Snowboard, PSL Bad Gastein 2021: Felicetti, Bagozza e March superano le qualificazioni. Eliminato Fischnaller

Si sono da poco concluse le qualificazioni alla fase finale del PSL di Bad Gastein (Austria) che si terrà questa sera. Tre sono stati gli italiani capaci di superare questa prima scrematura, vale a dire Mirko Felicetti, Daniele Bagozza e Aaron March. Nulla da fare, invece, per Roland Fischnaller così come per Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti. I tre, infatti, non sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi.

A dominare le qualificazioni è stata la Russia, indubbiamente la Nazione più in forma del momento, che ha monopolizzato le prime quattro posizioni con, nell’ordine, Andrey Sobolev, Dmitriy Karlagachev, Dmitry Sarsembaev e Igor Sluev. Supera la prima fase anche il leader della Coppa del Mondo, Benjamin Karl.



Tra le donne niente da fare per Nadya Ochner, la quale, questa volta, non è riuscita a superare le qualificazioni e, dunque, l’Italia non avrà rappresentanti nella fase finale. Continua a stupire, invece, la russa Sofia Nadyrshina, vincitrice pochi giorni fa del PGS di Scuol. La giovanissima classe 2003, infatti, ha realizzato il miglior tempo complessivo nelle due manche di questo primo turno. Oltre a lei, hanno superato la scrematura anche le altre grandi favorite, vale a dire le tedesche Ramona Theresia Hofmeister, Cheyenne Loch, Selina Joreg e Carolin Langenhorst e le svizzere Julie Zogg e Ladina Jenny.

