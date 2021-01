LIVE Dinamo Sassari-Cantù 98-92, Serie A basket in DIRETTA: Sassari soffre ma vince guidata da Bilan e Bendzius

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di Serie A di basket e buona serata!

Vince, dunque, Sassari contro Cantù nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A di basket. Sassari terzo in classifica, Cantù resta penultimo.

Migliori marcatori Bilan con 27, Bendzius con 26 e Gaines con 23

98-92 Due su due ai liberi per Smith

98-90 Due su due per Gentile dalla lunetta che chiude il match

96-90 Canestro di Katic

94-90 Tripla di Smith e match riaperto!

94-87 Canestro di Bayehe

94-85 Tripla di Smith!

94-82 Uno su due ai liberi per Bendzius

93-82 Canestro di Johnson

93-80 Due su due per Spissu dalla lunetta

91-80 Canestro di Katic a 2 minuti dalla fine

89-80 Due su due ai liberi per Johnson

89-78 Canestro di Katic e Sassari che ora scappa di nuovo via in doppia cifra

87-78 Canestro di Bilan

85-78 A segno il libero aggiuntivo per Katic e +7 Sassari

84-78 Canestro di Katic e fallo subito

82-78 Tripla di Procida!

82-75 Rimbalzo e canestro di Bendzius

80-75 Canestro di Kennedy

80-73 Tripla di Bendzius!

77-73 Uno su due ai liberi per Kennedy

77-72 Tripla di Gaines!

77-69 È Bendzius a svegliare Sassari con una tripla!

74-69 Procida! E Cantù va a -5!

74-67 Canestro di Johnson

74-65 Canestro di Gaines e parziale di 9-0 per gli ospiti

74-63 Schiacciata fantastica di Procida per il -11 Cantù!

74-61 Tripla di Leunen!

74-58 Canestro di Gaines, miglior marcatore di Cantù con 18 punti

74-56 Canestro di Gentile e +18 Sassari

72-56 Canestro di Bilan che sale a quota 25 punti!

70-56 Tripla di Procida!

70-53 Rimbalzo e canestro per il solito Bilan

68-53 Tripla di Johnson!

68-50 A segno il libero aggiuntivo di Burnell

67-50 Canestro di Burnell che subisce anche fallo

65-50 Canestro di Kennedy

65-48 Canestro di Burnell

63-48 Tre su tre ai liberi per Gaines

63-45 Canestro di Gentile

61-45 Tripla di Leunen!

61-42 Due su due ai liberi per Spissu

59-42 Canestro di Smith

59-40 Ancora Bilan che supera quota 20 punti personali!

57-40 Canestro di Bilan

55-40 Canestro di Smith

55-38 Ancora una tripla per Bendzius!

52-38 Canestro di Leunen e si sblocca anche Cantù

52-36 Canestro di Bendzius

50-36 Primo canestro della ripresa è di Burnell

48-36 Due su due ai liberi per Smith

48-34 Canestro di Bilan

46-34 Due su due ai liberi per Gentile

44-34 Canestro di Smith

44-32 Tripla di Spissu!

41-32 Tripla di Smith!

41-29 Uno su due ai liberi per Bilan

40-29 Tripla di Stefano Gentile!

37-29 Canestro di Kennedy

37-27 Canestro di Bilan

35-27 Due su tre ai liberi per Gaines

35-25 Uno su due per Bilan dalla lunetta

34-25 Canestro e libero di Gaines

34-22 Canestro di Bilan

32-22 Canestro e libero di Gaines che interrompe un lungo periodo di errori da entrambi i lati.

32-19 Tripla di Johnson per rispondere a Sassari

32-16 Ancora una tripla di Bendzius!

29-16 Due su due ai liberi per Katic

27-16 Canestro di Procida

27-14 Canestro di Spissu

25-14 Tripla di Bendzius, terza su quattro tentativi!

22-14 Canestro di Procida

22-12 Canestro di Johnson

22-10 Ancora Bilan, già a quota 9 punti

20-10 Libero aggiuntivo per Bilan e Sassari va in doppia cifra

19-10 Canestro di Bilan e +9 per i padroni di casa

17-10 Immediata risposta di Sassari con Bendzius!

14-10 Tripla di Gaines dopo che ha rubato una palla!

14-7 Canestro di Burnell

12-7 Tripla di Bendzius!

9-7 Canestro Gaines e lombardi che tornano sotto

9-5 Tripla di Pecchia che risveglia Cantù

9-2 Canestro di Bilan e scappa via Sassari

7-2 Tripla di Spissu!

4-2 Canestro di Burnell

2-2 Canestro per Cantù con Smith

2-0 Primo canestro di Bilan dopo oltre un minuto di gioco

18.57 Tutto pronto al PalaSerradimigni per la palla a due.

18.55 Sassari arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive e cinque successi negli ultimi sei turni, mentre Cantù ha vinto due delle ultime quattro gare dopo una striscia di sei sconfitte consecutive.

18.50 Per Cantù, invece, la vittoria sarebbe fondamentale in chiave salvezza, con i lombardi attualmente penultimi a due punti da Varese, che però dovrà recuperare due partite.

18.45 I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono attualmente quarti in classifica, ma con una vittoria raggiungerebbero la Virtus Bologna che ha vinto a Trento.

18.40 Buonasera a tutti per la diretta live di Sassari-Cantù, valido per la quindicesima giornata della Serie A di Basket.

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Serie A 2020-2021 di basket tra il Banco di Sardegna Sassari e l’Acqua San Bernardo Cantù, valevole per la quindicesima giornata del torneo nazionale.

Quello di oggi è quasi un testacoda, con i sardi attualmente terzi, mentre Cantù è penultima, a due punti dalla zona retrocessione. Sfida, dunque, fondamentale per entrambe le squadre, con Sassari alla ricerca del quarto successo consecutivo (e il sesto in sette partite), mentre i lombardi puntano alla terza vittoria in cinque partite per rilanciarsi nella parte bassa del tabellone.

In casa Dinamo da tenere d’occhio Miro Bilan, in un ottimo momento di forma e top scorer con 223 punti in stagione, tallonato da Eimantas Bendzius con 222, mentre Cantù dovrà limitare anche Burnell e Spissu che possono fare la differenza. I lombardi, invece, puntano sul trio formato da Johnson, Woodard e Kennedy per mettere più punti possibili a referto, mentre sotto canestro sarà fondamentale Pecchia sui rimbalzi.

La sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Acqua San Bernardo Cantù inizierà alle ore 19:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo