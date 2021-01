LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Arianna Sighel in semifinale nei 1500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.24: Inizia anche l’Europeo di Martina Valcepina e della olandese Suzanne Schulting, al via nella terza batteria dei 1500. Queste le protagoniste:

1 DOLGOPOLOVA Mariya UKR

2 VALCEPINA Martina ITA

3 FILIPOVA Lucia SVK

4 SCHULTING Suzanne NED

5 SEJPALOVA-HRUZOVA Michaela CZE

10.23: In semifinale anche la francese Daudet e l’ungherese Sziliczei-Nemet

10.22: Grande azione di Arianna Sighel nel finale: l’azzurra vince la sua batteria e vola in semifinale

10.22: Sighel seconda quando mancano 5 giri

10.19: Inizia l’Europeo delle azzurre. Nella seconda batteria al via:

1 DAUDET Gwendoline FRA

2 SIGHEL Arianna ITA

3 REPETSKA Svitlana UKR

4 SZILICZEI-NEMET Rebeka HUN

5 MANOILOVA Katrin BUL

6 HYMPANOVA Emma SVK

10.18: La prima batteria va alla belòga Desmet che ha superato all’ultima curva la olandese Poutsma, seconda al traguardo e autrice di una bella azione a 4 giri dal termine, terzo posto per la russa Zakharova che supera il turno

10.15: Partita la prima batteria dei 1500

10.09: Il regolamento della manifestazione assegna il titolo overall e dunque un punteggio per ogni gara ma ovviamente contano anche i titoli di ogni specialità. La campionessa uscente, appunto, è Suzanne Schulting, campionessa europea e mondiale in carica, che un anno fa nell’overall europeo vinse le prove singole dei 500, 1000 e dei 1500 metri e archiviò la pratica con 102 punti precedendo le due azzurre Arianna Fontana (68 punti) e Martina Valcepina (34 punti).

10.07: Al via tra poco nella prima batteria dei 1500 femminili:

1 ZAKHAROVA Evgeniya RUS

2 YAKIMOVA Anna BUL

3 ASCIC Valentina CRO

4 DESMET Hanne BEL

5 POUTSMA Selma NED

10.02: Si tratta della prima delle due grandi manifestazioni rimaste in piedi in questa stagione nonostante l’emergenza Covid, la seconda è in programma a Dordrecht in Olanda e si tratta dei Campionati Mondiali

10.00: La mattinata è tutta dedicata al settore femminile, quindi il programma, che scatterà alle 10.15, prevede a seguire, dalle 11.10 le batterie dei 500, poi le batterie dei 1000 e le qualificazioni della staffetta

9.55: Si parte con i quarti di finale dei 1500 femminili. Per l’Italia Arianna Sighel nella seconda batteria, poi Martina Valcepina nella terza e Cynthia Mascitto nella sesta e ultima

9.48: Valcepina è attesa soprattutto nei 500 metri dove può far vedere ottime cose, ma potrebbe disimpegnarsi al meglio sulle altre distanze. La favorita è la neerlandese Suzanne Schulting, campionessa europea e mondiale in carica

9.43: In queste prime batterie, l’osserva speciale in casa Italia sarà sicuramente Martina Valcepina. L’atleta nativa di Sondalo è sicuramente la punta di diamante di una compagine orfana di Arianna Fontana che ha deciso di prendere parte ai Mondiali di Dordrecht (Paesi Bassi) a marzo.

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata dei Campionati Europei di short track in programma a Danzica in Polonia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di short track a Danzica (Polonia). Sull’anello di ghiaccio polacco assisteremo alla prima uscita stagionale dei pattini veloci, dopo la lunga pausa per la pandemia e la curiosità è molta per capire quali potranno essere gli equilibri sul ghiaccio.

In queste prime batterie, l’osserva speciale in casa Italia sarà sicuramente Martina Valcepina. L’atleta nativa di Sondalo è sicuramente la punta di diamante di una compagine orfana di Arianna Fontana che ha deciso di prendere parte ai Mondiali di Dordrecht (Paesi Bassi) a marzo. Valcepina, in questo senso, soprattutto nei 500 metri può far vedere ottime cose, ma vedremo se saprà disimpegnarsi al meglio sulle altre distanze. La favorita è la neerlandese Suzanne Schulting, campionessa europea e mondiale in carica, considerando che la competizione iridata del 2020 non si è tenuta per il Covid. Le sue prestazioni nella manifestazioni entro i propri confini fanno pensare che abbia buone chance per confermarsi n.1 del Vecchio Continente.

Per quanto riguarda il settore maschile, i fratelli ungheresi Shaolin Sandor e Shaoang Liu partono coi favori del pronostico. I due magari hanno dominato l’ultima competizione continentale che si è tenuta sul ghiaccio di casa a Debrecen: Shaoang ha vinto l’oro davanti a Shaolin, mentre il russo Semen Elistratov si è portato a casa il bronzo. Il terzo incomodo in questo confronto fratricida potrebbe essere Sjinkie Knegt dei Paesi Bassi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di short track a Danzica (Polonia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse