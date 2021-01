Musetti-van de Zandschulp, Qualificazioni Australian Open 2021: orario, programma, tv, streaming

A Doha, in Qatar, scatteranno domani, domenica 10 gennaio, le qualificazioni maschili degli Australian Open di tennis 2021, ed andrà in scena la sfida che vedrà l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, opposto al neerlandese Bostic van de Zandschulp. Il match si giocherà sul Campo 3 e sarà il quarto a partire dalle ore 12.30 italiane.

Domani, domenica 10 gennaio, si terrà la prima giornata del tabellone cadetto degli Australian Open 2021 di tennis. Non sarà possibile seguire l’incontro tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il neerlandese Bostic van de Zandschulp né in diretta tv né in diretta streaming.

PROGRAMMA MUSETTI-VAN DE ZANDSCHULP

CAMPO 3

Quarto match dalle ore 12.30 italiane

Lorenzo Musetti (Italia, 13)-Bostic van de Zandschulp (Paesi Bassi)

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events