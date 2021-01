LIVE Tour de Ski 2021, Cermis in DIRETTA: Bolshunov e Diggins trionfano! A Spitsov e Andersson la tappa. Crolla De Fabiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.16: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo. Buona serata!

16.14: Gli azzurri nella generale: Pellegrino 14mo a 8’13”, De Fabiani 22mo a 8’22”. Ventura 32mo, Salvadori 35mo, Bertolina 42mo

16.12: Nella generale Bolshunov domina, secondo Manificat a 3’23”, Spitsov 3’36”, poi Yakimushkin, Maltsev, Belov, Melnichenko, Cologna, Lapalus e Parisse

16.10: Gli azzurri: Pellegrino bene, 16mo a 1’09” e mantiene la 14ma piazza nella generale, Ventura 26mo a 1”33”, Bertolina 34mo a 2’33”, De Fabiani 41mo a 2’36”, Salvadori 42mo a 2’37”

16.08: A completare la top ten Lapalus, Boegl, Backscheider e Parisse

16.07: Spitsov taglia il traguardo per primo, Bolshunov con un finale travolgente chiude secondo a 15”, terzo Manificat a 15”, poi Belov, Melnichenko e Yakimushkin

16.06: De Fabiani è crollato: ha 2’ di ritardo e non riesce a tenere il decimo posto

16.05: Grande finale di Spitsov che sta per vincere la tappa del Cermis

16.04: Al km 9.2 Spitsov davanti, Manificat a 10”, Melnichenko a 11”, Bolshunov a 13”, Belov a 20”, Yakimushkin a 25”

16.03: Perde il passo Bolshunov e rischia di cadere

16.02: Quando manca un km e mezzo al traguardo Spitsov riesce a staccare gli altri

16.01: Spitsov affianca Manificat in testa al gruppo

16.00: Gruppo di testa composto da una quindicina di atleti e non ci sono azzurri

15.59: Grande azione di Manificat che va in testa a fare il l’andatura

15.57: Tris di francesi davanti, azzurri in difficoltà

15.55: Al km 7.5 Parisse e Lapierre davanti, poi Melnichenko, Bolshunov, Belov e Manificat. Salvadori, De Fabiani e Pellegrino in coda al gruppo

15.54: Lapierre si sta sacrificando per fare l’andatura, Manificat alle sue spalle

15.52: Al km 6.6 Parisse, Lapierre, Manificat, Melnichenko, Belov, De Fabiani e Pellegrino nella pancia del gruppo per non sprecare troppe energie

15.51: Si inizia a salire: Parisse davanti assieme a Jouve

15.50: Sale anche il trenino dei francesi

15.47: I russi stanno impostando la gara dura, esattamente come era accaduto nel Gara femminile per la Svezia

15.45: Ancora tutto il gruppo compatto quando si avvicina la salita

15.43: È Retyvikh a fare l’andatura

15.41: Retyvikh transita al primo posto davanti a Bolshunov, a 3” Yakimushkin, Pellegrino, poi Lapierre, Jouve, Manificat, De Fabiani 20mo

13.40: Pellegrino e De Fabiani davanti

15.37: Gruppo compatto dopo il primo km

15.35: Partita la gara

13.30: Fari puntati su De Fabiani che punta alla top ten

15.25: Al via oggi altri tre italiani, Ventura, 30mo a 10’08”, Salvadori 38mo a 10’51”, Bertolina 44mo a 13’47”

15.22: questa la classifica prima del via dell’ultima tappa:

15.19: Bolshunov ha già praticamente vinto il Tour de Ski. C’è una grande battaglia per le altre posizioni sul podio

15.25: Buon pomeriggio agli amici di OA sport e benvenuti alla tappa finale del Tour de Ski, la 10 km mass start che si concluderà all’Alpe del Cermis

