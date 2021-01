Sci alpino, startlist slalom Zagabria. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Tutto è pronto per lo slalom di Zagabria valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Il tracciato croato, quindi, domani sarà di nuovo il protagonista sulla pista denominata Crveni Spust dopo la gara femminile disputata domenica e vinta da Petra Vlhova. Si gareggerà nel pomeriggio del giorno dell’Epifania, per un appuntamento ormai tradizionale per l’inizio del nuovo anno. Prima manche alle ore 12.15, seconda alle ore 15.30.

Si annuncia grande equilibrio e incertezza in questa prima gara del 2021 per il comparto maschile, nella quale anche il meteo farà la differenza. Come visto domenica, infatti, le temperature poco invernali renderanno la neve complicata da gestirsi. Chi la spunterà? Nell’edizione precedente il successo andò a Clement Noel davanti a Ramon Zenhaeusern ed al nostro Alex Vinatzer che va a caccia di conferme dopo quanto fatto vedere a Madonna di Campiglio e Alta Badia.

IN TV – Lo slalom maschile di Zagabria sarà trasmesso in diretta su Eurosport1 (210) e RaiSport (227 e 57 dgt), in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdere nemmeno un istante dello show del Circo Bianco.

PROGRAMMA CDM ZAGABRIA 2020-2021

Mercoledì 6 gennaio

Ore 12.15 prima manche slalom

Ore 15.30 seconda manche slalom

LA START-LIST DELLO SLALOM DI ZAGABRIA

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

9 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

11 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

12 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

14 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

15 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

18 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

19 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

20 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

21 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

22 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

23 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

24 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

25 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

26 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

27 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

28 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

29 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

30 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

31 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

32 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

33 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

34 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

35 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

36 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

37 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

41 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

42 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

43 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

44 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

45 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

46 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

47 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

48 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

49 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

50 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

51 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

52 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

53 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO

54 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

55 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

Foto: Lapresse