LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein in DIRETTA: Aaron March ha vinto! Ribaltato il verdetto della finale

ATTENZIONE: Aaron March ha vinto! Ribaltato il verdetto della finale. Gara rivista alla moviola, l’italiano ha vinto la gara! Il russo ha saltato una porta.

19.55: Gli altri azzurri: Bagozza eliminato ai quarti, Felicetti agli ottavi

19.54: Ancora una doppietta russa, come a Scuol domenica. In campo maschile vittoria per il russo Loginov, secondo posto per l’azzurro March, terzo per l’austriaco Prommegger. In campo femminile prima piazza per la russa Nadyshina, seconda piazza per la tedesca Loch, terza per la tedesca Joerg

19.53: Comunque una bellissima impresa per Aaron March che torna sul podio di Coppa del Mondo un anno dopo l’ultimo piazzamento fra i primi tre. L’azzurro si era qualificato come 15mo ed ha sconfitto avversari di altissimo livello

19.52: Peccato!!! Il campione del mondo Loginov domina la big final e vince nonostante la rimonta finale di March con 24 centesimi di vantaggio sull’azzurro

19.51: Atleti pronti a partire

19.49: Aaron March dà la caccia alla sua seconda vittoria in Coppa del Mondo in carriera affrontando il campione del mondo russo Loginov in finale!

19.48: La spunta l’austriaco Prommegger nonostante un errore a sette porte dalla fine! Per lui solo 6 centesimi di vantaggio su Sluev che non è riuscito ad approfittarne

19.44: Ora la sfida che vale il terzo posto maschile: SLUEV Igor (RUS)-PROMMEGGER Andreas (AUT)

19.43: Ancora Nadyrshina! La russa che aveva vinto il PSG di Scuol domenica si impone anche in PSL. Partenza fulminea della russa, recupero di Loch che sbaglia nel finale ed esce di pista saltando l’ultima porta

19.42: Ora la big finale donne: NADYRSHINA Sofia (RUS)-LOCH Cheyenne (GER)

19.41: Ci saranno due tedesche sul podio: Joerg rimonta nel finale e conquista il terzo posto battendo per 14 centesimi la campionessa del mondo svizzera Zogg

19.40: Ora la finale per il terzo posto donne: JOERG Selina (GER)-ZOGG Julie (SUI)

19.38: E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! MARCH RIESCE A BATTERE PROMMEGER!!! Parte meglio l’austriaco che poi commette un piccolo errore a metà del tracciato e nel finale sulla pista rossa March si scatena e conquista la big final!!! 14 centesimi di vantaggio per l’azzurro

19.36: Parte male ma finisce fortissimo Logionov che conquista la finale battendo piuttosto nettamente il compagno di Nazionale Sluev

19.35: Tra poco le semifinali maschili:

SLUEV Igor (RUS)-LOGINOV Dmitry (RUS)

MARCH Aaron (ITA)-PROMMEGGER Andreas (AUT)

19.34: La seconda finalista è la tedesca Loch che batte con 14 centesimi di vantaggio la svizzera Zogg

19.33: Dominio della russa Nadyrshina! La russa vince facilmente la semifinale con 65 centesimi di vantaggio su Joerg

19.31: Tra poco le semifinali femminili:

JOERG Selina (GER)-NADYRSHINA Sofia (RUS)

LOCH Cheyenne (GER)-ZOGG Julie (SUI)

19.30: Sarà l’austriaco Prommeger ad affrontare l’azzurro March in semifinale. Battuto per 17 centesimi il russo Sarsembaev

19.29: AARON MARCH IN SEMIFINALEEEE!!! Un centesimo di vantaggio e vittoria in rimonta per l’azzurro che ha cambiato marcia nel finale. Beffato l’austriaco Payer

19.27: Un centesimo qualifica il campione del mondo Loginov che batte di un soffio il compagno di squadra Sobolev. Ora March contro Payer

19.26: Niente da fare per l’azzurro Bagozza che stava recuperando nel finale ma è andato a sbattere contro la terz’ultima porta ed ha lasciato via libera al russo Sluev

19.24: Ora i quarti di finale maschili con due azzurri impegnati:

SLUEV Igor (RUS)-BAGOZZA Daniele (ITA)

LOGINOV Dmitry (RUS)-SOBOLEV Andrey (RUS)

MARCH Aaron (ITA)-PAYER Alexander (AUT)

PROMMEGGER Andreas (AUT)-SARSEMBAEV Dmitry (RUS)

19.23: Errore in alto di Dekker e pochi problemi per la svizzera Zogg che vince con 59 centesimi di vantaggio e va in semifinale

19.22: Vittoria facile per la tedesca Loch che elimina la svizzera Kummer. Ora Dekker contro Zogg

19.20: Tutto facile per la russa Nadyrshina che rifila mezzo secondo rialzandosi nel finale alla svizzera Jenny. Ora Loch contro Kummer

19.18: Errore della russa Kurochkina e vittoria per la tedesca Joerg che vola in semifinale. Ora Jenny contro Nadyrshina

19.17: Questi i quarti di finale della gara femminile:

JOERG Selina (GER)-KUROCHKINA A. (RUS)

JENNY Ladina (SUI)-NADYRSHINA Sofia (RUS)

LOCH Cheyenne (GER)-KUMMER Patrizia (SUI)

DEKKER Michelle (NED)-ZOGG Julie (SUI)

19.16: Tanti errori per Aurner e Sarsembaev si qualifica per i quarti

19.15: Niente da fare per Felicetti che era in vantaggio ma esce di scena cadendo. Disco verde per Prommeger. Ora Sarsembaev contro Auner

19.13: Doppio errore! Sbaglia prima Payer e poi sbaglia clamorosamente anche il leader di coppa Karl che viene eliminato. Ora Felicetti contro Prommegger

19.12: CE LA FA AARON MARCH!!! 6 centesimi di vantaggio per l’italiano che si toglie di mezzo un avversario durissimo nella pista che finora era risultata meno performante

19.10: Ancora Russia! Sobolev supera Caviezel con 40 centesimi di vantaggio. Tocca a March contro Karlagachev. Durissima per l’azzurro

19.09: Altra sfida tiratissima con Loginov che riesce a superare l’austriaco Baumaister per soli 9 centesimi. Ora Sobolev contro Caviezel

19.08: Ce la fa Bagozza! Nonostante la pista rossa non sia performante l’azzurro riesce ad avere la meglio con 12 centesimi di vantaggio

19.07: Sluev riesce ad imporsi con 11 centesimi di vantaggio. Ora Bagozza contro Mathies

19.06: Ora la prima sfida degli ottavi uomini: il russo Sluev contro l’austriaco Juritz

19.03: Zogg supera Miki per soli 13 centesimi e vola ai quarti

19.02: Clamorosa sorpresa con Dekkere che elimina Hofmeister: 29 centesimi di vantaggio per l’olandese. Ora la svizzera Zogg contro la giapponese Miki

19.01: Riparte la gara

18.54: Sarà portata all’arrivo in toboga Riegler che ha sbattuto l’anca e appare dolorante

18.51: Qualche problema per Riegler, si spera nulla di grave

18.48: Dopo poche porte Riegler esce di scena e lascia via libera alla svizzera Kummer. Ora la sfida tra l’olandese Dekker e la tedesca Hofmeister

18.47: Loch conquista i quarti sopravanzando per 44 centesimi Gasser. Ora la svizzera Kummer contro l’austriaca Riegler

18.45: Esce di pista Hochreiter e lascia via libera alla russa Nadyshina. Ora la tedesca Loch contro la svizzera Gasser

18.44: Sbaglia Ulbing e lascia via libera alla svizzera Jenny. Ora la sfida tra la russa Nadyrshina e l’austriaca Hochreiter

18.42: Sfida molto equilibrata che vede il successo della russa Kurochkina con 16 centesimi di vantaggio su Langenhorst. Ora l’austriaca Ulbing contro la svizzera Jenny

18.41: Ad avere la meglio è la tedesca Joerg con 29 centesimi di vantaggio su Soboleva. Ora la sfida tra la tedesca Langenhorst e la russa Kurochkina

18.39: La prima sfida è tra la russa Soboleva e la tedesca Joerg

18.37: Questi, invece, gli accoppiamenti degli ottavi di finale maschili:

JURITZ Aron (AUT)-SLUEV Igor (RUS)

BAGOZZA Daniele (ITA)-MATHIES Lukas (AUT)

