Il Tour de Ski si trasferisce in Italia, dove rimarrà sino alla sua conclusione. La terza e la quarta tappa della manifestazione multi stage per antonomasia si disputeranno a Dobbiaco, località dalla lunga tradizione per quanto riguarda il massimo circuito della sci di fondo, essendo stata inserita nel calendario della Coppa del Mondo già nel dicembre del 1993. La location altoatesina ha ospitato competizioni di primo livello solo occasionalmente sino al 2010, anno da cui si è invece tramutata in un appuntamento pressoché fisso.

Giovedì 5 gennaio le nevi di Toblach saranno teatro di una 15 km a skating contro il cronometro, mentre nella giornata dell’Epifania andrà in scena un inseguimento di 15 km in alternato.

15 KM TL CONTRO IL CRONOMETRO

La 15 km in tecnica libera con partenza a intervalli è diventata ormai abituale in quel di Dobbiaco, poiché si disputerà per il quarto inverno consecutivo.

Nel 2017 la competizione è stata vinta dal norvegese Simen Hegstad Krüger, alle cui spalle si sono piazzati il francese Maurice Manificat e il britannico Andrew Musgrave.

Nel 2018 si è imposto il russo Sergey Ustiugov, seguito proprio Krüger e dal connazionale Alexander Bolshunov.

Infine, nel 2019, la Russia ha firmato addirittura una tripletta con Ustiugov a concedere il bis, precedendo Ivan Yakimushkin e Bolshunov, nuovamente terzo.

15 KM TC A INSEGUIMENTO

Sono tre anche i precedenti dell’inseguimento di 15 km a tecnica classica, però decisamente più diluiti nel corso tempo.

Il primo è infatti andato in scena nel lontano 1998 e ha visto l’affermazione del norvegese Bjørn Dæhlie davanti al connazionale Espen Bjervig e al finlandese Jari Isomatsä.

Due inverni orsono, invece, si è imposto il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, alle cui terga si sono piazzati il russo Sergey Ustiugov e il kazako Alexei Poltoranin.

Infine lo scorso anno ha primeggiato il russo Alexander Bolshunov, con Ustiugov nuovamente secondo e il finlandese Iivo Niskanen a completare il podio.

Va però rimarcato come gli inseguimenti del 1998 e del dicembre 2017 non fossero parte di un evento multi stage, ma degli “stand alone” , i cui distacchi di partenza erano stati stabiliti da una gara disputata il giorno prima.

ITALIA

In casa Italia da queste parti le soddisfazioni scarseggiano. In 26 competizioni di primo livello andate in scena a Dobbiaco si contano solamente due podi. Fra di essi c’è anche la vittoria di Federico Pellegrino, impostosi nella sprint a skating disputata il 19 dicembre 2015. In precedenza il solo Silvio Fauner, secondo nell’inseguimento di 15 km a tecnica libera del 22 dicembre 1993, aveva fatto breccia nella top-three.

Foto: La Presse