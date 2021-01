LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: Bolshunov allunga, Pellegrino si difende: è decimo nella generale. Bene Comarella e Scardoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.56: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per l’inseguimento a tecnica classica. Buona giornata

15.54: nel Tour de Ski Bolshunov allunga, Maltsev secondo a 1’15”, Spitsov a 1’18”, Manificat a 1’30”, Yakimushkin a 1’48”, Cologna a 2’44”, Lapalus a 2’45”, Belov e Parisse a 2’48”, Pellegrino decimo a 3’30”

15.52: Gara tutto sommato deludente per gli azzurri: Salvadori con un gran finale chiude 21mo a 1’14”, de Fabiani ancora deludente 22mo a 1’15”, Pellegrino 25mo a 1’21”, Ventura 31mo a 1’37”, Graz 35mo a 1’39”, Bertolina 43mo a 2’11”

15.51: La top ten è completata da Chervotkin, Maltsev, Manificat, Belov, Melnichenko, Lapalus, Brugger. Ci sono sette russi nelle prime otto posizioni

15.50: Tris russo sul podio! La vittoria va come da pronostico a Bolshunov, secondo posto per Spitsov, terzo per Yakimushkin

15.49: Bolshunov ce la fa: riesce a mantenere 8″3 di vantaggio su Spitsov

15.48: Niente podio per il francese Manificat, terzo a 15″ da Spitsov, sarà quarto alla fine

15.48: Parisse chiude la sua prova al 14mo posto

15.46: Non ci saranno italiani fra i primi 20

15.45: Lapalus settimo alle spalle dei sei russi a 21″ da Spitsov

15.44. Attenzione perchè Bolshunov sta perdendo da Spitsov al km 13. Ha 10″ di vantaggio e Spitsov ha fatto un grandissimo finale

15.44: Manificat sempre settimo a 6″7 da Spitsov al km 13

15.43: Belov dopo i primi due giri a tutta perde tanto nel finale ed esce dal podio: è quinto a 19″3 da Spitsov

15.43: Bolshunov ha 12″ di vantaggio su Spitsov al km 12.1

15.42: Manificat è settimo ma a soli 3″7 da Spitsov al km 12.1. Sarà battaglia fino alla fine per il podio

15.41: Al km 11.7 Bolshunov ha 13″7 di vantaggio su Melnichenko

15.40: Cinque russi nei primi cinque posti al traguardo, a seguire quattro tedeschi, Manificat quinto al km 11.7 a 4″ da Melnichenko

15.40: Yakimushkin secondo a 5″ dalla vetta al traguardo

15.39: Bolshunov ha 11″ di vantaggio su Maltsev al km 10

15.38: Maltsev però paga dazio nell’ultimo giro e chiude al terzo posto a 13″ da Spitsov che è andato forte nell’ultimo tratto

15.38: Maltsev davanti al km 10, Manificat sesto a 5″

15.37: Gran finale di Spitsov che al traguardo è primo con un vantaggio di 10″ su Chervotkin, Cologna è 11mo a 1’01”

15.37: Lapalus quinto a 5″ da Melnichenko al km 11.7

15.36: Pellegrino 14mo al traguardo a 1’03” da Chervotkin

15.35: Cala di intensità l’azione di Belov al km 11.7, è terzo a 1″5 da Melnichenko

15.35: Melnichenko crolla nel finale ed è secondo a 10″ da Chervotkin

15.34: al km 8 Bolshunov ha 4″ di vantaggio su Belov, Manificat quinto a 12″

15.34: Chervotkin primo al traguardo con 24″ di vantaggio su Brugger

15.33: Pellegrino 14mo al km 13

15.33: Bolger terzo per la Germania che fa meglio dell’Italia oggi

15.32: Al km 11.7 Melnichenko, Maltsev, Chervotkin, Yakimushkin e Spitsov e mancano ancora i migliori due russi, Bolshunov e Belov che sono primo e secondo al km 7.1

15.31: Notz paga nel finale ed è secondo dietro a Brugger a 1″3 dal compagno che resta in testa

