LIVE Sport Invernali, DIRETTA 8 gennaio: Francesco De Fabiani sul podio! Pinturault domina il gigante, Hofer 4° nel biathlon

Programma e orari sport invernali oggi (8 gennaio)

15.32 SKELETON – Terminata la prima run della tappa di Coppa del Mondo al femminile in quel di Winterberg. In testa troviamo la teutonica Tina Hermann in 57.58. Seguono a 2 centesimi Elena Nikitina e a 6 centesimi Jacqueline Loelling. Lontane le italiane: 12ma Valentina Margaglio, 13ma Alessia Crippa, l’obiettivo è avvicinarsi alla top-10.

15.22 BIATHLON – Arriva la cinquantesima vittoria in carriera per il norvegese Johannes Boe nella sprint maschile a Oberhof (Germania). Il campione scandinavo, autore di una prova sontuosa sugli sci stretti (1 errore al poligono), ha preceduto il fratello Tarjei (con lo zero) e il connazionale Laegreid di 21″6. Un tris del Team Norge, che tenuto conto del quinto posto di Johannes Dale, porta a quattro il computo dei biathleti della Norvegia nella top-5. In questo quadro, un grande Lukas Hofer, quarto a 32″4 dalla vetta, bravissimo nelle frazioni di fondo e peccato per quell’errore in piedi seza cui avrebbe potuto centrare il podio. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, 26° Thomas Bormolini (+1’38″4, 2 errori), 31° Dominik Windisch (+1’50″8, 2 errori), 43° Tommaso Giacomel (+2’06″4, 3 errori) e 55° Didier Bionaz (+2’26″7, 1 errore).

14.16 SCI ALPINO – Il francese Alexis Pinturault ottiene il miglior tempo in entrambe le manche e domina il gigante di Adelboden con 1″04 sul croato Zubcic e 1″11 sullo svizzero Odermatt. Bene il norvegese Kilde, quarto a 2″21, 5° lo svizzero Murisier a 2″29. Il transalpino ha rifilato distacchi biblici, in gigante è tornato il n.1 assoluto. Mediocri gli azzurri: 14° De Aliprandini a 3″50, 22° Borsotti a 4″17, fuori Riccardo Tonetti che era 12° a metà gara. Pinturault allunga in classifica generale a 575 punti, seguito da Kilde a 515.

14.00 SCI DI FONDO – Gran prova di Francesco De Fabiani nella 15 km mass start a tecnica classica della Val di Fiemme, terzultima tappa del Tour de Ski. L’azzurro è secondo, preceduto soltanto da Alexander Bolshunov per 1″8 (41’33″7 il tempo dell’uomo che vince la quinta gara consecutiva). Terzo l’altro russo Alexey Chervotkin a 3″7. 29° Paolo Ventura a 1’09″4, 36° Federico Pellegrino a 2’18″2, 39° Giandomenico Salvadori a 2’21”, 41° Mirco Bertolina a 2’30″3. Non è più parte della spedizione italiana al Tour de Ski Davide Graz.

13.03 SCI ALPINO – Ester Ledecka è la più veloce nella seconda prova della discesa di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La ceca ha chiuso la sua discesa con il tempo complessivo di 1:25.49, precedendo per appena 4 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, mentre al terzo posto troviamo la prima italiana, Marta Bassino, a soli 14 centesimi. Quarta Sofia Goggia, ad appena 16 centesimi dalla vetta. Quinta posizione a pari merito per l’austriaca Nina Ortlieb e per la slovena Ilka Stuhec a 24 centesimi, quindi è settima l’austriaca Stephanie Venier a 42. Ottava la sua connazionale Ricarda Haaser a 57, nona la statunitense Breezy Johnson a 64 davanti alla nostra Francesca Marsaglia che chiude decima a 65. Bene anche Federica Brignone, tredicesima a 72 centesimi dalla vetta, mentre Elena Curtoni è ventesima a 1.18, con Laura Pirovano ventiduesima a 1.26. Ventinovesima Nadia Delago a 1.56