13.27: Appuntamento alle 15.35 per la gara maschile. A dopo

13.26: Nel Tour de Ski vittoria per Diggins, secondo posto per la russa Stupak a 1’24”, terzo per Anderssona 2′. A seguire Sorina, Parmakoski, Brennan, Neprtyaeva, Hennig, Stadlober, Razymova. Migliore delle azzurre Comarella 20ma a 8’51”, poi Scardoni 31ma, Franchi 32ma, Di Centa 37ma, Debertolis 41ma

13.25: 22ma Franchi a 2’28”, 34ma Debertolis a 3’34”, 35ma Scardoni a 3’35”, 40ma Di Centa a 3’58”

13.24: Undicesima piazza per Nepryaeva, poi Parmakoski, Stadlober, Fraebel, Swirbul, Faehndrich, Comarella, prima delle italiane, 17ma a 2’14”

13.23: Quinto posto per Sorina a 1’04”, sesto per Razymova a 1’17”, settimo per Brennan, poi Hennig, Nechaevskaya, Eiduka

13.22: Terzo posto per Claudel a 32″, quarta Stupak a 40″ ma sarà seconda nel Tour de Ski

13.21: Ebba Andersson vince la gara, secondo posto e trionfo nel Tour di Diggins a 9″2

13.20: Jessie Diggins lanciata verso la prima vittoria nel Tour de Ski, mentre Claudel aggancia e supera Stupak e può andarsi a prendere il podio di tappa

13.19: Andersson lanciata verso la vittoria e il terzo posto del podio nel Tour de Ski

13.18: A 36″ Claudel, a 55″ Sorina, a 1’12” Brennan, Hennig e Razymova, a 1’28” Stadlober e Nepryaeva

13.17: Al km 9.2 Andersson ha 9″5 di vantaggio su Diggins, poi Stupak a 34″

13.15: Sempre una decina di secondi di vantaggio per Andersson, Stupak in difficoltà, sta perdendo terreno su Diggins

13.13: Ultimo km per Ebba Andersson, ancora qualche metro di salita dura

13.12: Restano invariate le distanze tra le prime due, Andersson sembra aver ripreso un buon ritmo

13.10: Manca 1.5 km, Diggins ha staccato Stupak e sembra avvicinare la svedese. Vuole tappa e trionfo nel Tour la statunitense

13.09. Momento di massima pendenza, velocità minime, grande fatica, situazione apparentemente invariata davanti con Andersson che vuole la vittoria di tappa e il podio del Tour

13.07: Al km 7.5 Andersson davanti, a 8″ Diggins e Stupak, le prime due della generale, a 21″ Claudel, Stadlober e Brennan, a 26″ Parmakoski, Hennig, Sorina, Raymova

13.05: Inizia la salita dura. Andersson davanti, Diggins sembra brillante assieme a Stupak all’inseguimento della svedese che può aspirare al terzo posto del podio

13.04: Al km 6.6 Andersson, a 10″ Diggins e Stupak, a 13″ Claudel, poi9 Stadlober, Sundling, Parmakoski, Brennan, Razymova, Hennig. Prima delle azzurre Comarella 22ma a 29″

13.03: Ci si avvicina al km 6.6 e quindi alla salita dura, Andersson sola in testa

13.02: Ci prova Andersson ad andare in fuga. Punta dritto al terzo posto del Tour la svedese

13.01: Gara dura, ritmo alto, Diggins si tiene alle spalle del quartetto svedese, Stupak agganciata alla statunitense

12.59: Ci sono ben quattro svedesi a fare l’andatura, anche se Svahn sembra la più attiva

12.57: Gruppo di testa formato da una trentina di atlete

12.56: Torna compatto il gruppo, molto allungato

12.53: Un terzetto davanti: Diggins raggiunge Svahn e Andersson,

12.51: Al km 2.5 Svahn batte Andersson e va a conquistarsi punti importanti per la classifica a punti, a 3″ Dahlqvist, Lampic, Ribom, Diggins, Sundling e Hennig. Comarella 20ma, nella pancia del gruppo, migliore delle italiane

12.50: Sono le svedesi a fare il forcing davanti

12.48: In difficoltà Zhambalova già staccata

12.47: Scenario splendido, tanta neve, a differenza di altre stagioni in cui si vedevano i campi attorno alla striscia di neve soprattutto nella zona di pianura prima della salita

12.45: Partita la gara

12.41: Stupak proverà a staccare Diggins che parte con un vantaggio considerevole. E’ vero che sulla salita si possono creare dei gap importanti ma alla statunitense basterà non andare totalmente fuori giri per non subire un minuto di distacco dalla russa e portare per la prima volta nella storia il tour del Ski negli States

12.39: Sono cinque le azzurre al via della 10 km. Oltre a Comarella, ci sono Scardoni che è 28ma a 9’08”, Franchi che è 33ma a 10’17”, Di Centa che è 37ma a 12’48” e Debertolis 41ma a 15’28”

12.35: La notizia già di ieri sera è che tra gli uomini Pellegrino, che occupava la 14ma posizione, sarà al via oggi

12.33: In campo femminile si parte da questa situazione di classifica:

12.29: Si gareggia con la tecnica libera come da tradizione, la formula come negli ultimi anni non è più quella della pursuit ma della mass start. Quindi chi taglierà il traguardo per primo sul Cermis non sarà automaticamente il vincitore del Tour de Ski come accadeva in passato

12.26: Una gara anomala, quella conclusiva del Tour de Ski, sulla quale sempre più si pongono le perplessità degli addetti ai lavori. E’ giusto che una gara a tappe lunga otto giorni sia decisa da un percorso che nulla ha a che vedere con il resto delle tappe di Coppa del Mondo?

12.23: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della ottava e ultima tappa del Tour de Ski 2021, la tradizionale scalata del Cermis

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e ultima tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa come da tradizione sull’Alpe del Cermis: oggi, domenica 10 gennaio 2021, è in programma la 10 km mass start a tecnica libera maschile e femminile che si conclude con la scalata del Cermis. Gara femminile al via alle 12.45, maschile alle 15.35.

In campo maschile la vittoria del Tour è già in tasca del russo Alexander Bolshunov che ha un vantaggio di 3’22” sul francese Manificat e di 3’27” sui compagni di squadra Yakimushkin e Maltsev e parte favorito anche oggi sulla salita che lo ha già visto trionfare lo scorso anno. Tutte da giocare, invece, le altre posizioni sul podio con Manificat, Yakimushkin e Maltsev che partono rinchiusi in 5″ ma si devono guardare dallo specialista della tecnica libera Spitsov (3’50”). bella battaglia anche per le altre posizioni della top ten per ora occupate da Belov, Cologna, Melnichenko, Parisse e dall’azzurro De Fabiani.

Proprio su Francesco De Fabiani, che ha esaltato con il secondo posto in Val di Fiemme venerdì, si concentrano le attenzioni dei tifosi azzurri che sperano di avere un loro beniamino nei primi dieci della generale. De Fabiani, ieri sfortunato nella sprint dove poteva quantomeno aspirare alla semifinale, proverà a non farsi superare da chi lo insegue: Lapalus a 5″, Semikov a 23″, Svensson a 32″ e proverà a mettere nel mirino Parisse che parte con 18″ di vantaggio. Pellegrino, 14mo nella generale, deciderà solo oggi in riscaldamento se prendere il via oppure ritirarsi.

In campo femminile Diggins è sola al comando ma dovrà soffrire fino alla fine per portare nella prima volta negli Usa il trofeo del Tour de Ski. La statunitense, che non disdegna questo tipo di gare, parte con 54″ di vantaggio sulla russa Stupak e si preannuncia dunque una battaglia a due per la vittoria. Il terzo posto sul podio se lo contenderanno Parmakoski (1’51”), Nepryaeva, già sul secondo gradino del podio anche lo scorso anno e in grande crescita di condizione (1’58”), Sorina (2’03”), Andersson (2’10”), Brennan (2’19”), Hennig (2’27”). Per l’italia Comarella 20ma e Scardoni 28ma cercheranno di guadagnare qualche posizione nella generale.

