Ultima vittoria maschile italiana in slalom? Esattamente tre anni fa, il 5 gennaio 2017. Dove? A Zagabria. Con chi? Con l’immarcescibile Manfred Moelgg! Che sarà in gara anche domani, nel giorno dell’Epifania, per la prima esibizione maschile del 2021, in Coppa del Mondo.

Gli azzurri stanno bene, sono in forma e in fiducia nella specialità al momento più spettacolare del circuito. E anche più competitiva, per cui fare risultato rimane sempre complesso. Ma la squadra di Theolier, che recupera il brianzolo Sala, con Kastlunger invece dirottato in Coppa Europa, può sorprendere sul pendio di Sljeme, a patto che le condizioni della neve siano quanto meno decenti. Il gruppo si sta ancora più compattando attorno al giovane, ma ormai numero 1 azzurro, Alex Vinatzer. Saranno sei gli azzurri in gara in Croazia per il primo di una serie di sette slalom che, da mercoledì 6 sino alla doppia prova di Chamonix del 30-31 gennaio, vedrà gli specialisti dei rapid gates protagonisti di un mese assolutamente clamoroso.

Alex Vinatzer, proprio lui, resta il più atteso dopo un inizio di stagione molto costante con il 4° e il 3° posto tra Alta Badia e Madonna di Campiglio. E’ in lizza per la Coppa di specialità. Nonostante l’operazione di appendicite, Alex sembra ancora più forte dell’ultima annata, quando conquistò il primo podio in Coppa, proprio a Zagabria, dietro Noel e Zenhaeusern. Gli azzurri sono reduci da ottime giornate di allenamento a Ravascletto, alle pendici del Monte Zoncolan, in provincia di Udine.

Oltre a Vinatzer, mercoledì ecco in gara Moelgg, Maurberger, Gross, Liberatore e, appunto, Tommaso Sala (ancora un po’ di pazienza per rivedere Razzoli, finalmente negativo all’ultimo tampone) dopo la positività al Covid-19: è lui l’unica novità azzurra rispetto ai due slalom precedenti, nello “schieramento”.

L’appuntamento successivo sarà ad Adelboden, su un pendio da brividi anche per lo slalom.