15.31: Chiude quarto, deludente, de Fabiani con 32″ di ritardo

15.29: Salvadori terzo al traguardo dietro a Brugger e Schumacher, Graz è crollato al decimo posto, Ventura è settimo a 53″

15.28: Al km 11.7 Pellegrino è 11mo a 50″ da Melnichenko. Bolshunov primo al km 5, davanti a Belov e Melnichenko

15.28: Melnichenko davanti con 4″ di vantaggio su Chervotkin al km 11.7

15.27: de Fabiani quinto a 27″ da Notz

15.26: Notz, Dobler e Brugger al km 12.1, grande Germania davanti al momento

15.26: Chervotkin in testa al km 11.7

15.26: Pellegrino nono a 38″ al km 10, ha perso qualcosa di troppo nel secondo giro il valdostano

15.25: Al km 13 sale Salvadori al quarto posto, scende al quinto Ventura

15.24: Al km 8 davanti solo Russia: Melnichenko, Maltsev, Chervotkin, Spitsov, Yakimushkin

15.24: De Fabiani terzo a 17″ da Brugger al km 12.1, Ventura quinto a 22″

15.23: Musgrave secondo al km 11.7, de Fabiani sesto a 17″9

15.23: Notz in testa al km 10, Dobler ancora un tedesco sale al terzo posto davanti a De Fabiani e Ventura

15.22: Al km 2.1 Bolshunov è ottavo a 5″5

15.21: Ventura terzo al km 11.7, perde qualcosa rispetto a Schumacher

15.20: Al km 2.1 Parisse è quarto, Bolshunov due decimi peggio di Retivkh al km 1.7, Manificat a 5″7 al km 1.7

15.20: Perde terreno Graz al km 11.7, a 32″ da Brugger, De Fabiani terzo al km 10

15.19: Bravissimo Ventura che è secondo al km 10, Cologna terzo al km 6.7, Pellegrino scende all’ottavo posto al km 7.1

15.18: Terentev quarto, pellegrino quinto al km 6.7

15.17: Lapalus davanti a tutti al km 2.1, Melnichenko primo con 5″ di vantaggio al km 7.1 su Chervotkin che recupera

15.17: De Fabiani è sesto al km 8 a 12″ da Brugger, Spitsov secondo al km 5, Melnichenko primo con 10″ di vantaggio al km 6.7

15.16: Lapalus terzo al km 1.7, Chervotkin primo al km 6.7

15.15: Pellegrino settimo al km 5. Bene il valdostano, Retivykh crolla al decimo posto al km 2.1

15.14: Grande Germania oggi, Notz in testa al km 7.1 con un secondo di vantaggio su Graz

15.14: Yakimushkin terzo al km 3, Ventura quarto al km 8

15.13: Retivykh primo al km 1.7, Halfvarsson quinto al km 1.7, poi primo al km 2.1

15.13: Crolla Graz al km 10: 23″ di ritardo da Brugger. L’azzurro ha speso troppo nella prima parte

15.12: De Fabiani quarto a 9″6 da Graz al km 6.7

15.11: Spitsov terzo al km 2.1, Maltsev sesto

15.11: Cologna terzo al km 3 con un tempo simile a quello di Graz, Yakimushkin settimo al km 1.7

15.10: Pellegrino undicesimo al km 3 a 11″, Musgrave terzo al km 5, Notz quarto sempre al km 5 davanti a De Fabiani

15.09. Sale De Fabiani: terzo con 5″8 di ritardo da Graz al km 5. Melnichenko in testa, Chervotkin secondo al km 3 a 8″, Graz terzo a 9″

15.08: Schumacher al km 6.7 è terzo a 4″7 da Graz, Spitsov 12mo al km 1.7

15.08: Graz secondo per 2 decimi rispetto a Brugger al km 8, Cologna è quinto al km 1.7

15.07: Melnichenko primo al km 2.1 con 2″ di vantaggio su Graz

15.07: Schumacher dietro a Graz al km 5, Pellegrino ottavo al km 1.7 a 7″ da Graz

15.06: Melnichenko prima al km 1.7 con 2″ di vantaggio su Graz che sta perdendo ancora da Brugger: ha solo 2″ di vantaggio al km 7.1