BAUMEISTER Stefan (GER)-LOGINOV Dmitry (RUS)

CAVIEZEL Dario (SUI)-SOBOLEV Andrey (RUS)

MARCH Aaron (ITA)-KARLAGACHEV Dmitriy (RUS)

KARL Benjamin (AUT)-PAYER Alexander (AUT)

PROMMEGGER Andreas (AUT)-FELICETTI Mirko (ITA)

AUNER Arvid (AUT)-SARSEMBAEV Dmitry (RUS)

18.35: Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale in campo femminile:

SOBOLEVA Natalia (RUS)-JOERG Selina (GER)

LANGENHORST Carolin (GER)-KUROCHKINA A. (RUS)

ULBING Daniela (AUT)-JENNY Ladina (SUI)

HOCHREITER Melanie (GER)-NADYRSHINA Sofia (RUS)

GASSER Larissa (SUI)-LOCH Cheyenne (GER)

RIEGLER Claudia (AUT)-KUMMER Patrizia (SUI)

HOFMEISTER R. (GER)-DEKKER Michelle (NED)

MIKI Tsubaki (JPN)-ZOGG Julie (SUI)

18.33: In campo maschile a dominare le qualificazioni è stata la Russia, indubbiamente la Nazione più in forma del momento, che ha monopolizzato le prime quattro posizioni con, nell’ordine, Andrey Sobolev, Dmitriy Karlagachev, Dmitry Sarsembaev e Igor Sluev. Ha superato la prima fase anche il leader della Coppa del Mondo, Benjamin Karl.

18.31: Niente da fare, invece, per l’unica azzurra al via, Nadiya Ochner, 22ma in qualificazione

18.29: Gli azzurri qualificati, invece, sono Daniele Bagozza che se la vedrà con l’austriaco Mathies, Aaron March che affronterà negli ottavi il russo Karlagachev e Mirko Felicetti che affronterà l’austriaco Andreas Prommegger

18.27: Tra i qualificati alla fase decisiva del PSL che, lo ricordiamo, non è specialità olimpica, non c’è il trionfatore della Coppa del Mondo dello scorso anno Roland Fischnaller che ha chiuso lontanissimo dai primi della classe la doppia prova di qualificazione

18.24: Qualificazione deludente per la squadra azzurra che lo scorso anno da queste parti seppe dominare con una doppietta e che sembra in questa fase aver perso lo smalto delle prime tappe di coppa del mondo: solo tre gli italiani qualificati agli ottavi e tutti in campo maschile

18.21: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del primo PSL della stagione della coppa del mondo di Snowboard alpino in programma a Bad Gastein in Austria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Coppa del Mondo di Snowboard alpino: in programma a Bad Gastein, in Austria, il primo PSL della stagione che promette spettacolo sia al femminile sia al maschile e nel quale l’azzurro Roland Fischnaller vorrà essere protagonista. Qualificazioni in programma dalle 10, mentre la fase finale verrà svolta in serata dalle 18.40.

Dopo i risultati a sorpresa nel PSG di Scuol, con il successo del russo Igor Sluev davanti al polacco Michał Nowaczyk, l’Italia vuole tornare a fare la voce grossa, dopo la deludente performance di due giorni fa con i soli Coratti e Ochner tra i primi sedici ed eliminati agli ottavi di finale. Roland Fischnaller, ancora secondo in Coppa del Mondo, e compagni gradiscono particolarmente il contesto e si sono sempre comportati bene sul pendio austriaco, lo scorso anno arrivò la clamorosa doppietta timbrata da Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini. Da seguire ovviamente i padroni di casa austriaci, con Benjamin Karl ed Andreas Promegger su tutti.

Al femminile da capire se sarà al via la ceca, campionessa olimpica nel PGS, Ester Ledecka. In ogni caso Ramona Theresia Hofmeister sta dominando in chiave classifica generale e nel 2020 riuscì nell’impresa proprio di battere la ceca sulle nevi austriache. Da seguire Julie Zogg e la vincitrice del gigante di sabato, Sofia Nadyrshina.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Coppa del Mondo di Snowboard alpino: in programma a Bad Gastein, in Austria, il primo PSL della stagione. Qualificazioni in programma dalle 10, mentre noi seguiremo la fase finale in serata dalle 18.40.. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

