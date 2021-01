LIVE Musetti-Van de Zandschulp 1-0, Australian Open 2021 in DIRETTA: cominciano le qualificazioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-15 Musetti muove l’avversario inducendolo all’errore con il rovescio.

15-0 Buona prima dell’olandese.

1-0 Comincia alla grande Lorenzo Musetti vincendo il game a zero.

30-0 Buona prima del classe 2002.

15-0 In rete il diritto del tennista olandese.

0-0 Si comincia a Doha! Batte il Mago di Carrara.

INIZIO PRIMO SET

13.42 Non un accoppiamento impossibile per Lorenzo Musetti, in uno spicchio di tabellone dove potrebbe sfidare Ernests Gulbis al terzo turno, che invece esordirà contro Blaz Rola.

13.40 Al via il riscaldamento sul campo qatariota: la scelta delle qualificazioni è stata fatta per via della pandemia. Il 13 gennaio si concluderà il percorso delle quali verso il main draw degli Australian Open 2021.

13.39 Il campo dunque ha già visto trionfare un azzurro: porterà fortuna anche a Lorenzo Musetti per la prima partecipazione Slam?

13.37 Sul campo 3 in quel di Doha, hanno già giocato Bagnis e Ramanathan, con l’indiano uscito vittorioso, e Istomin e Lorenzo Giustino. Il napoletano ha ottenuto il secondo turno di qualificazione.

13.35 Tra poco scenderanno in campo per la prima volta contro Lorenzo Musetti e Bostic Van de Zandschulp: è appena finita la sfida tra Garcia-Lopez e Cerundolo, con l’argentino vittorioso.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Bostic Van de Zandschulp, sfida valida per il primo turno del torneo di qualificazione di tennis maschile singolare per gli Australian Open 2021. Si gioca sui campi di Doha in Qatar mentre per il femminile si gioca a Dubai: una soluzione per ovviare alla pandemia con il torneo del tabellone cadetto che terminerà mercoledì 13 gennaio. Primo confronto di sempre tra il giovane azzurro e il 25enne olandese.

Lorenzo Musetti proverà a vincere il primo match di qualificazione contro l’olandese: non un accoppiamento impossibile, in uno spicchio di tabellone dove potrebbe sfidare Ernests Gulbis, che invece esordirà contro Blaz Rola. Il classe 2002 ha la testa di serie #13 e l’ultimo torneo che ha giocato è stato quello del Forte Village in Sardegna dove ha perso in semifinale per un ritiro. Comincia un grande anno per il Mago di Carrara.

Contro, ecco l’olandese Bostic Van de Zandschulp che l’anno scorso perse al primo turno di qualificazione con Costant Lestienne. Il #156 al mondo è reduce dal Challenger di Bratislava: nell’ultimo torneo del 2020, il classe 1995 ha perso agli ottavi di finale. Vincitore di un Challenger e sei Futures in carriera, affronta per la terza volta un cammino di qualificazione Slam dato che l’anno scorso ha partecipato a quelle di Melbourne e Parigi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Bostic Van de Zandschulp, sfida valida per il primo turno del torneo di qualificazione di tennis maschile singolare per gli Australian Open 2021, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come quarta partita a partire dalle 10.30 locali, o meglio le 8.30 italiane, sul Campo 3 di Doha. Buon divertimento!

Foto: Alessandro Tocco/LaPresse