15.05: Boegl quarto, Chervotkin terzo al km 1.7, Musgrave terzo a 2″ da Graz al km 3

15.04: Al km 6.7 perde qualcosa Graz su Brugger: è primo con 4″ di vantaggio sul tedesco

15.04: De Fabiani sesto al km 3 a 7″ da Graz

15.04: Partiti Pellegrino e Cologna

15.03: Furger secondo a 2″ da Graz al km 1.7

15.03: Schumacher guadagna su Graz al km 3: 8 decimi di ritardo, è secondo

15.02: De Fabiani sesto al km 2.1 a 7″ da Graz

15.02: Graz ancora davanti al km 5 con 6″ di vantaggio su Brugger, Musgrave quarto al km 1.7

15.01: Ventura quarto a 5″ da Graz al km 2.1

15.01: De Fabiani 11mo a 8″6 da Graz al km 1.7

15.00. Novak terzo a 6″ al km 1.7, Ventura ottavo a 8″

15.00: Schumacher secondo al km 2.1 a 2″ da Graz

14.59: Rojo quinto a 8″ da Graz al km 3

14.58: Schumacher si inserisce al secondo posto al km 1.7, Salvadori è settimo a 8″ da Graz

14.57: Bertolina 12mo a 15″ da Graz al km 1.7

14.57: Al km 3 Vermeulen è quarto a 7″6

14.56: Al km 3 Graz perde qualcosa da Brugger ma è sempre prima con 5″6 di vantaggio sul tedesco

14.56: Partiti Ventura e De Fabiani

14.55: Vermeulen secondo a 5″ da Graz al km 2.1

14.55: Graz aumento al km 2.1: 7″5 di vantaggio su Vuorela

14.54: Vermeulen secondo al km 1.7 a 6″ da Graz

14.54: Partiti Bertolina e Salvadori

14.53: Al km 1.7 Graz è in testa con 6″7 di vantaggio su Chauvin e Brugger

14.52: Brugger primo assieme a Chauvin al km 1.7

14.50. Al km 1.7 Chauvin transita primo con 11″ di vantaggio su Einarsson

14.48: Partito il primo degli azzurri, Davide Graz

14.45: Partito Chauvin

14.43: C’è ancora il sole (un po’ velato) a Dobbiaco, -4°, giornata ideale, tanta neve, scenario da favola

14.41: Sono 63 gli atleti al via. Questi i pettorali dei principali protagonisti della gara: Melichenko 33, Terentev 36, Cologna 37; Spitsov 39, Maltsev 41, Yakimushkin 43, Halfvarsson 45, Svensson 50, Belov 51, Parisse 59, Manificat 61, Bolshunov 63

14.37: Sono sei gli azzurri al via: Graz con il 7, Bertolina 16, Salvadori 18, Ventura 21, De Fabiani 23, Pellegrino 35

14.35: 53″ di ritardo per Maltsev, 1’07” per Manificat, 1’10” Spitsov, poi Cologna a 1’34”, Yakimushkin a 1’34”, Parisse a 1’48” e Pellegrino a 2’08”

14.34: Il russo Bolshunov ha dominato il Tour fino a questo momento e oggi può mettere l’ennesimo sigillo sulla vittoria finale

14.30: Tra pochi minuti il via della 15 km a tecnica libera maschile con con partenza a intervalli

13.58: appuntamento alle 14.45 per la gara maschile

13.55: la classifica sarà un affare tutto statunitense? Diggins davanti, Brennan a 20″, poi Karlsson a 1’02”, Stupak a 1’25”, Sorina a 1’51”, Parmakoski a 2’02”. Comarella resta 20ma, Scardoni 27ma, Franchi 29ma

13.55: A completare la top ten di oggi Stupak, Parmakoski, Sorina, Claudel, Stadlober, Karlsson, Zhambalova.

13.54: Diggins bissa la vittoria di domenica, Brennan bissa il secondo posto di domenica e Andersson conquista il primo podio del suo Tour de Ski chiudendo terza

13.53: le altre azzurre: Debertolis 30ma a 1’48”, Franchi 32ma a 1’57”, Di Centa 33ma a 2’03”, Brocard 35ma a 2’05”

13.52: Comarella chiude al 12mo posto, Scardoni 14mo

13.51: ANCORA JESSIE DIGGINS!!! Una vittoria fantastica per la statunitense, la terza sulla pista di Dobbiaco in carriera: 14″8 di vantaggio su Brennan!!!

