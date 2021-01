LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: Hofer-Wierer nella single mixed cercano il colpo, Vittozzi per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e i pettorali di partenza – La presentazione delle staffette di oggi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffette a Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Sulle nevi della Rennsteig Arena una giornata all’insegna dello spettacolo e dell’agonismo nei quali gli azzurri vorranno farsi valere.

Alle 11.30 prenderà il via la prova della staffetta mista, nella quale l’Italia si presenterà con una formazione diversa da quella solita. Al lancio ci sarà la giovane Irene Lardschneider che precederà Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo la brutta prova della sprint (il cui risultato non le ha permesso di prendere parte all’inseguimento di ieri), vorrà riscattarsi e dare dei segnali diversi in seconda frazione. Sarà poi la volta dei due uomini, ovvero Thomas Bormolini e Dominik Windischi: il livignasco è apparso in buona condizione sulle nevi teutoniche e in staffetta darà il 100% come al solito, mentre la condizione dell’altoatesino è in crescita.

Alle 14.40, invece, ci sarà nella single mixed l’ormai collaudata coppia formata da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer. Il duo, che verosimilmente sarà ai nastri di partenza dei Mondiali a Pokljuka (Slovenia), si testerà in questa prova di Coppa del Mondo, reduce dalla buona prestazione del World Team Challenge, kermesse che si è tenuta il 28 dicembre 2020 a Ruhpolding (Germania).

Si cominci a con la staffetta mista alle 11.30, per poi passare alla single mixed alle 14.40.

