Milano (Italia) in gara Lara Naki Gutmann – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con il TG

ORDINE DI DISCESA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza il tg

Diretta streaming: Rai Play Eurosport 1 (visibile su DAZN, Tim Vision e Prime Video previo abbonamento), integrale su Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.