13.50: La statunitense Brennan riesce a respingere l’attacco di Andersson e chiude prima con 7″4 di vantaggio sulla svedese, un altro podio per lei

13.49: Scatenata nel finale la russa Stupak che sfiora il podio ed è seconda a 3″5 da Andersson

13.48: Comarella sfiorerà la top ten. Sorina guadagna qualcosa nell’ultimo tratto, accumula 13″4 di ritardo ed è terza dietro a Parmakoski.

13.47: Zhambalova sesta al traguardo

13.45: Diggins al km 8 mantiene un vantaggio su Andersson di 11″6

13.45: Al km 8 Brennan perde solo mezzo secondo rispetto al precedente rilevamento rispetto ad Andersson: 1″7 di vantaggio

13.44: Stupak al km 8 ha 7″ di ritardo da Andersson, seconda in attesa delle statunitensi ma difficilmente ci sarà podio per lei

13.43: Nepryaeva chiude a 1’03” da Andersson e saluta gli ultimi flebili sogni di gloria in chiave Tour de Ski

13.43: Diggins guadagna ancora: 13″ di vantaggio su Brennan al km 6.7

13.42: Stadlober chiude al quarto posto al traguardo a 32″ dalla testa davanti alle azzurre

13.41: Che finale di Prmakoski che chiude al secondo posto a 9″ da Andersson. La migliore nel finale

13.41: Al km 6.7 Stupak seconda a 4″4 da Andersson

13.40: La tedesca Hennig addirittura dietro a Comarella al traguardo: è settima a 44″ da Andersson, di poco davanti a Scardoni

13.39: DIGGINS STREPITOSA! Ha 11″ di vantaggio su Brennan al km 5!!! Sta volando

13.39: Brennan prima, Stupak seconda a 2″ al km 5

13.37: Karlsson in grande difficoltà nel finale: chiude quarta dietro a Claudel e Stadlober, oltre che Andersson, non lontana dalle azzurre

13.37: Parmakoski seconda al km 8, Zhambalova di poco davanti alle azzurre al km 6.7

13.36: Finale energico della svedese Andersso che chiude prima al traguardo con 26″ di vantaggio su Claudel

13.36: Sorina seconda al km 5 a 10″ da Andersson

13.35: Diggins in testa davanti a Brennan al km 3, Andersson in testa con 17″ di vantaggio su Karlsson al km 8, poi Claudel, Stadlober, Razymova, Hennig, Comarella e Scardoni (che possono aspirare al posto tra le prime 20)

13.34: Claudel perde qualcosa nel finale su Comarella ma mantiene 15″ di vantaggio ed è prima davanti alle due azzurre

13.33: bel finale anche di Comarella che conclude provvisoriamente al primo posto con 4″ di vantaggio su Scardoni, Nechaevskaya è terza

13.32: Stupak seconda al km 3 a meno di un secondo da Karlsson, Diggins, che condizione! E’ in testa al km 2.1 con un secondo di vantaggio su Karlsson

13.31: Brennan terza al km 2.1, Franchi quinta al traguardo a 48″ da Scardoni, Nepryaeva al km 5 è dietro a Comarella e Scardoni

13.31: Diggins seconda al km 1.7. Al km 7.1 Andersson davanti, Karlsson seconda a 11″

13.30: Parmakoski terza al km 5 a 13″ da Andersson

13.30: Brennan quarta al km 1.7

13.29: bel finale di Scardoni che chiude in testa al traguardo con 23″ su Eiduka

13.28: Crescono le russe: Stupak seconda al km 1.7, Sorina quarta al km 2.1, Nepryaeva quinta al km 3

13.28: Andersson vola al km 6.7, ha 17″ di vantaggio su Claudel, Svahn crolla al km 5, è decima a 33″ dietro a Comarella e Scardoni

13.27: Al km 8 Comarella davanti, Scardoni seconda a 5″, Eiduka terza a 12″

13.27: Dahlqvist sesta, Sorina ottava al km 1.7

13.26: Cala tantissimo Karlsson, si sta giocando il Tour! Ha 11″ di ritardo su Andersson a metà gara

13.25: Claudel prima con 13″ di vantaggio su Scardoni e Comarella al km 6.7

13.25: Comarella prima al km 7.1 con 3″ di vantaggio su Scardoni

13.25: Andersson in testa con 13″ di vantaggio al km 5

13.24: Claudel prima a metà gara, 4″ su Razymova, 10″ su Comarella

13.24: Tiene Nepryaeva , quarta al km 2.1 a 13″ da Karlsson

13.23: Scardoni è sempre prima al km 7.1 ma perde qualcosa: vantaggio di 6″ su Eiduka

13.23: Parmakoski sesta a 16″ proprio davanti a Comarella al km 2.1

13.22: Perde qualcosa Svahn al km 3: è terza a 8″ da Karlsson. Nepryaeva a 10″ da Karlsson al km 1.7

13.21: Hennig quinta, Parmakoski sesta al km 1.7

13.21: Comarella prima, Scardoni seconda a 1″ al km 5

13.20: Karlsson prima al km 3, Andersson vicinissima, seconda a 1″8

13.20: Scardoni aumenta il vantaggio al km 6.7: 8″ su Eiduka

13.19: Svahn seconda anche al km 2.1 a 5″6 da Karlsson

13.19: Al km 3 Claudel, Eiduka, Razymova, Comarella e Scardoni al momento

13.18: Parte forte Svahn, seconda a 2″8 da Karlsson al km 1.7. Al km 2.1 Karlsson ha 6″ di vantaggio su Andersson

13.17: Andersson prima con 8″7 di vantaggio al km 2.1

13.17: Scardoni in testa a metà gara! Ha superato Eiduka ed ha 3″ di vantaggio

13.16: Partenza a razzo delle svedesi: Karlsson ha 5″ di vantaggio al km 1.7

13.16: Quarta Razymova, quinta Ribom al km 2.1

13.16: Ebba Andersson! Prima al km 1.7 con 4″ di vantaggio su Eiduka

13.15: Comarella ai 3 km seconda a 2″5 da Eiduka

13.15: Claudel in testa con lo stesso tempo di Eiduka al km 2.1

13.14: Brocard sesta al km 3 a 19″ da Eiduka

13.14: Claudel seconda, Razymova terza al km 1.7, tutte molto vicine

13.13: Al km 2.1 Comarella recupera qualcosa su Eiduka, è seconda a 2″

13.13: Al km 3 Scardoni è seconda a 5″ da Eiduka, Franchi è quarta a 15″

13.12. Olsson seconda a 3″ dalla testa al km 1.7

13.12: Lundgren dietro alle azzurre al km 1.7, sesta

13.11: Bene Comarella, terza al km 1.7 a 4″ da Eiduka, Matintalo al km 2.1 dietro a Scardoni

13.11: Brocard sesta a 11″ al km 1.7

13.10: Al 2.1 Scardoni seconda a 6″ da Eiduka, Franchi terza a 8″

13.09: Matintalo seconda a 4″ dalla vetta al km 1.7

13.09: Al km 2.1 Eiduka sempre avanti con 13″ di vantaggio di Marcisz

13.08: Al km 1.7 Scardoni seconda a 4″, Franchi terza a 5″ da Eiduka

13.07: Eiduka davanti con 13″ di vantaggio al km 1.7, tra poco le azzurre

13.06: Marcisz miglior tempo al passaggio del km 1.7

13.04: In partenza anche Brocard e Comarella, la più attesa in casa azzurra

13.03: Partite Lucia Scardoni e Francesca Franchi

13.00: Partita la gara con la statunitense Patterson

12.59: C’è il sole a Dobbiaco, scenario stupendo con tanta neve

12.56: Sono 52 le atlete al via. Questi i pettorali delle favorite: Razymova 18, Lundgren 20, Andersson 22, Karlsson 24, Svahn 26, Hennig 28, Faehndrich 30, Nepryaeva 34, Kirpichenko 38, Sorina 44, Lampic 46, Stupak 48, Brennan 50, Diggins 52

12.53: Questi i pettorali di partenza delle azzurre: Scardoni 6, Franchi 7, Brocard 11, Comarella 13, Debertolis 17, Di Centa 45

12.50: Le azzurre al via sono sei: Comarella e Franchi facendo bene potrebbero anche conquistare una posizione di tutto rispetto in vista della volata finale del Tour

12.46: Un segnale di ripresa è atteso anche dalle atlete russe che finora hanno tutto sommato deluso. In particolare Nepryaeva che di questa tecnica è una specialista ma che ha denotato finora una condizione non ottimale

12.43: Si parte con la 10 km femminile: una gara che si preannuncia incerta ed emozionante. Tre le grandi protagoniste finora, le statunitensi Diggins e Brennan e la svedese Karlsson, divise da soli 10″ nella classifica generale

12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta tappa del Tour de Ski. La “carovana” si è trasferita in Italia, a Dobbiaco dove oggi vanno in scena due gare con partenza a intervalli a tecnica libera, la 10 km femminile alle 13 e la 15 km maschile con via alle 14.45.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa a Dobbiaco: oggi, martedì 5 gennaio, sono in programma due gare con partenza a intervalli a tecnica libera, la 10 km femminile alle 13 e la 15 km maschile con via alle 14.45.

La gara di oggi, l’unica non “sull’uomo” dell’intera manifestazione è uno snodo cruciale del Tour, è quella dove forse si riescono a infliggere i distacchi più elevati, dove si può mettere in scena la fuga e imbastire le rimonte da affinare poi nella varie tappe in programma da domani alla salita del Cermis in programma domenica. Le prime tre tappe svizzere del Tour hanno già detto molto ma non certo tutto su chi potrà lottare fino alla fine per il trionfo finale. In campo maschile il russo Bolshunov ha già messo le cose in chiaro, dominando su tutti i fronti finora. Si è difeso benissimo nella sprint e poi ha trionfato nella mass start, mantenendo praticamente intatto il vantaggio nell’inseguimento e ora, in tecnica libera,, ha la possibilità di incrementare il vantaggio su rivali che sembrano avere tutti qualcosa meno di lui in questo format.

Difficilmente l’azzurro meglio piazzato, Federico Pellegrino, ottavo, potrà essere competitivo, anche perchè il suo pensiero è già rivolto alla sprint di venerdì in tecnica classica che potrebbe regalargli altri punti importanti in chiave conquista coppa di specialità. De Fabiani, dopo un discreto inseguimento a tecnica libera, oggi ha l’occasione per il riscatto.

In campo femminile la situazione è sicuramente più fluida ed anche interessante. Nessuna delle atlete di testa ha la vittoria in tasca e oggi l’unico avversario sarà il cronometro e quindi sono banditi i tatticismi che hanno caratterizzato il finale della pursuit di domenica scorsa con tanto di qualche piccola polemica targata Karlsson. La svedese è ancora la favorita numero uno ma le statunitensi Diggins, che al momento guida la classifica, e arriva da tre podi consecutivi e Brennan, seconda a 5″ dalla compagna, sono ossi duri da battere.

Dopo aver dominato le prime due prova, la svedese Svahn ha mollato la presa nel finale dell’inseguimento e oggi affronta il format di gara che l’ha vista trionfare nella mass start mentre un colpo (o più di uno) è atteso dalle russe che fin qui hanno deluso. Stupak, Sorina ma soprattutto la grande favorita della vigilia, Nepryaeva, hanno le qualità quantomeno per recuperare qualche posizione ma la condizione, si è visto nelle prime tre tappe, non è ottimale ed è difficile (ma non impossibile) cambiare marcia a Tour de Ski iniziato. L’Italia qui è destinata a recitare il ruolo di attrice non protagonista: Comarella e Franchi possono aspirare ad un posto tra le prime trenta e forse anche Scardoni ci può provare, dopo un avvio al di sotto delle attese ma non si può attendere molto di più dalle azzurre.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dquarta tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa a Dobbiaco: in programma due gare con partenza a intervalli a tecnica libera, la 10 km femminile alle 13 e la 15 km maschile con via alle 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

