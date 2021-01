LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein in DIRETTA: Roland Fischnaller deve rilanciarsi in classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del PSL di Bad Gastein – Classifica di Coppa del Mondo – La cronaca del PSG maschile di Scuol – La cronaca del PSG femminile di Scuol

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Coppa del Mondo di Snowboard alpino: in programma a Bad Gastein, in Austria, il primo PSL della stagione che promette spettacolo sia al femminile sia al maschile e nel quale l’azzurro Roland Fischnaller vorrà essere protagonista. Qualificazioni in programma dalle 10, mentre la fase finale verrà svolta in serata dalle 18.40.

Dopo i risultati a sorpresa nel PSG di Scuol, con il successo del russo Igor Sluev davanti al polacco Michał Nowaczyk, l’Italia vuole tornare a fare la voce grossa, dopo la deludente performance di due giorni fa con i soli Coratti e Ochner tra i primi sedici ed eliminati agli ottavi di finale. Roland Fischnaller, ancora secondo in Coppa del Mondo, e compagni gradiscono particolarmente il contesto e si sono sempre comportati bene sul pendio austriaco, lo scorso anno arrivò la clamorosa doppietta timbrata da Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini. Da seguire ovviamente i padroni di casa austriaci, con Benjamin Karl ed Andreas Promegger su tutti.

Al femminile da capire se sarà al via la ceca, campionessa olimpica nel PGS, Ester Ledecka. In ogni caso Ramona Theresia Hofmeister sta dominando in chiave classifica generale e nel 2020 riuscì nell’impresa proprio di battere la ceca sulle nevi austriache. Da seguire Julie Zogg e la vincitrice del gigante di sabato, Sofia Nadyrshina.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Coppa del Mondo di Snowboard alpino: in programma a Bad Gastein, in Austria, il primo PSL della stagione. Qualificazioni in programma dalle 10, mentre noi seguiremo la fase finale in serata dalle 18.40.. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto FISI/Pentaphoto