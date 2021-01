LIVE Sport Invernali, DIRETTA 24 gennaio: si parte a Kitzbuehel, iniziate le gare di slittino e combinata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.29 SCI DI FONDO – Tutto secondo pronostico a Lahti, in Finlandia, dove si sta svolgendo la tappa della Coppa del Mondo: la staffetta 4×5 km femminile è stata dominata dal quartetto della Norvegia in 49’34″4 (Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm ed Heidi Weng), che ha battuto la Svezia (Charlotte Kalla, Emma Ribom, Lovisa Modig ed Ebba Andersson), seconda a 42″9, e Finlandia I (Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Laura Mononen e Krista Parmakoski), terza a 59″5. Non era al via l’Italia, che non ha preso parte a questa tappa del circuito maggiore.

9.55 SLITTINO – Terminata la prima manche del singolo femminile a Igls (Austria). Al comando la tedesca Geisenberger davanti alla connazionale Taubitz, terza l’americana Britcher. Buon settimo posto per l’azzurra Andrea Voetter, con il podio lontano meno di un decimo. Le altre italiane: 23ma Marion Oberhofer, 25ma Nina Zoeggeler, 26ma Verena Hofer.

9.35 COMBINATA NORDICA – Doppietta giapponese al comando del segmento di salto della gara individuale maschile di Coppa del Mondo a Lahti, in Finlandia. Ryota Yamamoto partirà nella prova di fondo con 1″ di margine sul connazionale Akito Watabe e 28″ sul norvegese Jarl Magnus Riiber, a questo punto grande favorito per il successo finale. Luci e ombre in casa Italia: molto bene Raffaele Buzzi, che scatterà insieme a Samuel Costa in 26ma posizione con 2’26” di ritardo dalla vetta. Deludono Aaron Kostner, 30° a 2’33”, e soprattutto Alessandro Pittin, 36° a 2’58” dal leader.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 24 gennaio. Si chiude il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Lo sci alpino va in scena con le gare della Coppa del Mondo a Kitzbuehel, in Austria, e Crans Montana, in Svizzera, mentre lo snowboardcross vede disputarsi a Valmalenco, in Italia, la seconda prova stagionale. Coppa del Mondo di sci di fondo di scena a Lahti senza l’Italia, con gli azzurri impegnati nei Campionati Italiani.

Il biathlon prevede la mass start maschile e la staffetta femminile. Spazio anche a salto con gli sci, combinata nordica, slittino, bob e speed skating. Infine si chiude il primo grande appuntamento della stagione dello short track, a Gdansk, con i Campionati Europei.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 24 gennaio. Si parte alle ore 08.30 con il salto della combinata nordica. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

