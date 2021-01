LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Risultati prima giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di short track, che stanno andando in scena a Danzica (Polonia). Dopo una lunga pausa dovuta dalla pandemia è finalmente arrivato il momento della prima competizione stagionale, in attesa dei Mondiali di Dordrecht (5-7 marzo).

La prima giornata di gare è stata particolarmente redditizia per la nostra nazionale, sia in campo maschile, sia in campo femminile.Le tre azzurre impegnate hanno facilmente superato il primo turno in tutte e tre le distanze previste: nei 500m Martina Valcepina e Cynthia Mascitto hanno vinto la loro batteria, mentre Ariana Sighel si è dovuta “accontentare” del secondo posto, Martina ha poi concluso le due distanze più lunghe in seconda piazza, mentre Mascitto e Sighel hanno fatto la voce grossa aggiudicandosi rispettivamente le batterie dei 1000m e dei 1500m.

Prova brillante anche per il settore maschile, in particolare modo va sottolineata la prestazione eccelsa di Andrea Cassinelli, che si è qualificato in tutte e tre le distanze, conquistando anche la prima posizione nella batteria dei 500m. Luci ed ombre per gli altri due azzurri impegnati: Pietro Sighel è riuscito a passare il taglio solo nei 500m, mentre Yuri Confortola ha fatto bene nelle gare più lunghe, restando invece fuori dalla gara più breve. La ciliegina sulla torta è arrivata dalle due staffette, che sono riuscite, con grande maestria, ad acciuffare un posto in semifinale. Nonostante l’assenza della leader del movimento Arianna Fontana, la nostra nazionale ha iniziato la rassegna continentale nel migliore dei modi.

Foto: Lapresse