12.58 BIATHLON – La norvegese Tiril Eckhoff domina la sprint femminile di Oberhof. 10/10 al poligono per la scandinava, che ha rifilato 29″6 alla svedese Hanna Oeberg. Terza a sorpresa l’austriaca Lisa Theresa Hauser a 40″2, nonostante un errore. Prestazione monstre per la francese Julia Simon, quarta a 44″3 con 8/10. Completa la top10 la norvegese Marte Olsbu Roeiseland a 52″6 (8/10). Giornata disastrosa per l’Italia: 31ma Dorothea Wierer (2 errori) a 1’52”, 45ma Irene Lardschneider (1) a 2’27″8, addirittura 89ma Lisa Vittozzi a 4’09” con 6 errori! La sappadina proprio non riesce a ritrovarsi.

12.42 SKELETON – Il russo Alexander Tretiakov trionfa in quel di Winterberg e si porta a casa la seconda medaglia d’oro europea della carriera. Interrotto il dominio di Martins Dukurs, che era campione continentale da undici anni: il lettone deve accontentarsi dell’argento a 17 centesimi di ritardo. Terza piazza per il teutonico Alexander Gassner, a 21 centesimi. Non si è qualificato alla seconda run Mattia Gaspari, 23mo.

11.44 SCI ALPINO – Tre azzurri qualificati ad Adelboden: 12° Tonetti, 21° De Aliprandini, 25° Borsotti. Non qualificati Franzoni (43°) e Baruffaldi (45°). Non hanno terminato la prova Hofer, Zingerle e Della Vite. Non è partito Roberto Nani per il mal di schiena.

11.21 SCI ALPINO – Pinturault chiude davanti a tutti la prima frazione del gigante di Adelboden. 2° a 0.96 lo svizzero Odermatt, 3° a 0.97 il croato Zubcic. Oggi il francese può scappare in classifica generale. Seguono Ford, Murisier, Cochran-Siegle, Nestvold-Haugen, Kristoffersen, Meillard e Kilde. 12° Riccardo Tonetti a 2″16, l’atleta più in alto in classifica con un pettorale superiore al 20. Al momento 19° De Aliprandini e 23° Borsotti. Siamo in attesa degli ultimi azzurri.

10.59 SKELETON – Il russo Alexander Tretiakov è al comando nella tappa di Coppa del Mondo di Winterberg che assegna anche il titolo europeo dopo la prima run. Staccato di 15 centesimi il teutonico Alexander Gassner, mentre è solo terzo a 18 centesimi Martins Dukurs. Chiude 23mo la sua gara Mattia Gaspari, ritardo di 1”67: l’azzurro non si qualifica per la seconda manche.

10.48 SCI ALPINO – Il francese Alexis Pinturault è al comando del gigante di Adelboden con 0.96 sullo svizzero Marco Odermatt e 0.97 sul croato Filip Zubcic. Il transalpino ha ipotecato la vittoria. Male Luca De Aliprandini, attualmente nelle retrovie a 2″64. L’azzurro ha sbagliato tantissimo. Attendiamo ora i prossimi italiani con pettorali alti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, venerdì 8 gennaio. Entra nel vivo la stagione delle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Lo sci alpino va in scena con la Coppa del Mondo ad Adelboden e St. Anton, mentre lo sci di fondo vede disputarsi in Val di Fiemme la sesta competizione del Tour de Ski, infine il salto con gli sci prevede le qualificazioni a Titisee-Neustadt.

Partono gli Europei Open di skeleton a Winterberg con singolo maschile e singolo femminile, mentre il biathlon prevede le sprint della Coppa del Mondo ad Oberhof, infine lo sci freestyle ha in programma il freeski big air della Coppa del Mondo a Kreischberg.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, venerdì 8 gennaio. Si parte alle ore 10.00 con la gara maschile dello slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse