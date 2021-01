LIVE Sport Invernali, DIRETTA 10 gennaio: Sofia Goggia ci riprova, attesa per le staffette di biathlon ed il Cermis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLE STAFFETTE DI BIATHLON ALLE 11.30 E 14.40

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA FINALE DEL TOUR DE SKI ALLE 12.45 E 15.35

Il programma degli sport invernali (10 gennaio)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (domenica 10 gennaio). Piatto ricchissimo per tutti gli appassionati delle discipline della neve, ci sarà davvero da divertirsi in lungo e in largo. Giornata di fuoco con tantissimi eventi in programma, pronti ad allietare i palati di chiunque.

Riflettori puntati in particolar modo sullo sci alpino con il superG a St. Anton e lo slalom maschile ad Adelboden: l’Italia sogna in grande soprattutto al femminile dopo il trionfo di ieri in discesa con Sofia Goggia. La bergamasca punta a concedere il bis, ma anche le sue compagne di Nazionale non sono affatto da sottovalutare. Tra i rapid gates il Bel Paese avrà Stefano Gross, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer e soprattutto su quest’ultimo che sono riposte le maggiori aspettative per far bene.

Nello sci di fondo ultimo atto del Tour de Ski e come da tradizione ci sarà la scalata del Cermis. saranno 10 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile. Lo spettacolo non mancherà di certo, con i nostri portacolori che cercheranno di fare il massimo. Assolutamente da non perdere l’ultima giornata di gare a Oberhof (Germania) per la Coppa del Mondo di biathlon: staffetta mista e single mixed protagonista, Italia che cerca il colpo soprattutto nella seconda specialità con il duo collaudato formato da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer. Spazio poi allo slittino e al bob, con Coppa del Mondo a Sigulda, valida come Europei, e al salto con gli sci con l’appuntamento di CdM a Titisee.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (domenica 10 gennaio): cronaca in tempo reale, con tutti gli aggiornamenti e i risultati, per non perdersi davvero nulla in questa giornata di fuoco. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse